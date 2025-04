Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le MP4 ?

Le MP4 désigne un format multimédia permettant de stocker des fichiers vidéo. Largement utilisé, il fonctionne sur une vaste gamme d'appareils. Techniquement, un MP4 constitue un fichier conteneur numérique, c'est-à-dire qu'il contient des données vidéo compressées et d'autres données associées nécessaires à la lecture de la vidéo. Toutefois, comme il ne s'agit que d'un format conteneur (ou wrapper) autour de la vidéo, il ne s'agit pas de la vidéo elle-même.

Les fichiers MP4 font généralement état d'une compression plus élevée et s'avèrent donc plus petits que les autres types de fichiers vidéo. Le contenu vidéo des fichiers MP4 est codé en MPEG-4, une norme de codage courante.

Qu'est-ce que le MOV ?

Le format MOV constitue un autre type de fichier conteneur numérique utilisé pour les vidéos et les autres fichiers multimédias. Ce format a été développé par Apple pour le lecteur QuickTime Player. Comme les fichiers MP4, les vidéos MOV sont codées à l'aide du codec MPEG-4.

Qu'est-ce qu'un fichier conteneur numérique ?

Un fichier conteneur numérique (à ne pas confondre avec l'informatique par conteneurisation) désigne un programme permettant d'encapsuler les données et les métadonnées associées (on parle également de « wrapper »). Une bonne analogie serait celle du classeur. Les différents formats de conteneurs numériques (comme les formats MOV ou MP4) représentent ainsi des classeurs de tailles diverses, organisant leurs fichiers de manière différente.

Un fichier MP4 typique contient, par exemple, des pistes vidéo, des pistes audio et des métadonnées sur les deux. Tout comme un catalogue de fiches de bibliothèque offre des informations sur un livre, mais ne constitue pas le livre lui-même, les « métadonnées » représentent des informations sur les données permettant d'aider les ordinateurs à trouver les données recherchées. Outre cette fonction, elles peuvent également contenir des images et des sous-titres.

Quelles sont les différences entre le MOV et le MP4 ?

La principale différence entre ces deux formats de conteneurs réside dans le fait que le MOV est un format de fichier propriétaire d'Apple pour QuickTime, tandis que le MP4 constitue une norme internationale. La plupart des plates-formes de diffusion recommandent l'utilisation de fichiers MP4 plutôt que MOV, car le format MP4 fonctionne avec un plus grand nombre de protocoles.

Les fichiers MP4 sont généralement plus compressés et plus petits, tandis que les fichiers MOV se révèlent souvent de meilleure qualité et de plus grande taille. Les fichiers MOV s'avèrent meilleurs pour le montage vidéo sur Mac, car ils sont spécialement conçus pour QuickTime.

Quelles plates-formes en ligne prennent en charge le MOV et le MP4 ?

La plupart des plates-formes dédiées au téléversement de fichiers vidéo en vue d'une distribution en ligne prennent en charge les deux formats, bien que certaines recommandent la conversion au format MP4 avant le téléchargement vers leurs serveurs. YouTube et Vimeo acceptent à la fois les fichiers MOV et MP4, mais aussi d'autres formats. Wistia accepte les fichiers MOV, mais recommande l'utilisation du format MP4.

Quel format de fichier vidéo la solution Cloudflare Stream prend-elle en charge ?

Cloudflare Stream prend également en charge les formats MOV et MP4. Cette plate-forme de diffusion vidéo à la demande tire parti du réseau mondial de Cloudflare, couvrant335villes réparties dans plus de 125 pays, pour une distribution vidéo rapide et efficace. La solution Cloudflare Stream comprend le stockage et l'encodage vidéo, de même qu'un lecteur personnalisable pour la vidéo intégrée.

La liste complète des formats de fichiers vidéo pris en charge par Cloudflare Stream est la suivante : MP4, MKV, MOV, AVI, FLV, MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, MXF, LXF, GXF, 3GP, WebM, MPG et QuickTime.

Après téléchargement d'une vidéo vers notre plate-forme, Cloudflare Stream l'encode en H.264, un codec à la fois compatible avec HLS et MPEG-DASH, à des niveaux de diffusion à débit adaptatif de 360 p à 1 080 p. En savoir plus sur Cloudflare Stream.