Quelle est la différence entre le routage et Smart Routing ?

Comment le routage réseau fonctionne-t-il généralement sur Internet ?

Internet est très rapide par rapport aux autres modes de communication, mais les informations n'arrivent pas instantanément là où elles sont demandées. La communication entre deux machines (généralement, un périphérique client comme un smartphone ou un ordinateur portable et un serveur web) via Internet doit passer par une variété de grands réseaux interconnectés, et chaque réseau est connu sous le nom d'Autonomous System (AS) ou système autonome. Les données passent d'AS en AS jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Chaque AS est responsable de certaines adresses IP.

Comment BGP aide-t-il à acheminer les données sur les réseaux ?

Le protocole BGP (pour Border Gateway Protocol) forme la base de la solution. Ce protocole permet de sélectionner le chemin le plus court d'une adresse IP à une autre lorsque les AS se connectent aux points d'échange Internet (IXP, Internet Exchange Point).

BGP est comme un conducteur qui regarde une carte et sélectionne l'itinéraire le plus court géographiquement vers une destination. Sans BGP, les paquets pourraient voyager aveuglément à travers les AS dans le monde entier pour atteindre une adresse IP qui n'était qu'à quelques kilomètres. Avec BGP, les paquets empruntent l'itinéraire le plus direct.

Comment BGP décide-t-il des routes ?

BGP choisit toujours le chemin le plus court, afin que le trafic réseau atteigne sa destination avec le moins de sauts de réseau possible. Les routeurs BGP conservent des enregistrements des itinéraires les plus courts appelés « tables de routage ». Les tables de routage sont générées en fonction des adresses IP que chaque AS revendique. Les tables de routage BGP changent en réponse aux AS publiant des adresses IP nouvelles ou différentes.

Contrairement à un conducteur qui regarde une carte, Internet change tout le temps, avec des réseaux connectés et déconnectés, des AS prenant de nouvelles adresses IP, etc. BGP conserve une liste mise à jour de toutes ces modifications en fonction des informations que les AS annoncent sur Internet.

Lorsque les AS diffusent des informations de routage inexactes, ils peuvent rediriger le trafic réseau vers les mauvaises destinations, ce qui peut avoir un impact sur les utilisateurs du monde entier. Par exemple, en 2018, Google a connu une panne lorsqu'un FAI au Nigeria a accidentellement diffusé des informations de routage incorrectes sur le web. (Voir notre article de blog « How a Nigerian FAI Accidentally Knocked Google Offline » (disponible en anglais).

Dans l'ensemble, BGP est suffisamment efficace pour qu'Internet fonctionne à une échelle jamais imaginée par ses créateurs initiaux. Cependant, il ne peut pas détecter ni s'adapter aux conditions du réseau en temps réel. Il prend des décisions de routage uniquement en fonction de l'itinéraire le plus court. Comme le savent tous ceux qui se sont retrouvés un jour bloqués dans les bouchons sur une autoroute, l'itinéraire le plus court n'est pas nécessairement l'itinéraire le plus rapide.

Qu'est-ce que le routage intelligent ?

Le routage intelligent (Smart routing) est plus rapide que le routage standard utilisant BGP. C'est comme utiliser Google Maps ou Waze au lieu de mesurer les distances sur une carte imprimée. Les conducteurs peuvent être en mesure de déterminer l'itinéraire le plus court avec une carte, mais pour déterminer l'itinéraire le plus rapide à ce moment, ils ont besoin des données du trafic en temps réel.

Tout comme il peut être plus rapide de se déplacer en parcourant un chemin plus long pour éviter un embouteillage, le routage intelligent choisit des itinéraires moins encombrés pour éviter la saturation du réseau. Cela maximise la vitesse à laquelle les données peuvent traverser le web et atteindre leur destination.

Le routage intelligent n'est pas un système de routage qui remplace le BGP, il est exécuté en complément du BGP pour optimiser les itinéraires de trafic.

Qu'est-ce que Cloudflare Argo ?

Le service de routage intelligent Cloudflare Argo sélectionne les itinéraires en fonction de la saturation et de la fiabilité du réseau. Comme les requêtes Internet pour des millions de sites Web transitent par le réseau de Cloudflare, Argo dispose d'une taille d'échantillon suffisante pour déterminer de manière éclairée quels chemins sont les plus encombrés et lesquels le sont le moins. La solution permet également d'éviter les paquets perdus en supprimant les connexions réseau non fiables.