Cos'è un blocco fornitore? | Blocco fornitore e cloud computing

Copia link dell'articolo

Cosa significa "dipendenza dal fornitore"?

La dipendenza dal fornitore si riferisce a una situazione in cui il costo del passaggio a un altro fornitore è così elevato che il cliente è sostanzialmente bloccato con il fornitore originale. A causa di pressioni finanziarie, di una forza lavoro insufficiente o della necessità di evitare interruzioni alle operazioni aziendali, il cliente è "vincolato" a un prodotto o servizio che potrebbe essere di qualità inferiore.

Immagina che in un ufficio venga servito il caffè di un determinato venditore e che questo venditore necessiti di macchine da caffè specifiche, vendute solo da lui. Ora immagina che ci sia un forte calo della qualità del caffè offerto da questo fornitore. Passare a un nuovo fornitore di caffè significherebbe che le vecchie macchine che hanno acquistato diventeranno inutilizzabili, poiché il passaggio probabilmente richiederà l'acquisto di nuove attrezzature per la preparazione del caffè. Data la seccatura e la spesa aggiuntiva per la sostituzione di ogni macchina da caffè, i lavoratori in ufficio sarebbero effettivamente bloccati nel loro accordo con il loro vecchio fornitore e costretti a bere caffè di qualità inferiore.

Un esempio reale di dipendenza dal fornitore è il modo in cui Apple ha costretto i consumatori a utilizzare iTunes nei primi giorni del servizio, perché la musica acquistata tramite iTunes poteva essere riprodotta solo all'interno dell'applicazione iTunes o su un iPod.

Cos'è la dipendenza dal fornitore nel cloud computing?

Nel cloud computing, una certa quantità di software o infrastruttura informatica viene esternalizzata a un fornitore di servizi cloud, che lo offre come servizio e lo distribuisce su Internet. Ad esempio, i server ospitati nel cloud sono infrastructure-as-a-service (IaaS) e le applicazioni ospitate nel cloud sono software-as-a-service (SaaS).

A volte, un'azienda può trovarsi bloccata con un determinato fornitore di servizi cloud. La dipendenza da fornitore può diventare un problema nel cloud computing perché è molto difficile spostare i database una volta che sono stati impostati, soprattutto in una migrazione al cloud, che comporta lo spostamento dei dati in un tipo di ambiente completamente diverso. Inoltre, una volta che un software di terze parti viene incorporato nei processi aziendali, quest'ultima potrebbe diventare dipendente da quel software.

Perché la dipendenza dal fornitore è un problema?

Sono diverse le circostanze che possono avere un impatto negativo su un'azienda se questa è vincolata a un determinato fornitore di servizi cloud:

Se la qualità del servizio di un fornitore diminuisce o non raggiunge mai una soglia desiderata, il cliente dovrà accontentarsi

Il fornitore può anche modificare drasticamente la propria offerta di prodotti in modo tale che non soddisfi più le esigenze di un'azienda

Un fornitore può cessare del tutto l'attività

Infine, un fornitore può imporre massicci aumenti di prezzo per il servizio, sapendo che i suoi clienti sono bloccati

Nel complesso, affidare la tecnologia fondamentale e critica per l'azienda a un fornitore esterno non è facile per nessuna azienda e richiede un elevato grado di fiducia nel fornitore.

In che modo le aziende possono evitare i rischi di dipendenza dal fornitore?

Valutare attentamente i servizi cloud: le aziende dovrebbero ricercare attentamente un fornitore di servizi cloud prima di impegnarsi, idealmente con una distribuzione proof of concept per assicurarsi che il loro livello di servizio sia sufficiente.

le aziende dovrebbero ricercare attentamente un fornitore di servizi cloud prima di impegnarsi, idealmente con una distribuzione proof of concept per assicurarsi che il loro livello di servizio sia sufficiente. Garantire che i dati possano essere spostati facilmente: le aziende che utilizzano il cloud computing dovrebbero fare uno sforzo per mantenere i propri dati portatili o facili da spostare da un ambiente all'altro. Possono farlo in parte definendo chiaramente i loro modelli di dati e mantenendo i dati in formati utilizzabili su diverse piattaforme, anziché in formati specifici di un determinato fornitore.

le aziende che utilizzano il cloud computing dovrebbero fare uno sforzo per mantenere i propri dati portatili o facili da spostare da un ambiente all'altro. Possono farlo in parte definendo chiaramente i loro modelli di dati e mantenendo i dati in formati utilizzabili su diverse piattaforme, anziché in formati specifici di un determinato fornitore. Backup: mantenere backup interni di tutti i dati aiuta un'azienda a essere pronta a ospitare i dati altrove se è troppo difficile o richiede troppo tempo estrarli dal servizio cloud (oltre a fornire una certa protezione dal ransomware).

mantenere backup interni di tutti i dati aiuta un'azienda a essere pronta a ospitare i dati altrove se è troppo difficile o richiede troppo tempo estrarli dal servizio cloud (oltre a fornire una certa protezione dal ransomware). Strategia multi-cloud o cloud ibrido: un approccio multi-cloud incorpora più fornitori di servizi cloud, riducendo la dipendenza da un singolo fornitore. In un cloud ibrido, alcuni dati rimarranno sotto il controllo diretto dell'organizzazione, in un cloud privato o archiviati in locale.

In che modo Cloudflare contribuisce ad attenuare la dipendenza da fornitore?

Operare nel cloud è un must per la maggior parte delle aziende moderne. Cloudflare aiuta a impedire che le aziende diventino troppo dipendenti da un unico fornitore di servizi cloud.

Cloudflare è indipendente dall'infrastruttura: lo stack di prodotti Cloudflare può essere distribuito su qualsiasi tipo di infrastruttura, con qualsiasi provider cloud o combinazione di provider (incluse distribuzioni multi-cloud e con cloud ibrido). Con l'implementazione di Cloudflare, un'azienda non dipende più dai fornitori di infrastrutture cloud per quanto riguarda prestazioni, affidabilità e servizi di sicurezza, ma può passare facilmente da un fornitore di servizi cloud all'altro continuando a offrire ai clienti un servizio rapido e affidabile.