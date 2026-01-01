Servizi di hosting delle applicazioni
Distribuisci le applicazioni a livello globale quando le tue applicazioni sono ospitate su Cloudflare. Archivia, ottimizza ed esegui le tue applicazioni da 330 posizioni in tutto il mondo.
Cloudflare offre soluzioni di hosting delle applicazioni per hobbisti, startup o organizzazioni aziendali che desiderano distribuire istantaneamente e scalare automaticamente.
Hosting delle applicazioni rapido e sicuro
- Sicurezza e performance integrate.
- Migliora le performance delle applicazioni.
- Supporto di più framework, tra cui LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI e altri. Visualizza le guide del framework Cloudflare Workers
Pagine
Crea applicazioni full-stack in una frazione del tempo in cui ospiti il tuo codice su Cloudflare Pages.
Semplifica lo sviluppo e la collaborazione con postazioni illimitate, integrazione perfetta di strumenti e servizi per sviluppatori Cloudflare per fornire applicazioni statiche e dinamiche all'istante con una configurazione minima.
Immagini
Hosting di immagini reso semplice: Cloudflare Images offre una soluzione end-to-end per archiviare, ridimensionare e ottimizzare in modo conveniente e fornire immagini su larga scala, utilizzando un prodotto unificato.
Stream
Ospita i video senza sforzo e offri un'esperienza di visualizzazione senza interruzioni. Con Stream, è possibile caricare, archiviare, codificare e distribuire video in diretta e su richiesta con un'unica API a costi contenuti. Devi pagare solo per i minuti di video consegnati e archiviati senza costi aggiuntivi per la codifica o la larghezza di banda.
R2
Archivia le risorse delle tue applicazioni direttamente su Cloudflare con la nostra archiviazione di oggetti a tariffa zero per l'uscita. Riduci i round trip e migliora le prestazioni delle applicazioni quando le tue risorse sono archiviate dove è ospitata la tua applicazione.