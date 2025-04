Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le réseau en tant que service (NaaS) ? Network-as-a-service (NaaS) est un modèle de service cloud dans lequel les clients louent des services de réseau auprès de fournisseurs cloud. NaaS permet aux clients d'exploiter leurs propres réseaux sans avoir à maintenir leur propre infrastructure de réseau.

À l'instar d'autres services cloud , les fournisseurs de NaaS déploient les fonctions de mise en réseau à l'aide de logiciels. Les entreprises sont ainsi en mesure de mettre en place leurs propres réseaux pratiquement sans aucun équipement matériel.Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une connectivité Internet

Les NaaS peuvent remplacer les réseaux privés virtuels (VPN), les connexions MPLS (multiprotocol label switching) ou d'autres configurations de réseau existantes. Ils peuvent également remplacer le matériel de mise en réseau sur site, comme les appareils de pare-feu et les load Balancers (équilibreurs de charge). Modèle plus récent d'acheminement du trafic et d'application des politiques de sécurité, le NaaS a eu un impact majeur sur l'architecture réseau des entreprises.

Comment les NaaS se sont-ils développés ?

Lorsque la plupart des entreprises ont configuré leur infrastructure réseau, Internet lui-même n'était pas considéré comme un lieu fiable pour faire des affaires. Elles ont donc construit leurs propres versions privées internes d'Internet et connecté leurs installations les unes aux autres par des liaisons louées. Elles devaient configurer leurs propres réseaux étendus (WAN), et chaque bureau avait besoin de son propre matériel pour les pare-feux, la protection DDoS, le load Balancing, etc. Les entreprises devaient également établir des connexions dédiées entre chaque site en utilisant une méthode telle que MPLS.

Lorsque les employés se connectaient à Internet plutôt qu'au réseau interne, leur trafic devait d'abord passer par l'infrastructure de réseau de l'entreprise via un VPN avant de pouvoir sortir sur Internet. Par exemple, si le siège social d'une entreprise se trouve à Austin, au Texas, et qu'un employé d'une succursale de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a besoin de charger un site Web, sa requête HTTP pour le site Web passe par le VPN de l'entreprise, traverse une liaison MPLS jusqu'au siège social à Austin (à environ 800 kilomètres), puis sort sur Internet.

Ce modèle est rapidement devenu inefficace lorsque certaines activités commerciales ont commencé à se déplacer vers le cloud. Par exemple, imaginons que l'employé de la Nouvelle-Orléans utilise fréquemment une application SaaS, ce qui signifie qu'il doit constamment charger du contenu sur Internet. Ses requêtes, ainsi que celles des autres employés, se retrouveraient engorgées dans le datacenter d'Austin, ce qui ralentirait le service réseau.

En outre, de nouvelles capacités sont devenues disponibles par le biais du cloud computing à mesure que celui-ci gagne en efficacité. Aujourd'hui, l'atténuation des attaques DDoS, les pare-feux, le load Balancing des charges et d'autres fonctions importantes de mise en réseau peuvent tous être exécutés dans le cloud, ce qui évite aux équipes informatiques internes d'avoir à construire et à maintenir ces services.

Pour ces raisons, le NaaS est une option plus efficace que de s'appuyer sur des réseaux étendus internes qui nécessitent une maintenance constante et créent souvent des goulots d'étranglement pour le trafic réseau. Avec le NaaS, les employés de l'entreprise peuvent se connecter à leurs services de cloud computing directement via un réseau virtuel géré et sécurisé par un fournisseur externe, au lieu que les équipes informatiques internes tentent de répondre à la demande de services réseau.

Si l'entreprise de notre exemple passe à un modèle NaaS, l'employé basé à la Nouvelle-Orléans n'a plus à attendre que son trafic Web passe par toute l'infrastructure interne de l'entreprise. Au lieu de cela, il lui suffit de se connecter à Internet et de se connecter via un navigateur pour accéder à tous les services cloud dont il a besoin. Pendant ce temps, le fournisseur NaaS sécurise leur activité de navigation, protège leurs données et achemine leur trafic web là où il doit aller, aussi efficacement que possible.

À bien des égards, les NaaS sont le résultat logique de plusieurs décennies de migration des processus commerciaux vers le cloud. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau peut être proposé en tant que service, et non plus seulement les logiciels, les infrastructures, ou les plateformes.

Quels sont les difficultés du NaaS ?

Compatibilité : L'infrastructure du fournisseur de NaaS peut ne pas être compatible avec les systèmes existants qui sont encore en place, matériel plus ancien, applications sur site, etc.

Centres de données existants : Dans de nombreuses entreprises, les applications et processus importants sont toujours exécutés dans des datacenters sur site, et non dans le cloud. Cela rend la migration vers un modèle NaaS légèrement plus difficile (bien que des services tels que Cloudflare Network Interconnect puissent aider à surmonter ce défi).

Verrouillage du fournisseur : Le passage à un service cloud présente toujours le risque qu'une entreprise devienne trop dépendante de ce fournisseur de services particulier. Si l'infrastructure du fournisseur de services tombe en panne ou s'il augmente ses prix, le verrouillage du fournisseur peut avoir des répercussions majeures.

Quels sont les avantages du NaaS ?

Flexibilité : Les services cloud offrent plus de flexibilité et une plus grande personnalisation. Les modifications sont apportées au réseau par le biais de logiciels, et non de matériel. Les équipes informatiques sont souvent en mesure de reconfigurer leurs réseaux d'entreprise à la demande.

Évolutivité : Les services cloud comme les NaaS sont naturellement plus évolutifs que les services traditionnels basés sur le matériel. Les entreprises clientes des NaaS peuvent simplement acheter plus de capacité auprès d'un fournisseur au lieu d'acheter, de brancher et d'allumer plus de matériel.

Accès depuis n'importe où : Selon la configuration d'un réseau cloud, les utilisateurs peuvent y accéder depuis n'importe où - et sur n'importe quel appareil - sans utiliser de VPN, bien que cela rende nécessaire un contrôle d'accès fort. Dans l'idéal, tout ce dont l'utilisateur a besoin, c'est d'une connexion Internet et d'identifiants de connexion.

Pas de maintenance : Le fournisseur de cloud computing assure la maintenance du réseau et gère les mises à niveau logicielles et matérielles.

Associé à la sécurité : NaaS permet à un seul fournisseur d'offrir à la fois des services de mise en réseau et des services de sécurité tels que des pare-feu. Il en résulte une intégration plus étroite entre le réseau et la sécurité du réseau.

Économies de coûts : Cet avantage dépend du fournisseur. Toutefois, l'achat de services cloud au lieu de créer ses propres services permet souvent de réaliser des économies : les clients du nuage n'ont pas besoin d'acheter et d'entretenir le matériel, et le fournisseur dispose déjà des serveurs dont il a besoin pour fournir le service.

Quel est le lien entre NaaS et SASE ?

Secure access service edge (SASE) combine une mise en réseau définie par logiciel avec des fonctions de sécurité réseau, le tout proposé par un seul fournisseur de services. Comme pour le NaaS, le SASE héberge des fonctions de mise en réseau dans le cloud et les combine avec des fonctions de sécurité. À bien des égards, le NaaS et le SASE sont des modèles similaires à la manière dont de plus en plus d'entreprises fonctionnent aujourd'hui.

Qu'est-ce que Cloudflare Magic WAN ?

Cloudflare Magic WAN est une solution de réseau en tant que service pour les entreprises conçue pour être sécurisée, rapide et fiable. Il s'agit d'une solution de sécurité réseau conçue pour remplacer les équipements physiques et les technologies WAN par un réseau unique. Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la mise en réseau des entreprises avec Magic WAN.