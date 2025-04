Copier le lien de l'article

Qu'est ce que le BGP ? Le Border Gateway Protocol (BGP) constitue le service postal d'Internet. Lorsqu'un usager dépose une lettre dans une boîte aux lettres, le service postal traite ce courrier et choisit un itinéraire rapide et efficace pour l'acheminer à son destinataire. De même, lorsqu'un utilisateur envoie des données par Internet, le BGP se charge d'examiner l'ensemble des itinéraires que les données sont susceptibles d'emprunter et de choisir le meilleur chemin, qui implique généralement des sauts réseau entre plusieurs systèmes autonomes.

Le BGP rend l'Internet possible en permettant l'acheminement des données sur Internet. Lorsqu'un utilisateur se trouvant à Singapour charge un site Web dont les serveurs d'origine se situent en Argentine, le protocole BGP permet à cette communication de s'effectuer rapidement et efficacement.

Qu'est-ce qu'un système autonome ?

Internet est un réseau de réseaux. Il se divise en centaines de milliers de petits réseaux nommés systèmes autonomes (Autonomous Systems, AS). Chacun de ces réseaux constitue essentiellement un vaste ensemble de routeurs gérés par une seule organisation.

En poursuivant l'analogie considérant le BGP comme le service postal d'Internet, les AS représentent les bureaux de poste individuels. Une ville peut disposer de centaines de boîtes aux lettres, mais le courrier qui s'y trouve doit transiter par le bureau de poste local avant d'être acheminé vers une autre destination. Les routeurs internes d'un AS se comportent un peu comme des boîtes aux lettres. Ils transfèrent les communications sortantes à l'AS, qui s'appuie alors sur le routage BGP pour acheminer ces dernières vers leur destination.

Le schéma ci-dessus présente une version simplifiée du protocole BGP. Dans cette dernière, seuls 6 AS figurent sur le réseau Internet. Si AS1 doit acheminer un paquet vers AS3, il dispose ainsi de deux options différentes.

Sauter vers AS2, puis AS3.

AS2 → AS3

Ou sauter vers AS6, puis AS5, AS4 et enfin AS3.

AS6 → AS5 → AS4 → AS3

Dans ce modèle simplifié, la décision semble simple. L'itinéraire par AS2 nécessite moins de sauts que l'itinéraire par AS6. Il s'agit donc du chemin le plus rapide et le plus efficace. Imaginez maintenant qu'il existe des centaines de milliers d'AS et que le nombre de sauts ne constitue qu'une partie d'un algorithme complexe de sélection d'itinéraires. C'est la réalité du routage BGP sur Internet.

La structure d'Internet change constamment, à mesure que de nouveaux systèmes apparaissent et que les systèmes existants deviennent indisponibles. Chaque AS doit ainsi être tenu à jour des nouveaux itinéraires et des itinéraires par le biais d'un système d'information. L'opération s'effectue sous la forme de sessions de peering, lors desquelles chaque AS se connecte aux AS voisins par l'intermédiaire d'une connexion TCP/IP dans le but de partager des informations de routage. Grâce à ces informations, chaque AS est équipé pour acheminer correctement les transmissions de données sortantes provenant de l'intérieur de leur réseau.

C'est là qu'une partie de notre analogie s'effondre. Contrairement aux bureaux de poste, les systèmes autonomes ne font pas tous partie de la même organisation. En fait, ils appartiennent bien souvent à des entreprises concurrentes. C'est la raison pour laquelle les itinéraires BGP tiennent parfois compte de considérations commerciales. Les AS se facturent souvent les uns les autres pour acheminer le trafic sur leurs réseaux et le prix de l'accès peut être pris en compte dans le choix final de l'itinéraire.

Qui gère les systèmes BGP autonomes ?

Les systèmes autonomes appartiennent généralement à des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ou à d'autres grandes organisations, telles que les sociétés de technologie, les universités, les agences gouvernementales et les institutions scientifiques. Chaque AS souhaitant échanger des informations de routage doit disposer d'un numéro de système autonome enregistré (ASN, Autonomous System Number). L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority, l'autorité d'attribution des nombres sur Internet) attribue des ASN aux registres Internet régionaux (RIR), qui les attribuent ensuite aux FAI et aux réseaux. Les ASN se présentent sous la forme de nombres au format 16 bits compris entre 1 et 65534, ainsi que de nombres au format 32 bits compris entre 131072 et 4294967294. En 2018, près de 64 000 ASN étaient en service à travers le monde. Ces ASN ne sont nécessaires que pour le routage BGP externe.

Quelle est la différence entre le BGP externe et le BGP interne ?

Les itinéraires sont échangés et le trafic transmis sur Internet à l'aide du protocole BGP externe (eBGP). Les systèmes autonomes peuvent également utiliser une version interne de BGP pour acheminer le trafic sur leurs réseaux internes, connue sous le nom de BGP interne (iBGP). Il convient de noter que l'utilisation du BGP interne N'EST PAS un prérequis à l'utilisation du BGP externe. Les systèmes autonomes peuvent choisir parmi un certain nombre de protocoles internes pour connecter les routeurs sur leur réseau interne.

Le BGP externe ressemble à l'expédition d'un courrier à l'international. Certaines normes et directives doivent être suivies en la matière. Une fois que le courrier a rejoint son pays de destination, il doit passer par le service postal local du pays avant d'atteindre sa destination finale. Chaque pays dispose de son propre service postal interne, qui ne suit pas nécessairement les mêmes directives que celles des autres pays. De même, chaque système autonome peut disposer de son propre protocole de routage interne pour l'acheminement des données au sein de son propre réseau.

Que sont les attributs BGP ?

Globalement, BGP tente de trouver le chemin le plus efficace pour le trafic réseau. Toutefois, comme il est indiqué précédemment, le nombre de sauts n'est pas le seul facteur dont les routeurs PGP tiennent compte pour trouver ces chemins. BGP confère des attributs à chacun des chemins, et c'est à partir de ces attributs que les routeurs vont sélectionner un chemin lorsque plusieurs seront possibles. Avec de nombreux routeurs, les administrateurs ont la possibilité de personnaliser les attributs afin de contrôler plus finement la manière dont le trafic circule sur leurs réseaux. Voici quelques exemples d'attributs BGP :

Weight (poids) : attribut propre à Cisco, il indique au routeur quels chemins locaux sont privilégiés.

Local preference (préférence locale) : indique au routeur le chemin de sortie à sélectionner.

Originate (créateur) : indique à un routeur de choisir les itinéraires qu'il a lui-même ajoutés au BGP.

AS path length : comme dans le diagramme de l'exemple ci-dessus, indique au routeur qu'il doit préférer les chemins les plus courts.

Il existe plusieurs autres attributs BGP. Tous ces attributs sont classés par ordre de priorité pour les routeurs BGP, de sorte que, par exemple, un routeur BGP vérifie d'abord quel itinéraire a le poids le plus élevé, puis la préférence locale, et enfin il regarde si le routeur est à l'origine de l'itinéraire, et ainsi de suite. (Ainsi, si tous les itinéraires reçus ont le même poids, le routeur sélectionne un chemin en fonction de la préférence locale).

Les défauts du protocole BGP et la manière d'y répondre

En 2004, un FAI turc dénommé TTNet a accidentellement annoncé de mauvais itinéraires BGP à ses voisins. Ces chemins prétendaient que TTNet était la meilleure destination pour l'ensemble du trafic sur Internet. Lorsque ces chemins se sont étendus à un nombre toujours croissant de systèmes autonomes, une perturbation massive s'est produite. Il en a résulté une crise pendant laquelle de nombreuses personnes à travers le monde n'ont pas pu accéder à Internet (dans son intégralité ou en partie) pendant toute une journée.

De même, en 2008, un FAI pakistanais a tenté d'utiliser un itinéraire BGP afin d'empêcher les utilisateurs pakistanais de se rendre sur YouTube. Le FAI a alors accidentellement annoncé ces chemins à ses AS voisins et l'itinéraire s'est rapidement répandu sur le réseau BGP d'Internet. Cet itinéraire conduisait les utilisateurs qui tentaient d'accéder à YouTube dans une impasse. En conséquence, les services de YouTube se sont retrouvés inaccessibles pendant plusieurs heures.

Il s'est produit un autre incident de ce type en Juin 2019, lorsqu'une petite entreprise de Pennsylvanie est devenue le chemin privilégié pour les itinéraires passant par le réseau de Verizon. Internet est devenu inaccessible pour de nombreux internautes pendant plusieurs heures.

Il s'agit là d'exemples d'une pratique appelée détournement de BGP, bien que celui-ci ne soit pas toujours accidentel. En avril 2018, des acteurs malveillants ont délibérément créé de mauvais itinéraires BGP afin de rediriger le trafic destiné au service DNS d'Amazon. Ces pirates sont parvenus à dérober plus de 100 000 USD de cryptomonnaie en redirigeant ce trafic vers leur système.

Le détournement de BGP peut être utilisé pour plusieurs types d'attaques :

Le phishing et l'ingénierie sociale, en redirigeant les utilisateurs vers de faux sites web

Le Déni de service (DoS) par le biais du backholing ou la redirection du trafic

Les attaques de l'homme du milieu (On-path) qui visent à modifier les données échangées et contourner les systèmes de filtrage basés sur la réputation

Les attaques par usurpation d'identité dans le but d'espionner les communications

Les incidents de ce type peuvent survenir, car la fonction de partage d'itinéraire de BGP repose sur la confiance et que les systèmes autonomes font implicitement confiance aux chemins partagés avec eux. Lorsque des pairs annoncent de mauvaises informations de routage (intentionnellement ou non), le trafic se dirige vers des endroits vers lesquels il n'est pas censé se trouver, avec des résultats potentiellement malveillants.

Comment sécuriser le BGP

Fort heureusement, des progrès ont été effectués en matière de sécurisation du protocole BGP. Le plus notable, un cadre de sécurité du routage nommé Resource Public Key Infrastructure (RPKI, infrastructure de gestion de clés publiques de ressources), a été lancé en 2008. La RPKI utilise des enregistrements à signature cryptographique, appelés Route Origin Authorizations (ROA, autorisations d'origine d'itinéraire), afin de valider quels opérateurs réseau sont autorisés à annoncer les adresses IP d'une entreprise par l'intermédiaire du protocole BGP. Ce mode d'opération permet de s'assurer que les préfixes d'une entreprise ne sont annoncés que par les parties autorisées.

Toutefois, la RPKI ne suffit pas à elle seule. Les vastes réseaux sur lesquels la RPKI n'a pas été déployée peuvent propager des attaques de détournement à grande échelle. À l'heure actuelle, plus de 50 % des plus grands fournisseurs Internet prennent en charge la RPKI dans une certaine mesure, mais l'adoption par une plus vaste majorité s'avère nécessaire pour sécuriser intégralement le protocole BGP. Les opérateurs réseau peuvent protéger leurs réseaux en mettant en œuvre la RPKI et en utilisant une technologie d'alerte réseau, comme la détection des fuites d'itinéraire de Cloudflare. Cette fonctionnalité permet d'éviter les attaques par détournement BGP en avertissant les clients lorsque des parties non autorisées annoncent leurs préfixes.