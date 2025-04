Qu'est-ce que le MP4 ? | MPEG-4 et MP4

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le MP4 ?

MP4 est un format de stockage de fichiers multimédia très répandu, utilisé pour le stockage de vidéos et le streaming. Il s'agit d'une norme internationale qui fonctionne avec une vaste gamme d'appareils.

MP4 fait référence au fichier conteneur numérique qui agit comme un emballage autour de la vidéo, et non la vidéo elle-même. Il contient des données vidéo compressées et d'autres données associées nécessaires à la lecture de la vidéo.

Au cours du processus d'encodage, un fichier vidéo est optimisé pour diverses plateformes, programmes et appareils. Cela implique à la fois la compression (réduction de la taille du fichier) et le transcodage (modification du format vidéo).

Par rapport aux autres types de fichiers vidéo, les fichiers MP4 sont généralement plus compressés et donc plus petits. Les composants audio et vidéo étant compressés séparément, la qualité vidéo post-compression est relativement élevée.

Quelle est la différence entre MP4 et MPEG-4 ?

Bien que le nom complet de la norme MP4 soit MPEG-4 Part 14, les termes « MP4 » et « MPEG-4 » n'ont pas la même signification. MP4 est le fichier conteneur numérique et MPEG-4 est la norme d'encodage du contenu vidéo dans les fichiers MP4. Le contenu vidéo d'un fichier MP4 est codé selon la norme MPEG-4.

Prenons l'exemple d'une canette de soda. Le conteneur MP4 est comme la canette qui contient la boisson, tandis que la norme MPEG-4 est comme le soda à l'intérieur de la canette. De même que quelqu'un peut demander un soda alors qu'il s'agit en réalité d'une canette de soda, les termes MP4 et MPEG-4 sont parfois utilisés de manière interchangeable pour désigner un fichier de conteneur MP4.

Quels sont les avantages de l'utilisation du MP4 ?

Le MP4 est largement pris en charge par les appareils des utilisateurs (par exemple, les ordinateurs et les smartphones), les services de diffusion en continu et les logiciels d'édition vidéo, ce qui permet de garantir la compatibilité avec les appareils et programmes futurs.

Il offre une qualité vidéo post-compression relativement élevée, alors que la compression d'un fichier entraîne généralement une perte de qualité vidéo, l'effet est minime avec le MP4.

Contrairement à de nombreux formats de fichiers vidéo, le MP4 fonctionne avec HTML5, l'une des méthodes les plus courantes pour intégrer des vidéos dans les pages Web.

Le MP4 peut être utilisé avec plusieurs protocoles de streaming

Quelles sont les plateformes en ligne qui supportent le MP4 ?

La plupart des plateformes conçues pour le téléchargement de fichiers vidéo supportent le format MP4, y compris YouTube et Vimeo. Wistia accepte les fichiers MOV mais recommande d'utiliser des fichiers MP4.

Avec quels protocoles de streaming le MP4 peut-il être utilisé ?

La diffusion en continu permet à un périphérique client de lire une vidéo à partir d'un serveur sans télécharger l'intégralité du fichier vidéo. Le MP4 est compatible avec de nombreux protocoles de streaming, notamment :

Quelles sont les alternatives au MP4 ?

Les formats diffèrent dans leur compatibilité avec les plateformes, les navigateurs et les appareils. Les alternatives MP4 incluent :

MOV - un format de fichier propriétaire d'Apple pour QuickTime

WebM - source ouverte et supporté par les appareils Android

AVI - haute qualité vidéo au détriment de la taille du fichier

Cloudflare Stream est-il compatible avec MP4 ?

Cloudflare Stream, une plateforme de diffusion vidéo à la demande, prend en charge une vaste gamme de formats de fichiers vidéo, dont le MP4. En savoir plus sur le stockage vidéo, l'encodage et le jeton signé sur Cloudflare Stream.