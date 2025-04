Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un réseau métropolitain (MAN) ?

Un réseau métropolitain (MAN) est un réseau informatique qui relie des ordinateurs au sein d'une zone métropolitaine, qui peut être une seule grande ville, plusieurs villes et villages, ou toute autre grande zone comportant plusieurs bâtiments. Un MAN est plus grand qu'un réseau local (LAN) mais plus petit qu'un réseau étendu (WAN) . Les MAN ne doivent pas nécessairement se trouver dans des zones urbaines ; le terme "métropolitain" implique la taille du réseau, et non la démographie de la zone qu'il dessert.

Comment les réseaux MAN sont-ils construits ?

Comme les WAN, les MAN sont constitués de LAN interconnectés. Comme les MAN sont plus petits, ils sont généralement plus efficaces que les WAN, car les données n'ont pas à parcourir de grandes distances. Les MAN combinent généralement les réseaux de plusieurs organisations, au lieu d'être gérés par une seule organisation.

La plupart des MAN utilisent des câbles à fibres optiques pour établir des connexions entre les LAN. Souvent, un MAN fonctionne sur "dark fiber" - des câbles à fibres optiques anciennement inutilisés qui sont capables de transporter du trafic. Ces câbles à fibres optiques peuvent être loués à des fournisseurs de services Internet (ISP) du secteur privé.

Dans certains cas, ce modèle est inversé : une municipalité construit et entretient un réseau métropolitain de fibres optiques, puis loue des fibres noires à des entreprises privées.

HOMME contre CAN

Un réseau de campus (CAN) est un grand réseau qui relie plusieurs bâtiments sur un campus scolaire ou commercial. Les CAN peuvent également être considérés comme des MAN, puisqu'ils connectent plusieurs LAN mais ne sont pas assez grands pour être considérés comme un WAN.

Comment Cloudflare protège-t-il les réseaux métropolitains ?

Les grands réseaux sont soumis à diverses attaques, notamment les attaques par déni de service distribué (DDoS) . Cloudflare Magic Transit protège les réseaux de toutes tailles contre les attaques, tout en accélérant le trafic réseau et en contribuant à assurer la fiabilité du réseau. En proposant des fonctions réseau basées sur le cloud, Magic Transit permet aux opérateurs réseau de réduire leurs investissements en matériel.

Avec Cloudflare Network Interconnect, les réseaux peuvent s'interconnecter directement avec Cloudflare pour une sécurité et des performances accrues, soit par une connexion virtuelle privée, soit par une connexion physique par câble.