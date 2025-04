Copia link dell'articolo

Cos'è il tempo di andata e ritorno?

Il tempo di andata e ritorno (RTT) è la durata in millisecondi (ms) necessaria a una richiesta di rete per andare da un punto di partenza a una destinazione e tornare nuovamente al punto di partenza. L'RTT è un parametro importante per determinare lo stato di salute di una connessione su una rete locale o su Internet in generale, ed è comunemente utilizzato dagli amministratori di rete per diagnosticare la velocità e l'affidabilità delle connessioni di rete.

La riduzione dell'RTT è uno degli obiettivi principali di una CDN. I miglioramenti nella latenza possono essere misurati nella riduzione del tempo di andata e ritorno e nell'eliminazione dei casi in cui sono richiesti i roundtrip, ad esempio modificando l'handshake TLS/SSL standard.

L'utilità ping, disponibile praticamente su tutti i computer, è un metodo per stimare il tempo di andata e ritorno. Ecco un esempio di diversi ping a Google con il tempo di andata e ritorno calcolato in basso. Si noti che uno dei tempi di ping, 17,604 ms, è più alto degli altri.

Come funziona il tempo di andata e ritorno?

Il tempo di andata e ritorno rappresenta il tempo impiegato dai dati per effettuare il viaggio di andata e ritorno verso un'altra posizione. Prendendo spunto dalla lezione sui vantaggi della latenza CDN, supponiamo che un utente di New York voglia contattare un server di Singapore.

Quando l'utente di New York effettua la richiesta, il traffico di rete viene trasferito attraverso molti router diversi in diverse sedi fisiche prima di terminare sul server di Singapore. Il server di Singapore invia quindi una risposta attraverso Internet alla sede di New York. Una volta terminata la richiesta a New York, si può fare una stima approssimativa del tempo necessario per un viaggio di andata e ritorno tra le due località.

È importante tenere presente che il tempo di andata e ritorno è una stima e non una garanzia; il percorso tra le due località può cambiare nel tempo e possono entrare in gioco altri fattori, come la congestione della rete, che incidono sul tempo di percorrenza complessivo. In ogni caso, l'RTT è un parametro importante per capire se è possibile effettuare una coincidenza e, in tal caso, quanto tempo ci vorrà per completare il viaggio.

Quali sono i fattori comuni che influenzano l'RTT?

I componenti dell'infrastruttura, il traffico di rete e la distanza fisica lungo il percorso tra un'origine e una destinazione sono tutti fattori potenziali che possono influire sull'RTT.

Elenco dei fattori che influenzano l'RTT:

La natura del mezzo di trasmissione : il modo in cui vengono effettuate le connessioni influisce sulla velocità della connessione stessa; le connessioni effettuate tramite fibra ottica si comporteranno in modo diverso rispetto alle connessioni effettuate tramite rame. Allo stesso modo, una connessione effettuata tramite una frequenza wireless si comporterà in modo diverso rispetto a una comunicazione satellitare.

: il modo in cui vengono effettuate le connessioni influisce sulla velocità della connessione stessa; le connessioni effettuate tramite fibra ottica si comporteranno in modo diverso rispetto alle connessioni effettuate tramite rame. Allo stesso modo, una connessione effettuata tramite una frequenza wireless si comporterà in modo diverso rispetto a una comunicazione satellitare. Traffico di rete locale (LAN) : la quantità di traffico sulla rete locale può creare un collo di bottiglia in una connessione prima ancora che questa raggiunga la rete Internet più ampia. Ad esempio, se molti utenti utilizzano contemporaneamente un servizio di streaming video, il tempo di andata e ritorno potrebbe essere inibito anche se la rete esterna ha una capacità eccessiva e funziona normalmente.

: la quantità di traffico sulla rete locale può creare un collo di bottiglia in una connessione prima ancora che questa raggiunga la rete Internet più ampia. Ad esempio, se molti utenti utilizzano contemporaneamente un servizio di streaming video, il tempo di andata e ritorno potrebbe essere inibito anche se la rete esterna ha una capacità eccessiva e funziona normalmente. Tempo di risposta del server : il tempo impiegato da un server per elaborare e rispondere a una richiesta rappresenta un potenziale collo di bottiglia nella latenza della rete. Quando un server viene sommerso dalle richieste, come nel caso di un attacco DDoS, la sua capacità di rispondere in modo efficiente può essere inibita, con conseguente aumento dell'RTT.

: il tempo impiegato da un server per elaborare e rispondere a una richiesta rappresenta un potenziale collo di bottiglia nella latenza della rete. Quando un server viene sommerso dalle richieste, come nel caso di un attacco DDoS, la sua capacità di rispondere in modo efficiente può essere inibita, con conseguente aumento dell'RTT. Conteggio dei nodi e congestione : a seconda del percorso che una connessione intraprende attraverso Internet, potrebbe essere instradata o "saltare" attraverso un numero diverso di nodi intermedi. In generale, maggiore è il numero di nodi toccati da una connessione, più questa sarà lenta. Un nodo potrebbe anche subire una congestione di rete dovuta ad altro traffico di rete, il che rallenterà la connessione e aumenterà l'RTT.

: a seconda del percorso che una connessione intraprende attraverso Internet, potrebbe essere instradata o "saltare" attraverso un numero diverso di nodi intermedi. In generale, maggiore è il numero di nodi toccati da una connessione, più questa sarà lenta. Un nodo potrebbe anche subire una congestione di rete dovuta ad altro traffico di rete, il che rallenterà la connessione e aumenterà l'RTT. Distanza fisica: sebbene una connessione ottimizzata da una CDN possa spesso ridurre il numero di salti necessari per raggiungere una destinazione, non esiste modo di aggirare la limitazione imposta dalla velocità della luce; la distanza tra un punto di partenza e uno di arrivo è un fattore limitante nella connettività di rete che può essere ridotto solo avvicinando i contenuti agli utenti richiedenti. Per superare questo ostacolo, una CDN memorizzerà nella cache i contenuti più vicini agli utenti richiedenti, riducendo così l'RTT.

In che modo una CDN può migliorare l'RTT?

Mantenendo i server all'interno di punti di scambio Internet e avendo relazioni preferenziali con i provider di servizi Internet e altri operatori di rete, una CDN è in grado di ottimizzare i percorsi di rete tra le sedi, con conseguente riduzione dell'RTT e miglioramento della latenza per i visitatori che accedono ai contenuti memorizzati nella cache della CDN.

Esplora la lezione sulle prestazioni della CDN per scoprire come la memorizzazione nella cache, il posizionamento nel datacenter, la riduzione delle dimensioni dei file e altre ottimizzazioni riducono la latenza e migliorano l'RTT. Scopri come l'utilizzo della CDN Cloudflare migliora l'RTT.