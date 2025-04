Cos'è IaaS (Infrastructure-as-a-Service)?

Copia link dell'articolo

Cosa significa Infrastructure-as-a-Service (IaaS)?

Nell'informatica, il termine infrastruttura si riferisce ai computer e ai server che eseguono il codice e archiviano i dati, nonché ai cavi e agli elettrodomestici che stabiliscono le connessioni tra tali macchine. Ad esempio, server, dischi rigidi e router fanno tutti parte dell'infrastruttura. Prima che il cloud computing diventasse un'opzione, la maggior parte delle aziende ospitava la propria infrastruttura ed eseguiva tutte le applicazioni in locale.

Infrastructure-as-a-service, o IaaS in breve, è quando un fornitore di cloud computing ospita l'infrastruttura per conto dei propri clienti. Il fornitore ospita l'infrastruttura nel "cloud", in altre parole, in vari datacenter. I loro clienti accedono a questa infrastruttura cloud tramite Internet. Possono utilizzarlo per creare e ospitare applicazioni Web, archiviare dati, eseguire logiche aziendali o fare qualsiasi altra cosa che potrebbe essere fatta su un'infrastruttura tradizionale in locale, ma spesso con maggiore flessibilità.

Quali sono i principali modelli di cloud computing?

I tre principali modelli di servizio del cloud computing sono:

IaaS e PaaS e SaaS

IaaS è un'infrastruttura ospitata nel cloud. IaaS include server virtuali e storage su cloud, sicurezza cloud e accesso alle risorse del datacenter (gestite dal provider IaaS).

Platform-as-a-service (PaaS) è il livello successivo nel modello di servizio di cloud computing. Fornisce agli sviluppatori una piattaforma per la creazione di applicazioni. La maggior parte delle offerte PaaS include strumenti di sviluppo, middleware, sistemi operativi, database e gestione dei database e infrastruttura. Un provider PaaS gestisce autonomamente l'infrastruttura o la acquista come servizio da un provider IaaS.

Software-as-a-service (SaaS) è un'applicazione completa ospitata e gestita nel cloud. Gli utenti SaaS si iscrivono a un'applicazione e vi accedono tramite Internet anziché acquistarla una volta e installarla in locale.

Perché gli sviluppatori e le aziende utilizzano IaaS?

Scalabilità: è molto più facile espandere un'attività basandosi su IaaS. Invece di acquistare, installare e gestire un nuovo server ogni volta che l'azienda ha bisogno di espandersi, è possibile semplicemente aggiungere un nuovo server su richiesta tramite il provider IaaS. Questa scalabilità on demand è uno dei principali vantaggi del cloud computing in tutti i modelli di servizi cloud.

Meno risorse dedicate alla manutenzione dei server: con IaaS, un'azienda ha essenzialmente esternalizzato l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento dei server al provider IaaS. Questa soluzione è solitamente più economica e richiede meno tempo e manodopera ai team interni rispetto a quanto ne impiegherebbero per ospitare la propria infrastruttura.

Time-to-market più rapido: Le aziende che utilizzano IaaS possono distribuire e aggiornare le applicazioni molto più rapidamente, poiché i fornitori di servizi cloud possono offrire tutta l'infrastruttura di cui hanno bisogno, a seconda delle loro esigenze.

Come si inserisce IaaS nelle implementazioni multi-cloud e di cloud ibrido?

Le implementazioni multi-cloud e la maggior parte delle implementazioni di cloud ibrido comportano l'integrazione di più servizi cloud. Molte aziende che adottano un approccio multi-cloud utilizzano un unico fornitore di servizi cloud per IaaS e lo integrano con servizi PaaS e SaaS. Alcune aziende potrebbero anche avvalersi di più provider IaaS, sia per ridondanza che per gestire carichi di lavoro informatici separati in parallelo.

Le aziende che utilizzano cloud ibridi possono integrare IaaS con infrastrutture in locale o cloud privati, insieme ad altri servizi di cloud pubblico.

In che modo Cloudflare supporta IaaS?

Cloudflare si posiziona davanti a qualsiasi tipo di infrastruttura cloud e accelera il traffico, protegge dagli attacchi dannosi e garantisce affidabilità. Cloudflare può essere distribuito con qualsiasi provider IaaS.

Scopri di più su come Cloudflare si integra con le implementazioni multi-cloud e cloud ibrido e su come scalare la connettività di rete indipendentemente dalla natura della tua infrastruttura.