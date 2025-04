Copia link dell'articolo

Cos'è un record DNS A?

La "A" sta per "indirizzo" e questo è il tipo più fondamentale di record DNS: indica l'indirizzo IP di un determinato dominio. Ad esempio, se estrai il record DNS di Cloudflare.com, il record A restituisce attualmente un indirizzo IP di: 104.17.210.9.

Un record contiene solo indirizzi IPv4. Se un sito Web ha un indirizzo IPv6, utilizzerà invece un record "AAAA".

Ecco un esempio di record A:

example.com tipo di record: valore: TTL @ Un 192.0.2.1 14400

Il simbolo "@" in questo esempio indica che si tratta di un record per il dominio root e il valore "14400" è il TTL (Time To Live), elencato in secondi. Il TTL predefinito per i record A è 14.400 secondi. Questo significa che se un record A viene aggiornato, sono necessari 240 minuti (14.400 secondi) per avere effetto.

La stragrande maggioranza dei siti Web ha un solo record A, ma è possibile averne diversi. Alcuni siti Web di profilo superiore avranno numerosi record A diversi come parte di una tecnica chiamata bilanciamento del carico round robin, che può distribuire il traffico di richiesta a uno dei diversi indirizzi IP, ciascuno dei quali ospita contenuti identici.

Registrati Ottieni la protezione da attacchi DDoS con qualsiasi piano Cloudflare Inizia gratuitamente

Quando vengono utilizzati i record DNS A?

L'uso più comune dei record A è la ricerca di indirizzi IP: abbinamento di un nome di dominio (come "Cloudflare.com") a un indirizzo IPv4. In questo modo, il dispositivo di un utente può connettersi e caricare un sito Web, senza che l'utente memorizzi e digiti l'indirizzo IP effettivo. Il browser Web dell'utente esegue automaticamente questa operazione inviando una query a un resolver DNS.

I record DNS A vengono utilizzati anche per gestire un Domain Name System-based Blackhole List (DNSBL). I DNSBL possono consentire ai server di posta di identificare e bloccare i messaggi di posta elettronica provenienti da domini spammer noti.

Se vuoi saperne di più sui record DNS A, puoi vedere l'RFC originale del 1987 in cui i record A e diversi altri tipi di record DNS sono definiti qui. Per saperne di più su come funziona il Domain Name System, consulta Cos'è il DNS?