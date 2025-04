Copia link dell'articolo

Cos'è un record MX DNS?

Un record DNS "mail exchange" (MX) indirizza la posta elettronica a un server di posta. Il record MX indica come i messaggi di posta elettronica devono essere instradati in conformità con il Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, il protocollo standard per tutte le e-mail).

Esempio di record MX:

example.com tipo di record: priorità: valore: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 20 mailhost2.example.com 45000

I numeri "prioritari" prima dei domini per questi record MX indicano la preferenza; viene preferito il valore con "priorità" più bassa. Il server proverà sempre prima mailhost1 perché 10 è inferiore a 20. Nel risultato di un errore di invio di un messaggio, il server passerà automaticamente a mailhost2.

Il servizio di posta elettronica potrebbe anche configurare questo record MX in modo che entrambi i server abbiano la stessa priorità e ricevano la stessa quantità di posta:

example.com tipo di record: priorità: valore: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 10 mailhost2.example.com 45000

Questa configurazione consente al provider di posta elettronica di bilanciare equamente il carico tra i due server.

Qual è il processo di query di un record MX?

Il software Message Transfer Agent (MTA) è responsabile delle query dei record MX. Quando un utente invia un'e-mail, MTA invia una query DNS per identificare i server di posta per i destinatari delle e-mail. MTA stabilisce una connessione SMTP con tali server di posta, a partire dai domini prioritari (nel primo esempio sopra, mailhost1).

Cos'è un record MX di backup?

Un record MX di backup è solo un record MX per un server di posta con un valore di "priorità" più alto (che significa una priorità inferiore), in modo che in circostanze normali la posta venga indirizzata ai server con priorità più alta. Nel primo esempio sopra, mailhost2 è il server di "backup" perché il traffico e-mail sarà gestito da mailhost1 fintanto che è attivo e funzionante.

I record MX possono fare riferimento a un CNAME?

Un record CNAME viene utilizzato per fare riferimento all'alias di un dominio anziché al suo nome effettivo. I record CNAME in genere fanno riferimento a un record A (in IPv4) o a un record AAAA (in IPv6) per quel dominio. Tuttavia, i record MX devono fare direttamente riferimento al record A o al record AAAA di un server. Fare riferimento a un CNAME è vietato dai documenti RFC che definiscono il funzionamento dei record MX.

Come configurare i record MX in Cloudflare?

Per assistenza sulla configurazione dei record MX in Cloudflare, consulta Configurazione dei record e-mail.