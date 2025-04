Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un réseau de campus (CAN) ?

Un réseau de campus (CAN) est un réseau informatique qui s'étend sur une zone géographique limitée. Les CAN interconnectent plusieurs réseaux locaux (LAN) au sein d'un campus éducatif ou d'entreprise. La plupart des CAN se connectent à l'Internet public .

Les CAN sont plus petits que les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux étendus (WAN) , qui s'étendent sur de vastes zones géographiques. En général, l'organisation qui possède le campus possède et exploite également tous les équipements et l'infrastructure de réseau du CAN. En revanche, les MAN et les WAN peuvent combiner des infrastructures exploitées par plusieurs fournisseurs différents.

Dans les collèges, les universités et autres établissements d'enseignement, les CAN fournissent un accès Internet aux étudiants et au corps enseignant. Les CAN permettent également aux utilisateurs connectés de partager rapidement des fichiers et des données au sein du réseau : comme les données n'ont pas à quitter le CAN, les utilisateurs subissent beaucoup moins de latence que lorsqu'ils envoient et reçoivent des données au sein d'un MAN ou d'un WAN. Supposons que le département d'anglais d'une université demande des copies numériques de plusieurs livres à la bibliothèque de l'université. Comme ces copies numériques n'ont à parcourir que la distance entre le bâtiment d'anglais et le bâtiment de la bibliothèque (en supposant que les deux bâtiments disposent de leurs propres serveurs), le département d'anglais les reçoit beaucoup plus rapidement que si la bibliothèque devait envoyer les fichiers sur l'Internet public.

Les installations d'entreprise suffisamment grandes pour être considérées comme un campus "" peuvent également exploiter des CAN aux mêmes fins.

Quels sont les avantages des CAN en matière de sécurité ?

Un CAN est généralement entièrement géré par une équipe informatique interne, ce qui lui confère un degré élevé de contrôle sur le réseau. Les équipes informatiques peuvent appliquer des politiques de sécurité sur le réseau bien plus facilement que si le campus utilisait plusieurs réseaux déconnectés. Par exemple, l'équipe informatique peut installer et gérer les pare-feu pour protéger les données au sein du CAN. L'informatique peut également gérer l'accès au réseau en définissant des exigences de connexion, en bloquant les appareils non sécurisés et en mettant en place d'autres mesures de protection contrôle d'accès .

Comment Cloudflare protège-t-il les réseaux des campus ?

Cloudflare protège les réseaux de toutes tailles contre les attaques malveillantes. Cloudflare Magic Transit est l'offre de Cloudflare pour bloquer les attaques réseau, accélérer le trafic et garantir la fiabilité. En proposant des fonctions réseau basées sur le cloud, Magic Transit permet aux équipes qui gèrent les réseaux de réduire leurs investissements en matériel.

Cloudflare Network Interconnect permet aux réseaux de s'interconnecter directement avec Cloudflare pour une sécurité et des performances accrues, soit par une connexion physique par câble, soit par une connexion virtuelle privée.

