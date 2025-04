Copia link dell'articolo

Cos'è un record DNS NS?

NS stands for ‘nameserver,’ and the nameserver record indicates which DNS server is authoritative for that domain (i.e. which server contains the actual DNS records). Basically, NS records tell the Internet where to go to find out a domain's IP address. A domain often has multiple NS records which can indicate primary and secondary nameservers for that domain. Without properly configured NS records, users will be unable to load a website or application.

Ecco un esempio di record NS:

example.com tipo di record: valore: TTL @ NS ns1.exampleserver.com 21600

Si noti che i record NS non possono mai rivolgersi a un record di nome canonico (CNAME).

Che cos'è un nameserver?

Il nameserver è un tipo di server DNS. È il server che memorizza tutti i record DNS per un dato dominio, inclusi i record A, MXo CNAME.

Per aumentare l'affidabilità, quasi tutti i domini si basano su nameserver multipli, per cui se un determinato nameserver è fuori uso o non disponibile, le query DNS possono passare ad un altro. In genere esiste un nameserver primario e diversi nameserver secondari, che memorizzano copie esatte dei record DNS nel server primario. L'aggiornamento del nameserver primario attiverà anche un aggiornamento dei nameserver secondari.

Quando vengono utilizzati nameserver multipli (come nella maggior parte dei casi), i record NS dovrebbero elencare più di un server. Ulteriori informazioni sui server DNS.

Quando devono essere aggiornati o modificati i record NS?

Gli amministratori di dominio devono aggiornare i record NS quando devono modificare i nameserver del loro dominio. Ad esempio, alcuni provider di servizi cloud forniscono nameserver e richiedono ai propri clienti di impostare il puntamento su di essi.

Gli amministratori potrebbero anche voler aggiornare i propri record NS, se desiderano che un sottodominio utilizzi nameserver diversi. Nell'esempio precedente, il nameserver di example.com è ns1.exampleserver.com. Se l'amministratore di example.com volesse invece risolvere blog.example.com tramite ns2.exampleserver.com, potrebbe configurarlo aggiornando il record NS.

Quando i record NS vengono aggiornati, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che le modifiche vengano replicate in tutto il DNS.