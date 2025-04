Copia link dell'articolo

Che cosa è lo shadow IT?

Con il termine "shadow IT" si intende l'uso non autorizzato di software, hardware o altri sistemi e servizi all'interno di un'organizzazione, spesso all'insaputa del reparto IT (Information Technology) dell'organizzazione stessa. A differenza dell'infrastruttura IT standard, lo shadow IT non è gestito internamente da un'organizzazione.

Lo shadow IT può entrare in un'organizzazione in diversi modi, ma in genere si verifica attraverso una delle due seguenti azioni:

Utilizzo di uno strumento non approvato per accedere, archiviare o condividere dati aziendali. Ad esempio, se un'organizzazione ha approvato in esclusiva Google Workspace per la condivisione dei file, un dipendente potrebbe introdurre lo shadow IT in azienda scegliendo di condividere i file tramite Microsoft 365. Accesso a uno strumento approvato in modo non autorizzato. Per continuare con l'esempio, se un reparto IT ha approvato l'uso di Google Workspace tramite account gestiti dall'azienda, un dipendente può introdurre lo shadow IT in azienda scegliendo di accedere a Google Workspace tramite un account personale non gestito.

Indipendentemente dal fatto che l'adozione dello shadow IT sia intenzionale o meno, crea seri problemi di sicurezza e costi. Aumenta il rischio di violazioni dei dati, furti e altri attacchi informatici, impedendo al contempo ai team IT di adottare misure cruciali per ridurre al minimo i danni che potrebbero causare.

Perché gli utenti adottano lo shadow IT?

Considerati i molteplici rischi per la sicurezza presentati dall'IT ombra, potrebbe sorprendere che i dipendenti scelgano di ignorare l'approvazione dell'IT quando adottano nuovi strumenti. Le ragioni per cui lo fanno possono includere le seguenti:

I dipendenti non sono consapevoli dei rischi per la sicurezza insiti nello shadow IT. I dipendenti potrebbero non cercare deliberatamente di eludere i controlli messi in atto dal loro reparto IT, ma semplicemente non sanno che le loro azioni possono compromettere dati aziendali sensibili e aumentare il rischio di violazioni e attacchi ai dati.

I dipendenti potrebbero non cercare deliberatamente di eludere i controlli messi in atto dal loro reparto IT, ma semplicemente non sanno che le loro azioni possono compromettere dati aziendali sensibili e aumentare il rischio di violazioni e attacchi ai dati. I dipendenti sono più concentrati sui vantaggi derivanti dall'utilizzo di strumenti non autorizzati. Gli strumenti migliori per il lavoro potrebbero non essere quelli esplicitamente approvati dal reparto IT di un'organizzazione. Ciò spinge spesso i dipendenti ad adottare servizi aggiuntivi che li aiutano a soddisfare un'esigenza aziendale specifica, ad acquisire un vantaggio competitivo nel loro mercato o a collaborare in modo più efficiente.

Gli strumenti migliori per il lavoro potrebbero non essere quelli esplicitamente approvati dal reparto IT di un'organizzazione. Ciò spinge spesso i dipendenti ad adottare servizi aggiuntivi che li aiutano a soddisfare un'esigenza aziendale specifica, ad acquisire un vantaggio competitivo nel loro mercato o a collaborare in modo più efficiente. I dipendenti utilizzano strumenti non approvati per svolgere attività dannose. La maggior parte delle soluzioni shadow IT non viene adottata per scopi dannosi; tuttavia, alcuni dipendenti potrebbero scegliere di adottare applicazioni e strumenti non autorizzati per rubare dati, accedere a informazioni riservate o introdurre altri rischi per l'organizzazione.

Quali sono i rischi dello shadow IT?

Sebbene lo shadow IT possa semplificare il lavoro di alcuni dipendenti, i suoi svantaggi superano di gran lunga i suoi vantaggi. Se i team IT non riescono a monitorare il modo in cui vengono utilizzati strumenti e servizi all'interno della loro organizzazione, potrebbero non rendersi conto della misura in cui lo shadow IT l'ha pervasa e non avere idea di come i dati aziendali vengono consultati, archiviati e trasferiti.

L'utilizzo dello shadow IT fa anche perdere ai team IT il controllo sulla gestione e sullo spostamento dei dati. Quando i dipendenti implementano servizi non approvati o lavorano all'interno di servizi approvati utilizzando metodi non approvati, potrebbero essere in grado di visualizzare e spostare dati sensibili senza l'adeguata supervisione del reparto IT. Come risultato di questa mancanza di visibilità e controllo, lo shadow IT può creare ulteriori rischi, tra cui i seguenti:

I dati sensibili possono essere compromessi o rubati. Gli autori di attacchi possono sfruttare errori di configurazione e vulnerabilità all'interno dei servizi ospitati nel cloud, aprendo la porta a violazioni dei dati e altri attacchi informatici. Questi attacchi possono essere eseguiti all'insaputa di un reparto IT, soprattutto quando prendono di mira applicazioni e strumenti non autorizzati (e possibilmente non protetti). Porre rimedio a questi attacchi può essere costoso: in uno studio del 2020, IBM ha stimato che le violazioni dei dati causate da configurazioni errate del cloud costano in media 4,41 milioni di dollari.

Gli autori di attacchi possono sfruttare errori di configurazione e vulnerabilità all'interno dei servizi ospitati nel cloud, aprendo la porta a violazioni dei dati e altri attacchi informatici. Questi attacchi possono essere eseguiti all'insaputa di un reparto IT, soprattutto quando prendono di mira applicazioni e strumenti non autorizzati (e possibilmente non protetti). Porre rimedio a questi attacchi può essere costoso: in uno studio del 2020, IBM ha stimato che le violazioni dei dati causate da configurazioni errate del cloud costano in media 4,41 milioni di dollari. Le organizzazioni possono violare inconsapevolmente le leggi sulla conformità dei dati. Per le organizzazioni che devono rispettare le normative sulla protezione dei dati (ad esempio il GDPR), è fondamentale che abbiano la capacità di tracciare e controllare il modo in cui i dati vengono elaborati e condivisi. Quando i dipendenti utilizzano strumenti non autorizzati per gestire dati sensibili, potrebbero inavvertitamente mettere a rischio la propria organizzazione violando queste leggi, con conseguenti sanzioni e multe salate.

In che modo le organizzazioni possono rilevare e porre rimedio allo shadow IT?

Esistono diversi passaggi che un team IT può adottare per ridurre al minimo gli effetti dello shadow IT all'interno della propria organizzazione:

Implementare il rilevamento dello shadow IT . L'utilizzo di uno strumento di rilevamento dello shadow IT può aiutare i team IT a scoprire, monitorare e analizzare tutti i sistemi e i servizi, sia quelli approvati che quelli non approvati, attualmente utilizzati dai dipendenti. I team IT possono quindi creare delle politiche per consentire, limitare o bloccare l'utilizzo di tali strumenti, a seconda delle necessità.

. L'utilizzo di uno strumento di rilevamento dello shadow IT può aiutare i team IT a scoprire, monitorare e analizzare tutti i sistemi e i servizi, sia quelli approvati che quelli non approvati, attualmente utilizzati dai dipendenti. I team IT possono quindi creare delle politiche per consentire, limitare o bloccare l'utilizzo di tali strumenti, a seconda delle necessità. Utilizzare un Cloud Access Security Broker (CASB). Un CASB aiuta a salvaguardare le applicazioni e i servizi ospitati nel cloud tramite tecnologie di sicurezza in bundle, che includono il rilevamento dello shadow IT, il controllo degli accessi, la prevenzione della perdita di dati (DLP), l'isolamento del browser e altro ancora.

Un CASB aiuta a salvaguardare le applicazioni e i servizi ospitati nel cloud tramite tecnologie di sicurezza in bundle, che includono il rilevamento dello shadow IT, il controllo degli accessi, la prevenzione della perdita di dati (DLP), l'isolamento del browser e altro ancora. Migliorare la formazione sulla gestione del rischio per i dipendenti. I dipendenti potrebbero non essere consapevoli dei rischi per la sicurezza dello shadow IT. Formare gli utenti sulle best practice (non usare la posta elettronica personale per accedere alle risorse aziendali, rivelare l'uso di hardware e software non autorizzati, segnalare violazioni dei dati e così via) può aiutare a evitare il rischio di compromissione o furto dei dati.

I dipendenti potrebbero non essere consapevoli dei rischi per la sicurezza dello shadow IT. Formare gli utenti sulle best practice (non usare la posta elettronica personale per accedere alle risorse aziendali, rivelare l'uso di hardware e software non autorizzati, segnalare violazioni dei dati e così via) può aiutare a evitare il rischio di compromissione o furto dei dati. Comunicare ai dipendenti gli strumenti di cui hanno bisogno. Spesso i dipendenti sanno quali strumenti sono più adatti al loro lavoro, ma potrebbero non sentirsi a loro agio nel chiedere l'approvazione esplicita del reparto IT a causa di vincoli di budget o altre preoccupazioni. Avviare queste conversazioni e implementare una cultura del "senza colpe" (per coloro che hanno già adottato lo shadow IT) può aiutare a promuovere un ambiente di lavoro più aperto e sicuro.

Che cosa è una politica shadow IT?

Una politica shadow IT aiuta a stabilire i protocolli per l'adozione, l'approvazione e la gestione di nuovo hardware e software all'interno di un'organizzazione. I reparti IT creano queste politiche e possono adattarle in base all'evoluzione dei rischi per la sicurezza e alle esigenze dell'azienda.

Le politiche shadow IT sono uno dei numerosi passaggi necessari per controllare e gestire sistemi e servizi all'interno di un'organizzazione, evitando al contempo l'introduzione di strumenti non autorizzati. Tuttavia, molte organizzazioni non hanno ancora standardizzato le politiche shadow IT; in un sondaggio condotto su 1.000 professionisti IT statunitensi, Entrust ha riportato che il 37% degli intervistati ha affermato che le proprie organizzazioni non prevedevano chiare conseguenze per l'utilizzo dello shadow IT.

In che modo Cloudflare protegge dallo shadow IT?

La suite di sicurezza Zero Trust di Cloudflare aiuta i dipartimenti IT a scoprire, catalogare e gestire facilmente gli strumenti non autorizzati nelle loro organizzazioni. Scopri di più su come Cloudflare rileva lo shadow IT.