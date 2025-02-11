À une période où le panorama des menaces numériques ne cesse de s'étendre et où la surveillance réglementaire devient toujours plus stricte, le respect de la législation en matière de confidentialité des données et de sécurité de l'information constitue un obstacle de taille pour la majorité des entreprises.

La convergence des technologies, le partage des données à l'échelle mondiale et l'évolution des cadres réglementaires ont engendré un problème complexe pour les entreprises qui aspirent à préserver la conformité des données.