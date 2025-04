Copia link dell'articolo

Cos'è il principio del privilegio minimo?

Il principio del privilegio minimo, detto anche "accesso con privilegio minimo", è il concetto secondo cui un utente dovrebbe avere accesso solo a ciò di cui ha assolutamente bisogno per svolgere le proprie responsabilità, e niente di più. Quanto più un determinato utente ha accesso a dati, tanto maggiore sarà l'impatto negativo se il suo account viene compromesso o se diventa una minaccia interna.

Sebbene il principio del privilegio minimo si applichi a un'ampia gamma di contesti, questo articolo si concentra su come si applica a reti, sistemi e dati aziendali. Questo principio è diventato un aspetto cruciale della sicurezza aziendale.

Ad esempio, un addetto al marketing ha bisogno di accedere al CMS del sito Web della propria organizzazione per aggiungere e aggiornare i contenuti sul sito. Ma se venisse loro concesso anche l'accesso al codice di base, cosa che non è necessaria per aggiornare i contenuti, l'impatto negativo in caso di compromissione del loro account potrebbe essere molto più grande.

In che modo il principio del privilegio minimo aumenta la sicurezza?

Supponiamo che Dave si trasferisca in una nuova casa. Dave crea due copie delle chiavi di casa: ne tiene una per sé e ne dà una di riserva alla sua amica Melissa per le emergenze. Ma Dave non crea 20 copie della sua chiave e non ne dà una a ciascuno dei suoi vicini perché sa che questa soluzione è molto meno sicura: uno dei suoi vicini potrebbe perdere la chiave, darla accidentalmente a una persona inaffidabile o vedersela rubare, con il risultato che qualcuno potrebbe usare la chiave persa per intrufolarsi in casa sua e rubare il suo costoso televisore.

Allo stesso modo, anche se un'azienda non possiede un televisore costoso, possiede sicuramente dati preziosi che desidera proteggere. Maggiore è l'accesso che l'azienda consente a tali dati, più "chiavi" distribuisce, maggiori sono le probabilità che qualche malintenzionato rubi le credenziali di un utente legittimo e le utilizzi per rubare tali dati.

In che modo il principio del privilegio minimo si collega alla sicurezza Zero Trust?

La sicurezza Zero Trust è una filosofia di sicurezza emergente che presuppone che qualsiasi utente o dispositivo possa rappresentare una minaccia. Ciò contrasta con i vecchi modelli di sicurezza che considerano affidabili tutte le connessioni dall'interno di una rete interna.

Il principio del privilegio minimo è uno dei concetti fondamentali della sicurezza Zero Trust. Una rete Zero Trust configura le connessioni una alla volta e le autentica nuovamente. Fornisce agli utenti e ai dispositivi solo l'accesso di cui hanno assolutamente bisogno, contenendo così meglio le potenziali minacce all'interno della rete.

Ad esempio, un approccio diverso da Zero Trust potrebbe essere quello di richiedere la connessione a una rete privata virtuale (VPN) per accedere alle risorse aziendali. Tuttavia, la connessione a una VPN dà accesso a tutto il resto connesso a quella VPN. Spesso si tratta di un accesso eccessivo per la maggior parte degli utenti e, se l'account di un utente viene compromesso, l'intera rete privata è a rischio. Spesso gli autori di attacchi possono spostarsi lateralmente all'interno di una rete di questo tipo abbastanza rapidamente.

Il principio del privilegio minimo adotta un approccio più granulare al controllo degli accessi. Ogni utente potrebbe avere un livello di accesso diverso, a seconda delle attività che deve eseguire. E possono accedere solo ai dati di cui hanno bisogno.

Supponiamo che Dave dia a Melissa la chiave di riserva di casa sua ma non voglia che lei veda i suoi documenti privati nel suo schedario. Poiché la porta d'ingresso e lo schedario hanno serrature diverse, lui può darle la chiave di casa senza darle accesso all'archivio.

Questo è simile al principio del privilegio minimo: Melissa ha solo l'accesso necessario per poter aprire la casa di Dave, se necessario. Ma usare una VPN per il controllo degli accessi è come usare la stessa chiave sia per la porta d'ingresso che per l'archivio.

Come implementare l'accesso con privilegio minimo

La configurazione di una rete Zero Trust consente alle organizzazioni di mettere in pratica il principio del privilegio minimo. Una delle principali implementazioni tecniche di Zero Trust è denominata Zero Trust Network Access (ZTNA): scopri di più sui dettagli del funzionamento di ZTNA.

Cloudflare Zero Trust è una piattaforma che consente alle aziende di implementare rapidamente un approccio Zero Trust per la sicurezza della rete.