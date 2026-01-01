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Servizi di hosting delle applicazioni

Distribuisci le applicazioni a livello globale quando le tue applicazioni sono ospitate su Cloudflare. Archivia, ottimizza ed esegui le tue applicazioni da 330 posizioni in tutto il mondo.

Cloudflare offre soluzioni di hosting delle applicazioni per hobbisti, startup o organizzazioni aziendali che desiderano distribuire istantaneamente e scalare automaticamente.

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globo contrassegnato con i server di hosting di Cloudflare
Illustrazione di un laptop, server e il cloud

Hosting delle applicazioni rapido e sicuro

  • Sicurezza e performance integrate.
  • Migliora le performance delle applicazioni.
  • Supporto di più framework, tra cui LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI e altri. Visualizza le guide del framework Cloudflare Workers

Pagine

Crea applicazioni full-stack in una frazione del tempo in cui ospiti il tuo codice su Cloudflare Pages.

Semplifica lo sviluppo e la collaborazione con postazioni illimitate, integrazione perfetta di strumenti e servizi per sviluppatori Cloudflare per fornire applicazioni statiche e dinamiche all'istante con una configurazione minima.

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Illustrazione: Applicazioni full-stack con Cloudflare Pages
Illustrazione immagine digitalizzata

Immagini

Hosting di immagini reso semplice: Cloudflare Images offre una soluzione end-to-end per archiviare, ridimensionare e ottimizzare in modo conveniente e fornire immagini su larga scala, utilizzando un prodotto unificato.

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Stream

Ospita i video senza sforzo e offri un'esperienza di visualizzazione senza interruzioni. Con Stream, è possibile caricare, archiviare, codificare e distribuire video in diretta e su richiesta con un'unica API a costi contenuti. Devi pagare solo per i minuti di video consegnati e archiviati senza costi aggiuntivi per la codifica o la larghezza di banda.

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Illustrazione di un video riprodotto su un laptop
Illustrazione dello storage delle applicazioni nel cloud

R2

Archivia le risorse delle tue applicazioni direttamente su Cloudflare con la nostra archiviazione di oggetti a tariffa zero per l'uscita. Riduci i round trip e migliora le prestazioni delle applicazioni quando le tue risorse sono archiviate dove è ospitata la tua applicazione.

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Domande frequenti sull'hosting delle applicazioni di Cloudflare