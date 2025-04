Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la gouvernance des données?

La gouvernance des données fait référence à l'ensemble des processus, technologies et politiques utilisés pour que les données soient sécurisées, exactes et utilisables. Toute entreprise qui stocke des données et les utilise pour prendre des décisions commerciales ou marketing peut bénéficier d'une gouvernance des données. Le fait de garantir la confidentialité, la protection et la conformité des données relève de la gouvernance des données, mais la gouvernance englobe également la qualité des données, la gestion des données et l'accès à ces dernières, les mesures de sécurité et l'application de politiques cohérentes en matière de données.

Les particuliers ont souvent du mal à suivre leurs documents et dossiers importants, tels que leurs documents fiscaux, leurs papiers d'identité, leurs informations d'assurance, etc. Les entreprises et les organisations se trouvent confrontées au même problème à plus grande échelle. La gouvernance est comparable aux actes d'une personne qui achète une armoire de classement verrouillée et y organise tous ses documents, afin de pouvoir trouver ce dont il a besoin, quand il en a besoin, tout en préservant la sécurité de ses informations confidentielles.

Pourquoi la gouvernance des données est-elle importante ?

Avec les nouvelles sources de données, comme les interactions des utilisateurs avec les applications ou les flux de données issus des appareils de l'Internet des objets (IoT), les entreprises ont accès à un volume de données plus important que jamais. Et avec le stockage de données numériques massif et quasi infini disponible dans le cloud, elles sont en mesure de sauvegarder indéfiniment autant de données qu'elles le souhaitent.

La gouvernance des données permet de garantir la fiabilité, la sécurisation, la disponibilité et la prise en compte de toutes les données. Elle permet également d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou personnelles.

Quels types d'objectifs opérationnels la gouvernance des données sert-elle ?

La gouvernance des données permettant de garantir que les données sont utilisables et dignes de confiance, elle est profitable à tous les aspects d'une entreprise. Elle aide l'entreprise à rester fonctionnelle en assurant le bon déroulement de l'ensemble des processus reposant sur les données, comme l'expédition, la commande de produits, le marketing, la recherche et le développement, la vente et la gestion du personnel.

Indirectement, la conformité aux cadres réglementaires en matière de données (qui fait partie de la gouvernance des données) garantit l'absence de conséquences négatives pour l'entreprise, qu'il s'agisse d'amendes ou de dégradation de la confiance des clients.

Comment la gouvernance des données prend-elle en charge l'analyse des données?

Pour que l'analyse des données fournisse des informations fiables capables d'informer les décisions, les données doivent être précises et de haute qualité. Une partie de la gouvernance des données consiste à faire en sorte que les données répondent à ces conditions. Les analyses de données reposant sur des données inexactes et de mauvaise qualité n'ont aucune valeur.

Qu'est-ce qu'un cadre de gouvernance des données ?

Le cadre de gouvernance des données correspond à l'ensemble défini de règles et de tâches qui orientent la manière dont une entreprise manipule ses données. Les cadres de gouvernance des données déterminent qui possède les données et comment elles doivent être stockées, utilisées ou consultées.

Les cadres de gouvernance des données sont importants, car la méthode de gouvernance des données doit être la même dans toute l'organisation. Lorsque différents services élaborent leurs propres règles et pratiques, cela peut donner lieu à des incompatibilités en matière de formatage et de sécurité des données ou à des violations de la confidentialité.

Quels sont les technologies et les processus importants pour la gouvernance des données ?

Plusieurs technologies sont essentielles à la gouvernance des données. En voici quelques-unes :

Chiffrement : le chiffrement permet d'empêcher les données d'être consultées ou modifiées par des parties non autorisées lorsqu'elles sont stockées ou lorsqu'elles se déplacent d'un endroit à un autre.

le chiffrement permet d'empêcher les données d'être consultées ou modifiées par des parties non autorisées lorsqu'elles sont stockées ou lorsqu'elles se déplacent d'un endroit à un autre. Contrôle des accès : ce contrôle limite la disponibilité des données à ceux qui en ont besoin. Les données organisationnelles ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui y sont autorisées. Le contrôle des accès est également particulièrement important pour la conformité des données.

ce contrôle limite la disponibilité des données à ceux qui en ont besoin. Les données organisationnelles ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui y sont autorisées. Le contrôle des accès est également particulièrement important pour la conformité des données. Journalisation : la journalisation permet de suivre les données dont une entreprise dispose et les opérations qui leur sont appliquées. C'est ce qui permet de savoir qui les utilise réellement et à quel moment. Les journaux fournissent un enregistrement grâce auquel les responsables de la gouvernance des données et de la conformité vérifient qu'aucune personne n'accède aux données sans en avoir l'autorisation. Cependant, la journalisation est également essentielle pour les besoins d'audit. Et c'est l'audit qui apporte la preuve de la conformité aux organismes appliquant les réglementations en matière de confidentialité des données.

la journalisation permet de suivre les données dont une entreprise dispose et les opérations qui leur sont appliquées. C'est ce qui permet de savoir qui les utilise réellement et à quel moment. Les journaux fournissent un enregistrement grâce auquel les responsables de la gouvernance des données et de la conformité vérifient qu'aucune personne n'accède aux données sans en avoir l'autorisation. Cependant, la journalisation est également essentielle pour les besoins d'audit. Et c'est l'audit qui apporte la preuve de la conformité aux organismes appliquant les réglementations en matière de confidentialité des données. Stockage d'objets : il s'agit d'un type de stockage basé sur le cloud permettant un stockage de données quasi illimité. Un bon fournisseur de stockage d'objets, à savoir celui qui dispose de contrôles de sécurité adéquats, garantit que les données restent accessibles et utilisables dans toute l'entreprise. Les autres types de stockage de données à grande échelle sont le stockage par blocs, le stockage Blob et le stockage en datacenters sur site.

il s'agit d'un type de stockage basé sur le cloud permettant un stockage de données quasi illimité. Un bon fournisseur de stockage d'objets, à savoir celui qui dispose de contrôles de sécurité adéquats, garantit que les données restent accessibles et utilisables dans toute l'entreprise. Les autres types de stockage de données à grande échelle sont le stockage par blocs, le stockage Blob et le stockage en datacenters sur site. Outils de gouvernance des données : il s'agit de plateformes conçues spécifiquement pour des tâches de gouvernance des données, telles que le stockage, la visualisation et l'interaction avec les données. Les outils de gouvernance des données peuvent inclure un certain nombre de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités axées sur la conformité et le contrôle des accès.

En quoi la gouvernance des données est-elle associée à la conformité des données et à la confidentialité des données ?

La gouvernance des données est indispensable pour assurer la conformité aux réglementations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données, telles que le RGPD ou la norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS). La sécurisation des données fait partie d'un effort global de gouvernance des données, et l'absence de sécurisation des données se traduit par des violations de la conformité et des violations de données.

La gouvernance des données aide également une organisation à préserver la confidentialité des données, ce qui est essentiel pour la conformité. Le mode d'utilisation des données, la sélection des utilisateurs pouvant les visualiser, la manière dont elles sont corrigées et la durée pendant laquelle elles peuvent être conservées sont autant d'éléments qui relèvent de la gouvernance des données.

La gouvernance des données peut simplifier l'audit. La journalisation, qui est utilisée pour la gouvernance des données, peut aider une entreprise à prouver la conformité.

Concrètement, en l'absence d'un cadre solide de gouvernance des données, une entreprise ne peut pas garantir qu'elle respecte la confidentialité des données. Et elle ne peut pas en apporter la preuve aux autorités extérieures.

Comment Cloudflare facilite-t-elle la gouvernance des données ?

De nombreuses organisations, même si elles ont déjà mis en place un cadre de gouvernance des données, s'appuient sur une combinaison de processus manuels traditionnels et de différentes solutions technologiques pour la gouvernance des données. Ces démarches sont généralement à la fois complexes et incomplètes. La solution de cloud de connectivité de Cloudflare est conçue pour réunir les différentes fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de la gouvernance des données. En savoir plus sur Cloudflare for data governance.