Qu'est-ce qu'un réseau personnel (PAN) ?

Un réseau personnel (PAN) relie les appareils électroniques situés dans l'environnement immédiat d'un utilisateur. La taille d'un PAN varie de quelques centimètres à quelques mètres. L'un des exemples concrets les plus courants d'un PAN est la connexion entre une oreillette Bluetooth et un smartphone. Les PAN peuvent également connecter des ordinateurs portables, des tablettes, des imprimantes, des claviers et d'autres appareils informatisés.

Les connexions au réseau PAN peuvent être filaires ou sans fil. Les méthodes de connexion filaire comprennent l'USB et le FireWire ; les méthodes de connexion sans fil comprennent le Bluetooth (la plus courante), le WiFi, l'IrDA et le Zigbee.

Bien que les dispositifs d'un PAN puissent échanger des données entre eux, les PAN ne comportent généralement pas de routeur et ne se connectent donc pas directement à l'Internet . Un dispositif au sein d'un PAN peut toutefois être connecté à un réseau local (LAN) qui se connecte ensuite à l'Internet. Par exemple, un ordinateur de bureau, une souris sans fil et des écouteurs sans fil peuvent tous être connectés les uns aux autres, mais seul l'ordinateur peut se connecter directement à Internet.

Qu'est-ce qu'un réseau personnel sans fil (WPAN) ?

Un réseau personnel sans fil (PAN) est un groupe de dispositifs connectés sans l'utilisation de fils ou de câbles. Aujourd'hui, la plupart des PAN destinés à un usage quotidien sont sans fil. Les WPAN utilisent des protocoles de connectivité sans fil à courte portée tels que Bluetooth.

La portée d'un WPAN est généralement très faible, car les protocoles sans fil à courte portée comme Bluetooth ne sont pas efficaces sur des distances supérieures à 5-10 mètres.

Quelle est la différence entre un body area network (BAN) et un PAN ?

Un réseau corporel (body area network, BAN) désigne généralement des capteurs médicaux dotés d'une connectivité sans fil, placés sur le corps humain, intégrés à celui-ci ou transportés à proximité. Les BAN sont utilisés pour le suivi ou le soutien des fonctions biomédicales (par exemple, un stimulateur cardiaque avec des capacités sans fil). Un BAN peut se connecter à un PAN ou utiliser la technologie WPAN, mais la plupart des PAN ne comprennent pas de capteurs biomédicaux.

Quels autres types de réseaux existe-t-il ?

Il existe de nombreux types de réseaux différents, définis par leur taille. Les réseaux locaux (LAN) connectent les utilisateurs dans une seule pièce ou un seul bâtiment, tandis que les réseaux étendus (WAN) peuvent être aussi grands que l'ensemble de l'Internet. Les autres types de réseaux à connaître sont les suivants :