Qu'est-ce que le swatting ? | Comment éviter le swatting ?

Qu’est ce que l’écrasement ?

Le swatting est une technique de harcèlement le plus souvent pratiquée par des membres de la communauté des jeux en ligne. Le swatting consiste à déclencher une intervention d'urgence des forces de l'ordre chez une victime sous de faux prétextes. Les auteurs appellent des numéros d'urgence comme le 911 aux USA et signalent une fausse situation d'urgence violente, comme une fusillade ou une prise d'otage.

Ils pensent faire un canular, mais cela peut avoir des conséquences graves. Le swatting mobilise les équipes d'intervention des forces de l'ordre, qui ne sont pas en mesure d'intervenir lors de situations d'urgence réelles. Certains incidents de swatting ont donné lieu à des échanges de coups de feu, et l'un de ces « canulars » s'est même soldé par la mort de la victime du swatting, abattue par les forces de l'ordre.

Ces dernières années, les États-Unis ont tenté de décourager les auteurs de swatting en leur infligeant des peines sévères, mais le problème reste entier. Les forces de l'ordre ont souvent des difficultés à lutter contre le swatting, car de nombreux auteurs utilisent des techniques sophistiquées pour dissimuler leur identité. Ils se font par exemple passer pour un voisin de la victime au moyen d'un logiciel d'usurpation d'identité alors qu'ils peuvent se trouver n'importe où dans le monde.

Qui sont les victimes de swatting ?

En général, les auteurs et les victimes de swatting sont des joueurs de jeux en ligne tels que Call Of Duty, Counter Strike ou DOTA. Les swatters ont recours à des techniques d'ingénierie sociale et de doxing** pour recueillir des informations personnelles sur des joueurs rivaux.

Parfois des célébrités ont également été ciblées par des attaques, notamment Rihanna et Justin Bieber. Certains des politiciens qui ont proposé des lois pour lutter contre le swatting ont également été pris pour cible en guise de représailles.

Brian Krebs, journaliste spécialisé dans les questions de cybersécurité et la dénonciation des cybercriminels, a été plusieurs fois visé par des pirates du monde entier, et l'une de ces attaques a été particulièrement diabolique : un pirate a organisé la livraison d'héroïne au domicile des Krebs juste avant l'arrivée de l'équipe d'intervention de la police pour tenter de faire accuser Brian Krebs de trafic de drogue. Plusieurs des individus qui ont ciblé Krebs ont depuis été arrêtés et accusés de cybercriminalité.

*Le doxing (ou doxxing) est la pratique consistant à rechercher des informations personnelles d'une personne, telles que son identité, son adresse et son numéro de téléphone, dans le but de les rendre publiques. L'objectif du doxing est de nuire à la vie privée de la victime.

Comment éviter le swatting

Si tout le monde doit veiller à préserver sa vie privée en ligne, les joueurs en ligne doivent être extrêmement prudents pour ne pas être victimes de swatting. Pour commencer, ils doivent éviter de divulguer des informations sur leur identité ou leur situation géographique sur les sites de discussion ou les forums de jeux. Ils doivent également éviter d'utiliser des pseudonymes qui permettraient à des étrangers de les identifier facilement. Les joueurs peuvent prendre des précautions supplémentaires en masquant leur adresse IP à l'aide d'un VPN, ce qui garantit qu'un éventuel swatter ne pourra pas les localiser à partir de leur adresse IP.

Registres de swatting

En 2018, le service de police de Seattle a créé un registre de « swatting » : une liste de noms et d'adresses de personnes qui déclarent elles-mêmes qu'elles sont exposées à un risque de swatting. Lorsque la police reçoit un appel au 911 visant une personne inscrite au registre, elle sait qu'elle doit enquêter avant d'envoyer une équipe complète du SWAT. La police de Wichita a mis en œuvre une approche similaire. Cette pratique n'est pas encore très répandue, mais les registres de swatting sont l'un des moyens utilisés par les services de police pour tenter de lutter contre ce problème.