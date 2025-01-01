S’inscrire

Centre de ressources en libre-service du programme de partenariat Agences

Bienvenue dans le centre de ressources du programme de partenariat Agences de Cloudflare, actuellement en bêta ouverte. Il s'agit de votre ressource unique pour tout ce qui concerne le programme de partenariat Agences.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse agency@cloudflare.com.

Parcourir toutes les ressources

Vidéo

Domain Onboarding Video Guide

Cloudflare Partner Program Comparison

Regarder la vidéo
Guide de mise en œuvre

Cloudflare Partner Program Comparison

Cloudflare Partner Programs Comparison Guide

Télécharger l'image
Guide de mise en œuvre

FAQ du programme de partenariat Agences

[En anglais] Une fiche unique répondant aux questions fréquemment posées par nos partenaires Agences.

En savoir plus
Guide de mise en œuvre

Tour d'horizon du tableau de bord des utilisateurs

[En anglais] Un rapide aperçu de l'utilisation du tableau de bord Tenant.

Regarder la vidéo
Guides de solutions et de produits

Résumé de présentation de Cloudflare

[En anglais] Résumé de présentation des produits Cloudflare, tarification et informations détaillées sur le programme de partenariat Agences.

En savoir plus
Guide de mise en œuvre

Guide de l'API Tenant

[En anglais] Un guide pratique consacré à l'utilisation de l'API Tenant pour provisionner les comptes, les rôles utilisateur, les domaines et les abonnements.

En savoir plus
Vidéo

Présentation vidéo de l'API Tenant

[En anglais] Une brève présentation vidéo expliquant comment utiliser l'API Tenant pour provisionner des comptes, des rôles utilisateur, des domaines et des abonnements.

Regarder la vidéo
Guide de mise en œuvre

Ajouter des modes de paiement

[En anglais] Un guide concis de l'ajout d'un mode de paiement à votre compte parent.

En savoir plus
Guide de mise en œuvre

Utiliser Registrar en tant que partenaire Agences

[En anglais] Guide du transfert ou de l'achat de domaines via Cloudflare Registrar en tant que partenaire Agences.

En savoir plus

Prise en main

