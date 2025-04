Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un CDN vidéo ?

Un CDN vidéo est un CDN qui a été conçu pour prendre en charge la diffusion de flux vidéo. L'utilisation d'un CDN pour le streaming vidéo permet à un flux d'atteindre des spectateurs du monde entier, de minimiser la latence et le temps de mise en mémoire tampon , et de s'assurer que la source du flux ou le serveur d'origine ne sont pas submergés de demandes.

Alors que la plupart des CDN sont capables de mettre en cache et de diffuser du contenu vidéo en même temps que du HTML, des images, du JavaScript, des feuilles de style CSS et d'autres contenus web, les CDN vidéo peuvent être construits exclusivement pour le streaming vidéo. Par exemple, Netflix a construit son propre réseau distribué, appelé Open Connect, pour diffuser plus efficacement son contenu vidéo.

Qu'est-ce qu'un réseau CDN ?

Un réseau de diffusion de contenu (CDN) est un groupe de serveurs connectés qui cache et diffuse du contenu sur l'internet. Les CDN sont répartis dans le monde entier, ce qui leur permet de diffuser du contenu plus efficacement à un plus grand nombre de personnes qu'un serveur d'origine ou un centre de données unique. Un CDN met en cache le contenu chaque fois qu'un utilisateur demande le contenu d'un site web qui utilise ce CDN ; "cache" signifie stocker temporairement un fichier.

Supposons que Bob héberge un site Web, bobisgreat.example.com, sur un serveur situé à New York City, New York. Lorsqu'Alice, à Albany, dans l'État de New York (à environ 250 kilomètres), visite le site Web, celui-ci se charge rapidement, car le contenu du site n'a à parcourir que 250 kilomètres. En revanche, lorsque Carlos essaie de charger bobisgreat.example.com depuis sa maison de Los Angeles, en Californie (à environ 4 800 kilomètres), il doit attendre beaucoup plus longtemps pour que le site se charge.

Si Bob utilise un service CDN, ce dernier peut mettre en cache le contenu de son site Web dans des lieux proches d'Alice et de Carlos. Supposons que le CDN de Bob mette son site Web en cache dans des centres de données situés à Albany et Los Angeles, en plus de New York. Désormais, Alice et Carlos n'ont pratiquement plus besoin d'attendre que bobisgreat.example.com se charge dans leur navigateur.

Pourquoi utiliser un CDN pour le streaming vidéo ?

La réduction de la distance entre les téléspectateurs réduit la latence.

La vidéo en continu repose sur le même principe que décrit ci-dessus. Plus le contenu vidéo est proche de l'utilisateur, plus le chargement et la lecture sont rapides. Un réseau CDN sera ainsi susceptible de disposer d'un serveur plus proche d'un spectateur donné que le serveur d'origine du flux lui-même.

Le serveur d'origine n'est pas débordé

L'utilisation des nombreux serveurs d'un CDN signifie que le serveur d'où provient le flux ne sera pas submergé par les demandes de flux. Un groupe de 200 serveurs peut gérer le streaming vidéo vers des milliers de spectateurs bien mieux qu'un seul serveur.

Le contenu du streaming ne dépasse pas la bande passante du réseau.

Un réseau ne peut laisser passer qu'une certaine quantité de données à la fois. Cette quantité maximale est appelée "bande passante." Si la quantité de données passant par un réseau dépasse sa bande passante, la diffusion des données est fortement ralentie, tout comme la limitation des voitures à une seule voie ralentit le trafic sur une autoroute. Si un flux est diffusé à partir des multiples serveurs distribués d'un CDN, il est moins probable qu'un seul réseau soit ainsi submergé par le trafic.

Comment peut-on mettre un flux en cache ?

La diffusion en continu transmet des fichiers vidéo d'un serveur à un client. Toutefois, la vidéo en continu n'est pas transmise à l'appareil de l'utilisateur sous la forme d'un fichier continu. La vidéo en continu est plutôt divisée en segments plus petits. Chaque segment est chargé et placé dans le bon ordre par le lecteur vidéo de l'utilisateur.

Chaque segment vidéo individuel peut être mis en cache par un CDN, tout comme une image, une page HTML ou un extrait de code JavaScript. Lorsqu'un utilisateur demande un flux, le CDN commence à mettre en cache les segments vidéo dès qu'ils arrivent de l'origine du flux. Lorsque l'utilisateur suivant demande le même flux, le CDN peut fournir ces segments à partir du cache, ce qui est beaucoup plus rapide.

Comment un CDN met-il en cache un flux en direct ?

Pour le streaming de vidéo à la demande, dans lequel la vidéo est livrée à partir d'un stockage, la mise en cache de la vidéo est assez simple : le CDN demande la vidéo stockée au serveur d'origine, le serveur d'origine la livre et le CDN met ensuite la vidéo en cache.

Dans le cas du streaming en direct, il n'y a pas de version stockée de la vidéo prête à être diffusée. Cependant, le processus est similaire. La seule différence est que le CDN met en cache les segments vidéo à mesure qu'ils sont créés en temps réel, au lieu de mettre en cache une vidéo précédemment créée. Le flux est ensuite servi aux spectateurs à partir du cache plutôt que directement à partir de l'origine du flux.

" Même si la plupart des spectateurs doivent attendre quelques secondes supplémentaires pour que chaque segment soit mis en cache, si cela est fait de manière efficace, le flux peut être plus proche du direct "que s'il était récupéré directement sur le serveur d'origine. Étant donné qu'un CDN est plus proche des spectateurs que le serveur d'origine, la diffusion du flux à partir du cache peut réduire le temps d'aller-retour (RTT) vers et depuis le serveur d'origine. En outre, l'utilisation d'un CDN réduit la possibilité que des problèmes de bande passante ralentissent le flux en direct pour les spectateurs.

Le CDN de Cloudflare fonctionne-t-il avec la vidéo ?

Cloudflare Stream est un service de streaming permettant de diffuser des vidéos via le CDN Cloudflare. Le réseau mondial de Cloudflare assure une diffusion rapide et une lecture fluide des vidéos pour les spectateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ; Cloudflare fonctionne à moins de 100 millisecondes de 99 % du monde développé.