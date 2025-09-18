S'inscrire

Accès réseau Zero Trust (ZTNA)

Appliquez des règles Zero Trust refusant par défaut l'accès aux utilisateurs qui tentent d'accéder à n'importe quelle application, de manière plus rapide et plus sûre qu'un VPN.

Passerelle web sécurisée (SWG)

Sécurisez et inspectez le trafic Internet de l'entreprise afin d'arrêter le phishing, les rançongiciels et les autres risques liés à Internet.

Isolement de navigateur à distance (RBI)

Déployez une protection contre les menaces et protégez vos données sur Internet en exécutant le code à l'écart des points de terminaison, sans sacrifier les performances.

Access
Cloudflare Access, notre solution d'accès réseau Zero Trust rapide et fiable, sécurise les collaborateurs et les sous-traitants. Simplifiez-vous le ZTNA avec Cloudflare.
Advanced Certificate Manager
Advanced Certificate Manager : Gérez et renouvelez vos certificats SSL/TLS facilement. Sécurisez avec certificat TLS et chiffrement TLS. Découvrez-en plus !
AI Crawl Control
Visibilité et contrôle sur l'extraction de contenu assistée par IA.
Argo Smart Routing
Cloudflare Argo Smart Routing accélère les applications web en évitant les encombrements réseau. En savoir plus sur les avantages, les scénarios d'utilisation et la tarification d'Argo.
Avec Cloudflare D1, créez des bases de données SQL nativement serverless
Avec D1, créez en quelques secondes une base de données SQL nativement serverless. Avec un langage de requête familier, une fonctionnalité de récupération à une heure spécifiée (« Point-In-Time Recovery ») et des tarifs avantageux, vous êtes équipé pour développer la prochaine application incontournable.
Bot Management & Protection Bot
La solution Cloudflare Bot Management fait appel à notre ensemble mondial d'informations sur les menaces et à l'apprentissage automatique pour bloquer les attaques afin d'assurer une protection puissante et automatisée contre les bots.
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB Cloudflare
CASB Cloudflare améliore la sécurité de vos applications SaaS à moindre coût. Déployez la solution CASB via API. Obtenez plus d'infos ici.
Offre Enterprise
Sécurisez l'IA générative et agentique
Favoriser une adoption sûre de l'IA en sécurisant les outils d'IA des collaborateurs et les applications publiques.

Stoppez les attaques DDoS
Stoppez les attaques DDoS
Protégez les sous-réseaux orientés public grâce à l'immense capacité réseau de Cloudflare (477 Tbps) qui absorbe et filtre les attaques.

Déployez du code serverless
Déployez du code serverless
Développez des applications serverless et déployez-les instantanément à travers le monde pour plus de vitesse, de fiabilité et d'évolutivité.

Déployez l'IA à la périphérie du réseau
Déployez l'IA à la périphérie du réseau
Développez et déployez des applications IA ambitieuses à n'importe quel point d'implantation du réseau mondial Cloudflare.

Éliminez les frais de trafic sortant pour le stockage d'objets
Éliminez les frais de trafic sortant pour le stockage d'objets
Guide du RSSI : l'adoption du SASE

Guide du RSSI : l'adoption du SASE

Modernisez la sécurité des bureaux régionaux à l'aide d'étapes initiales faciles à mettre en œuvre, comme le filtrage DNS basé sur l'emplacement.

Chiffrement post-quantique

La cryptographie post-quantique sur la plateforme Cloudflare

Découvrez les mesures de protection post-quantiques que nous proposons pour les scénarios d'utilisation liés à l'accès Zero Trust et au filtrage web

Documentation

Évoluez vers le SASE grâce à l'architecture de référence Cloudflare
Smart Shield
Accédez facilement et instantanément aux services d'amélioration de la sécurité et des performances de Cloudflare.

Besoin d'aide pour faire votre choix ?

Bénéficiez de recommandations de produits personnalisées, conformes à vos besoins spécifiques.

Contacter un expert

Vous avez des questions ou souhaitez bénéficier d'une démo ? Contactez l'un de nos experts.

