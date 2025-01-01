Bienvenue dans le centre de ressources du programme de partenariat Agences de Cloudflare, actuellement en bêta ouverte. Il s'agit de votre ressource unique pour tout ce qui concerne le programme de partenariat Agences.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse agency@cloudflare.com.
Cloudflare Partner Program Comparison
Cloudflare Partner Programs Comparison Guide
[En anglais] Une fiche unique répondant aux questions fréquemment posées par nos partenaires Agences.
[En anglais] Un rapide aperçu de l'utilisation du tableau de bord Tenant.
[En anglais] Résumé de présentation des produits Cloudflare, tarification et informations détaillées sur le programme de partenariat Agences.
[En anglais] Un guide pratique consacré à l'utilisation de l'API Tenant pour provisionner les comptes, les rôles utilisateur, les domaines et les abonnements.
[En anglais] Une brève présentation vidéo expliquant comment utiliser l'API Tenant pour provisionner des comptes, des rôles utilisateur, des domaines et des abonnements.
[En anglais] Un guide concis de l'ajout d'un mode de paiement à votre compte parent.
[En anglais] Guide du transfert ou de l'achat de domaines via Cloudflare Registrar en tant que partenaire Agences.