Cos'è l'identità come un servizio (Identity-as-a-Service o IDaaS)?

Con Identity-as-a-service, o IDaaS, si intende un'ampia gamma di servizi ospitati nel cloud per la gestione delle identità e degli accessi (IAM). In sostanza, IDaaS è una categoria di funzioni tecnologiche che riguardano l'identità dell'utente e sono ospitate nel cloud. I fornitori IDaaS aiutano a garantire che gli utenti siano effettivamente chi dichiarano di essere, impedendo in ultima analisi ai criminali informatici e ad altri utenti non autorizzati di accedere ai dati sensibili.

Cos'è un servizio cloud?

Il cloud è un ampio insieme di server e della relativa infrastruttura di supporto, a cui si accede tramite Internet. Un servizio cloud è un prodotto o un'applicazione che viene eseguito su server ospitati nel cloud anziché sull'infrastruttura locale di un'organizzazione. I servizi cloud utilizzano un modello di abbonamento: anziché pagare una volta sola per un software, i clienti cloud pagano una quota mensile e possono aumentare il livello del servizio su richiesta.

La maggior parte dei servizi cloud vengono descritti aggiungendo "as-a-service" al nome della loro funzione. Ad esempio:

Software-as-a-service (SaaS) si riferisce alle applicazioni software ospitate nel cloud

si riferisce alle applicazioni software ospitate nel cloud Platform-as-a-service (PaaS) si riferisce a strumenti di sviluppo e server per la creazione di applicazioni ospitate nel cloud

si riferisce a strumenti di sviluppo e server per la creazione di applicazioni ospitate nel cloud Infrastructure-as-a-service (IaaS) si riferisce ai server nel cloud

si riferisce ai server nel cloud Function-as-a-service (FaaS) si riferisce all'elaborazione serverless nel cloud

Identity-as-a-Service, o IDaaS, è un tipo di SaaS.

Quali servizi offrono i provider IDaaS?

I provider IDaaS possono offrire una serie di servizi di autenticazione utente, come ad esempio:

Autenticazione a più fattori (MFA): l'MFA è l'uso di più fattori di autenticazione per verificare l'identità di un utente. Un esempio potrebbe richiedere agli utenti di inserire un dispositivo USB nel proprio laptop, oltre a inserire la propria password. L'MFA è più sicura delle sole combinazioni di nome utente e password. I provider di MFA nel cloud consentono alle organizzazioni di implementare rapidamente l'MFA. Vedere anche: Cos'è l'autenticazione a due fattori?

Single Sign-On (SSO): SSO consente agli utenti di accedere una sola volta a un unico portale per poter usare tutte le loro applicazioni SaaS e fornisce inoltre alle aziende un luogo centralizzato in cui gestire le applicazioni a cui ogni utente ha accesso. La maggior parte dei servizi SSO è ospitata nel cloud e consente agli utenti di accedere alle proprie pagine di accesso SSO tramite un browser Web.

Gestione delle identità: un provider di identità (IdP) archivia e gestisce le identità degli utenti. Un IdP può controllare le identità degli utenti tramite combinazioni di nome utente-password e altri fattori, oppure può semplicemente fornire un elenco di identità utente che un altro fornitore di servizi controlla. Gli IdP ospitati nel cloud rientrano nell'ambito dell'IDaaS.

