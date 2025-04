Qu'est-ce que le H.264 ? | Le codage vidéo avancé (AVC)

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le codage vidéo avancé (H.264) ?

Le codage vidéo avancé (AVC), également appelé H.264, est la norme de compression vidéo la plus couramment utilisée aujourd'hui. AVC/H.264 permet de coder des vidéos de haute qualité à des débits binaires inférieurs à ceux des anciennes normes de compression (le débit binaire "" est le nombre d'unités d'information qui doivent être traitées pour chaque seconde de vidéo).

Le Blu-ray et une grande variété de services de streaming , y compris la télévision à la demande et en direct, utilisent H.264. Malgré le fait que son utilisation nécessite parfois le paiement de redevances aux organisations qui en détiennent les brevets, plus de 90% de l'industrie vidéo utilise le H.264.

Qu'est-ce que la compression vidéo ?

La compression vidéo, également appelée codage vidéo, est le processus qui consiste à réduire la taille des données vidéo afin de pouvoir les déplacer efficacement d'un endroit à un autre. Un fichier vidéo entièrement non compressé pourrait occuper plusieurs disques Blu-ray. La transmission d'un serveur à l'ordinateur de l'utilisateur prendrait également énormément de temps et la lecture en temps réel serait pratiquement impossible. En revanche, un fichier vidéo compressé peut tenir sur un seul disque Blu-ray, même avec une qualité d'image extrêmement élevée. Et il peut être diffusé rapidement et en temps quasi réel d'un serveur à l'ordinateur de l'utilisateur.

La compression vidéo fonctionne en supprimant les informations visuelles redondantes et les détails inutiles, et en s'appuyant sur des calculs mathématiques pour générer la majeure partie de chaque image de la vidéo, plutôt que d'enregistrer chaque image. En enregistrant la façon dont les éléments visuels changent d'une image à l'autre, la compression vidéo stocke des vidéos entières sans stocker chaque image.

La norme H.264 est une norme de compression avec perte, ce qui signifie que les informations inutiles sont supprimées de la vidéo. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la qualité de la vidéo, puisque les informations importantes pour l'affichage de la vidéo sont conservées.

Quels protocoles de streaming utilisent le H.264 ?

Presque tous les protocoles de streaming utilisés aujourd'hui sont compatibles avec le H.264, notamment le protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol), HTTP live streaming (HLS), HTTP dynamic streaming (HDS), et dynamic adaptive streaming over HTTP (MPEG-DASH). En fait, HLS ne fonctionne qu'avec H.264, alors que certains protocoles de streaming peuvent utiliser d'autres normes de compression.

Quels conteneurs utilisent AVC/H.264 ?

Un fichier conteneur vidéo stocke la vidéo, l'audio et les métadonnées ; l'un des types de fichiers conteneurs les plus courants est le MP4. La norme H.264 fonctionne avec plusieurs formats de conteneur, notamment MP4, TS et MOV.

Qu'est-ce que le H.264 ?

La norme H.265, également connue sous le nom de High Efficiency Video Coding (HEVC), est la norme de compression qui a suivi la norme H.264. Elle offre une qualité d'image encore meilleure que la norme H.264. De nombreux serveurs d'hébergement vidéo utilisent la norme H.265 en plus de la norme H.264. Toutefois, l'ancienne norme H.264 étant largement adoptée et offrant déjà une bonne qualité à des débits raisonnables, elle devrait rester en usage pendant un certain temps.

Cloudflare Stream utilise-t-il la norme H.264 ?

Cloudflare Stream encode toutes les vidéos à l'aide de la norme H.264. Stream permet le streaming à débit adaptatif (qui ajuste la qualité de la vidéo au fur et à mesure de sa lecture) en encodant chaque vidéo à plusieurs niveaux de qualité différents. En savoir plus sur Cloudflare Stream.