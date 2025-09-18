Produits Cloudflare
Modernisez votre réseau et protégez vos collaborateurs grâce à notre plateforme cloud-native unifiée.
Accès réseau Zero Trust (ZTNA)
Appliquez des règles Zero Trust refusant par défaut l'accès aux utilisateurs qui tentent d'accéder à n'importe quelle application, de manière plus rapide et plus sûre qu'un VPN.
Passerelle web sécurisée (SWG)
Sécurisez et inspectez le trafic Internet de l'entreprise afin d'arrêter le phishing, les rançongiciels et les autres risques liés à Internet.
Isolement de navigateur à distance (RBI)
Déployez une protection contre les menaces et protégez vos données sur Internet en exécutant le code à l'écart des points de terminaison, sans sacrifier les performances.
Sécurisez l’IA générative et agentique
Favoriser une adoption sûre de l’IA en sécurisant les outils d’IA des collaborateurs et les applications publiques.
Stoppez les attaques DDoS
Protégez les sous-réseaux orientés public grâce à l’immense capacité réseau de Cloudflare (477 Tbps) qui absorbe et filtre les attaques.
Déployez du code serverless
Développez des applications serverless et déployez-les instantanément à travers le monde pour plus de vitesse, de fiabilité et d'évolutivité.
Déployez l'IA à la périphérie du réseau
Développez et déployez des applications IA ambitieuses à n'importe quel point d'implantation du réseau mondial Cloudflare.
Éliminez les frais de trafic sortant pour le stockage d'objets
Guide du RSSI : l'adoption du SASE
Modernisez la sécurité des bureaux régionaux à l'aide d'étapes initiales faciles à mettre en œuvre, comme le filtrage DNS basé sur l'emplacement.
Blog
La cryptographie post-quantique sur la plateforme Cloudflare
Découvrez les mesures de protection post-quantiques que nous proposons pour les scénarios d'utilisation liés à l'accès Zero Trust et au filtrage web
Documentation
Évoluez vers le SASE grâce à l'architecture de référence Cloudflare
