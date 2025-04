Copier le lien de l'article

Quels sont les facteurs qui ralentissent les performances de l'internet ?

Latence du réseau

La distance est l'une des principales causes de la latence. Pour que l'internet fonctionne, les ordinateurs, les serveurs et les routeurs doivent communiquer entre eux, en échangeant des informations sous forme d'impulsions électriques sur des câbles qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Une certaine latence est intégrée à l'internet en raison des lois physiques de l'univers : la vitesse de la lumière est une limite stricte à la vitesse à laquelle les informations peuvent voyager. C'est très rapide, mais cela signifie tout de même qu'il faut de quelques millisecondes à près d'une seconde pour que les informations voyagent dans les câbles, du client au serveur et inversement (voir Qu'est-ce que la latence ?).

Sites web à faible performance

Les sites Web peuvent être lents pour un certain nombre de raisons. Les sites qui doivent charger un ou plusieurs gros fichiers CSS, des images haute définition ou plusieurs fichiers JavaScript pour fonctionner correctement peuvent prendre beaucoup de temps à s'afficher. En outre, l'endroit où le site est hébergé influe sur sa vitesse, surtout s'il n'utilise pas un CDN ; un site Web hébergé à Toronto peut se charger sans problème pour les utilisateurs de cette ville, mais mettre beaucoup de temps à se charger à Houston. Un test de vitesse de site Web peut aider les développeurs à déterminer les performances de leurs propriétés Web et à localiser les inefficacités.

Cyberattaques

Les activités malveillantes entravent souvent la vitesse de l'internet. Par exemple, Les attaques DDoS sur les sites web peuvent ralentir considérablement les performances d'un site web, voire le faire tomber en panne.

Surcharge du réseau :

La quantité de données qui peut passer par un réseau à un moment donné est limitée ; la quantité maximale qui peut passer est appelée la bande passante. Lorsque le trafic réseau entrant dépasse la bande passante en un point donné du réseau, que ce soit au sein d'un point d'échange Internet (IXP) , dans un centre de données , ou sur un réseau local routeur chez un particulier, la congestion du réseau qui en résulte entraîne un ralentissement de la vitesse de l'Internet, de la même manière qu'un trop grand nombre de voitures sur l'autoroute entraîne un ralentissement du trafic.

La congestion du réseau peut être limitée à une certaine zone géographique, affecter l'ensemble du réseau d'un fournisseur d'accès à Internet ou se produire à l'intérieur d'un foyer (par exemple, si plusieurs personnes essaient de diffuser simultanément des vidéos haute définition).

Problèmes sur le périphérique client

Les performances des sites et des applications web sur les appareils des utilisateurs (le "client" dans le modèle client-serveur ) peuvent être réduites pour diverses raisons. Par exemple :

Un trop grand nombre d'onglets de navigateur ouverts ou de processus en cours d'exécution sur l'appareil peut ralentir les performances du navigateur.

L'appareil lui-même peut fonctionner lentement en raison de problèmes matériels ou d'infections du type malware .

Un trop grand nombre d'extensions et de plugins fonctionnant dans le navigateur peut également ralentir la vitesse des pages Web.

Comment le DNS affecte-t-il la vitesse de l'internet ?

Le système de noms de domaine (DNS) associe les noms de domaine à des adresses IP, c'est ce qu'on appelle la résolution DNS, et celle-ci devant intervenir avant qu'un navigateur ne puisse accéder et afficher un site web, elle est déterminante pour la vitesse de chargement des sites web. Pour la plupart des consommateurs, les résolveurs DNS sont attribués par défaut par le FAI (fournisseur d'accès Internet ), et si les serveurs DNS du FAI sont trop lents, cela ralentit Internet pour les utilisateurs de ce FAI.

Les utilisateurs ont également la possibilité d'utiliser un résolveur DNS autre que celui de leur FAI, bien que de nombreux utilisateurs ne soient pas au courant de cette option. 1.1.1.1 est actuellement le résolveur DNS le plus rapide et est conçu pour réduire ces délais. En général, 1.1.1.1 répond en 10 à 20 millisecondes environ, alors que les autres résolveurs peuvent prendre bien plus de 100 millisecondes.

Comment les CDN accélèrent-ils l'Internet ?

Les CDN (content delivery networks) réduisent considérablement la latence du réseau. Un CDN met en cache le contenu dans des serveurs répartis dans le monde entier afin qu'il n'ait pas à parcourir une aussi grande distance pour atteindre les utilisateurs finaux. Cela réduit la latence du réseau et accélère les sites Web qui utilisent le CDN. Certains CDN effectuent également l'équilibrage de charge , ce qui permet d'éviter la congestion du réseau. Le CDN de Cloudflare possède des centres de données dans 200 villes du monde entier. Cela permet de rapprocher le contenu web des utilisateurs et d'accélérer les performances des sites web.

Comment les développeurs peuvent-ils améliorer la vitesse des pages ?

La vitesse du site Web est essentielle pour rendre Internet plus rapide. Les développeurs peuvent garder les pages rapides en optimisant les images , en gardant le code aussi court que possible et, en général, en gardant la taille du fichier de page aussi petite que possible. Ils peuvent également charger les ressources bloquant le rendu * en dernier, ce qui n'accélère pas le chargement des pages Web, mais permet au navigateur de restituer plus rapidement le contenu que l'utilisateur voit. L'utilisation d'un CDN permet également aux pages Web de se charger plus rapidement.

* Les ressources bloquant l'affichage sont les fichiers qui doivent être chargés avant que quoi que ce soit d'autre puisse être chargé, comme CSS et JavaScript.

Comment améliorer le routage sur Internet et réduire la congestion du réseau ?

Les embouteillages sont monnaie courante dans les grandes villes. Pour contourner les embouteillages et le mauvais état des routes, certains conducteurs choisissent d'utiliser des applications de cartographie intelligente comme Waze, qui les redirigent vers des rues moins encombrées. Le routage Internet, tout comme les trajets quotidiens de nombreux conducteurs, achemine le trafic réseau vers la distance la plus courte entre deux points. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le chemin le plus rapide. Le principal protocole de routage Internet, BGP, est efficace pour maintenir l'infrastructure Internet connectée au niveau mondial, mais il n'est pas "intelligent" lorsqu'il s'agit des niveaux de trafic : il ne peut pas choisir un itinéraire différent en fonction du trafic et/ou de la congestion du réseau. BGP est vital pour le fonctionnement général de l'internet. Ce qu'il faut maintenant, c'est une couche intelligente au-dessus de BGP.

Le service de routage intelligent Argo est un exemple de ce type de service. L'amélioration du routage Internet afin que le trafic réseau puisse être réacheminé en fonction de ces facteurs permet d'accélérer l'Internet dans son ensemble. Argo s'appuie sur l'excellente résilience de BGP et se charge de trouver des moyens de contourner les chemins encombrés.