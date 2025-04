Qu'est-ce que la solution Digital Experience Monitoring ou DEM (surveillance de l'expérience numérique) ?

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la solution Digital Experience Monitoring ?

DEM (Digital Experience Monitoring) est un logiciel qui permet aux organisations de suivre, découvrir et optimiser les expériences des utilisateurs finaux. DEM aide les organisations à observer les expériences de leurs utilisateurs finaux minute par minute et leur permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. DEM peut être utilisé pour les utilisateurs finaux internes, tels que les employés à distance et au bureau, ou pour les utilisateurs finaux externes, c'est-à-dire les clients par exemple.

Comment fonctionne la surveillance de l'expérience numérique ?

Avec le logiciel DEM les responsables informatiques peuvent utiliser des données historiques et prédictives sur les problèmes de réseau, les ralentissements de performances et les pannes d'application, autant d'éléments qui ont une incidence sur l'expérience d'un employé ou sur les interactions d'un client avec les propriétés et les produits numériques de l'entreprise. Ces solutions logicielles surveillent différents facteurs, tels que le trafic sur le site web, le comportement de l'utilisateur et les performances de l'application.

En analysant ces données, les entreprises peuvent identifier les aspects pour lesquels leurs produits ou services ne sont pas assez performants, ou qui peuvent conduire à des problèmes d'utilisation ayant une incidence sur la productivité ou la collaboration des employés. Ce processus s'appuyant sur les données permet aux organisations d'enrichir le développement de leurs produits et d'optimiser leurs opérations commerciales.

Pourquoi les organisations ont-elles besoin d'une surveillance de l'expérience numérique ?

Les organisations ont besoin de DEM pour gagner en visibilité sur les expériences numériques de leurs employés ou de leurs clients. Sans cette visibilité, les organisations risquent de négliger des vulnérabilités critiques, d'avoir du mal à identifier la cause première des problèmes qui surviennent et de ne pas être en mesure de résoudre des problèmes urgents.

En adoptant une stratégie de surveillance de l'expérience numérique précise et en temps réel, les entreprises peuvent rapidement identifier, atténuer et résoudre les problèmes potentiels.

Avantages de DEM

Digital Experience Monitoring (DEM) est un outil auquel les organisations ont recours pour contrôler, personnaliser et améliorer l'expérience des utilisateurs finaux. Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

Définir et surveiller les ressources critiques du réseau. Les organisations peuvent utiliser le DEM pour imiter les flux de trafic et mesurer et analyser les flux contrôlés de données vers des ressources publiques ou privées. Cela permet d'identifier les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux.

Les organisations peuvent utiliser le DEM pour imiter les flux de trafic et mesurer et analyser les flux contrôlés de données vers des ressources publiques ou privées. Cela permet d'identifier les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. Comprendre le parcours de l'utilisateur minute par minute. Les organisations obtiennent une vision en temps réel des consultations de données. Il est ainsi plus facile de mettre en évidence des anomalies potentielles en matière de connectivité ou de performances.

Les organisations obtiennent une vision en temps réel des consultations de données. Il est ainsi plus facile de mettre en évidence des anomalies potentielles en matière de connectivité ou de performances. Faire gagner du temps aux responsables informatiques dans la résolution des problèmes. La mise en œuvre d'une solution complète de surveillance de l'expérience numérique (DEM) fait gagner du temps aux équipes informatiques dans la mesure où ils disposent d'un aperçu détaillé des problèmes rencontrés par les employés ou les utilisateurs finaux. Les équipes informatiques peuvent rapidement identifier la cause première de ces problèmes, et ainsi consacrer plus de temps et d'efforts à leur résolution.

Cloudflare propose-t-il une solution DEM ?

Cloudflare Digital Experience Monitoring est un outil d'observabilité interne qui fournit des informations prédictives, historiques et en temps réel pour que les employés restent productifs où qu'ils travaillent. Les clients peuvent se connecter au réseau mondial de Cloudflare et doter leur direction informatique de la visibilité granulaire nécessaire pour simplifier le dépannage et résoudre les problèmes ayant une incidence sur la connectivité de l'utilisateur final interne et les performances du travail hybride.