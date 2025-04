Cos'è il bilanciamento del carico del server globale (GSLB)?

Copia link dell'articolo

Cos'è GSLB?

Il bilanciamento del carico del server globale o GSLB è la pratica di distribuire il traffico Internet tra un gran numero di server connessi sparsi in tutto il mondo. I vantaggi di GSLB includono una maggiore affidabilità e una riduzione della latenza.

Immagina un negozio che vende scarpe per posta a clienti in tutto il mondo. Se quel negozio ha una sola sede, ci vorrà molto tempo prima che i clienti più lontani effettuino gli ordini e ricevano le loro scarpe. Durante i periodi di maggiore affluenza di clienti, il negozio potrebbe essere sovraccarico di ordini e non riuscire a evadere rapidamente tutti gli ordini.

Ora immagina che il negozio di scarpe apra molte altre sedi in tutto il mondo. Ciò significa che i clienti possono ordinare le scarpe da un negozio vicino, riducendo i tempi di spedizione e riducendo il rischio che un negozio si sovraccarichi di ordini. Questo è esattamente ciò che GSLB fa per i siti Web e i servizi, rendendolo una delle soluzioni di bilanciamento del carico più diffuse tra le aziende con una base di utenti globale.

Cos'è il bilanciamento del carico?

Il bilanciamento del carico è la pratica di distribuire il traffico tra due o più server. Alcune tecniche di bilanciamento del carico utilizzano una strategia di bilanciamento del carico "stupida", basata sulla randomizzazione della distribuzione del traffico. Ad esempio, il DNS round-robin, una tecnica di bilanciamento del carico DNS randomizzato, invia ogni richiesta a un server diverso rispetto al precedente. Esistono anche tecniche di bilanciamento del carico "intelligenti" che analizzano i dati per decidere quale sia il server migliore per gestire una richiesta. Il routing Anycast, ad esempio, sceglie un server basandosi in parte sul tempo di percorrenza più rapido tra il client e il server.

In che modo GSLB riduce la latenza?

Anche prima che un server di origine si sovraccarichi e smetta di soddisfare le richieste, elevati volumi di traffico verso quel server possono comunque causare notevoli problemi di latenza. Un sistema GSLB può distribuire tale traffico tra più sedi diverse, assicurando che nessuna sede gestisca così tante richieste da causare ritardi.

Inoltre, GSLB può ridurre notevolmente i tempi di percorrenza delle richieste e delle risposte tra utenti e server. Se un utente si trova a Los Angeles e utilizza un servizio Web con un server di origine con sede a Parigi, sia le richieste che le risposte dovranno percorrere una distanza molto lunga, suddivise in segmenti di viaggio più piccoli chiamati "hop" (salti). Ciò può causare ritardi significativi nei tempi di caricamento.

Utilizzando GSLB, un pool di server in tutto il mondo garantisce che ogni utente possa connettersi a un server geograficamente vicino a lui, riducendo al minimo gli hop e i tempi di percorrenza. Nell'esempio sopra, se l'azienda con sede a Parigi utilizzasse GSLB, l'utente di Los Angeles potrebbe connettersi a un server entro 150 chilometri dalla propria posizione, ottenendo un'esperienza utente molto più rapida.

Come abilitare GSLB

Uno dei modi più semplici ed economici per implementare GSLB è tramite una rete di distribuzione di contenuti (CDN), come la CDN di Cloudflare. Un servizio CDN globale prenderà i dati dai server di origine dei propri clienti e li memorizzerà nella cache di una rete di server distribuita geograficamente, garantendo una distribuzione rapida e affidabile di contenuti Internet agli utenti di tutto il mondo.