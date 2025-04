Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le protocole de gestion des groupes Internet (IGMP) ?

Le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) est un protocole qui permet à plusieurs périphériques de partager une adresse IP afin qu'ils puissent tous recevoir les mêmes données. IGMP est un protocole de couche réseau utilisé pour configurer la multidiffusion sur les réseaux qui utilisent le protocole Internet version 4 (IPv4). Plus précisément, IGMP permet aux périphériques de rejoindre un groupe de multidiffusion.

Qu'est-ce que la multidiffusion ?

On parle de multidiffusion lorsqu'un groupe de périphériques reçoit tous les mêmes messages ou les mêmes paquets .. La multidiffusion fonctionne en partageant une adresse IP entre plusieurs périphériques. Tout trafic réseau dirigé vers cette adresse IP atteindra tous les périphériques qui partagent l'adresse IP, au lieu d'un seul périphérique. C'est un peu comme lorsqu'un groupe d'employés reçoit des courriels d'entreprise adressés à un certain alias de courriel.

Comment fonctionne l'IGMP ?

Les ordinateurs et autres périphériques connectés à un réseau utilisent le protocole IGMP lorsqu'ils souhaitent rejoindre un groupe de multidiffusion. Un routeur qui prend en charge le protocole IGMP écoute les transmissions IGMP des périphériques afin de déterminer quels périphériques appartiennent à quels groupes de multidiffusion.

IGMP utilise des adresses IP qui sont réservées à la multidiffusion. Les adresses IP de multidiffusion se situent entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255. (En revanche, les réseaux anycast peuvent utiliser n'importe quelle adresse IP ordinaire.) Chaque groupe multicast partage l'une de ces adresses IP. Lorsqu'un routeur reçoit une série de paquets dirigés vers l'adresse IP partagée, il duplique ces paquets et en envoie des copies à tous les membres du groupe multicast.

Les groupes de multidiffusion IGMP peuvent changer à tout moment. Un appareil peut envoyer un message IGMP "join group" ou "leave group" à tout moment.

IGMP fonctionne directement sur le protocole Internet (IP). Chaque paquet IGMP comporte à la fois un en-tête IGMP et un en-tête IP. Tout comme ICMP, IGMP n'utilise pas de protocole de couche de transport tel que TCP ou UDP.

Quels types de messages IGMP existe-t-il ?

Le protocole IGMP permet plusieurs types de messages IGMP :

Rapports d'adhésion : Les appareils les envoient à un routeur multicast afin de devenir membre d'un groupe multicast.

"Messages de sortie du groupe": Ces messages vont d'un appareil à un routeur et permettent aux appareils de quitter un groupe de multidiffusion.

Requêtes générales d'appartenance : Un routeur compatible avec la multidiffusion envoie ces messages à l'ensemble du réseau de périphériques connectés pour mettre à jour l'appartenance à un groupe de multidiffusion pour tous les groupes du réseau.

Requêtes d'appartenance à un groupe spécifique : Les routeurs envoient ces messages à un groupe multicast spécifique, au lieu de l'ensemble du réseau.

Qu'est-ce que le snooping IGMP ?

IGMP est un protocole de la couche réseau , et seuls les périphériques réseau qui connaissent la couche réseau peuvent envoyer et recevoir des messages. Un routeur fonctionne au niveau de la couche réseau, tandis qu'un commutateur réseau peut ne connaître que la couche 2, également appelée couche liaison de données. Par conséquent, un commutateur peut ne pas savoir quels sont les périphériques réseau qui font partie des groupes de multidiffusion, et ceux qui n'en font pas partie. Il peut finir par transmettre le trafic de multidiffusion à des périphériques qui n'en ont pas besoin, ce qui consomme la bande passante du réseau et la puissance de traitement des périphériques, ralentissant ainsi l'ensemble du réseau.

Le snooping IGMP résout ce problème en permettant aux commutateurs d'écouter les messages IGMP à l'adresse "snooping". Normalement, un commutateur de couche 2 n'a pas connaissance des messages IGMP, mais il peut les écouter grâce au snooping IGMP. Cela leur permet d'identifier où les messages de multidiffusion doivent être transférés, afin que seuls les bons appareils reçoivent le trafic de multidiffusion.

En quoi la multidiffusion est-elle différente dans IPv4 et IPv6 ?

IPv4 et IPv6 sont deux versions différentes du protocole Internet (IP). IPv6 est plus moderne, mais IPv4 est encore largement utilisé. En IPv6, le protocole de multidiffusion est MLD (Multicast Listener Discovery) et non IGMP.

En quoi la multidiffusion diffère-t-elle de l'anycast et de l'unicast ?

Multicast et anycast

Anycast est une autre technologie qui permet aux communications réseau d'aller à plusieurs endroits. Comme la multidiffusion, un réseau anycast permet à un même groupe de serveurs de partager une ou plusieurs adresses IP. Toutefois, au lieu que tous les serveurs reçoivent tout le trafic vers ces adresses IP, le réseau achemine le trafic vers l'un de ces serveurs en fonction d'un ensemble de critères prédéterminés. Les réseaux Anycast peuvent également prendre en charge une gamme d'adresses IP plus large que les groupes multicast. À titre d'exemple, le réseau Cloudflare utilise l'anycast pour acheminer tout le trafic utilisateur vers le centre de données le plus proche.

Multicast et unicast

"Unicast" décrit le fonctionnement de la plupart des réseaux Internet. Dans les réseaux unicast, chaque périphérique connecté au réseau possède une adresse unique. Les messages adressés à cette adresse (sur l'Internet, une adresse IP) ne sont transmis qu'à ce périphérique, et non à plusieurs, comme dans le cas de la multidiffusion.