Qu'est-ce que le routage des courriels ?

Le routage des courriels est le processus qui permet de s'assurer que les bons messages parviennent aux bons destinataires. Il permet aux utilisateurs d'envoyer différents types d'e-mails à des comptes distincts en fonction de critères tels que l'adresse ou le service du destinataire.

Comment fonctionne le routage de courriels ?

Le routage des courriels est le processus qui permet d'acheminer les messages électroniques d'une boîte de réception à une autre. Le fonctionnement du courrier électronique est similaire à celui d'un bureau de poste, où l'expéditeur envoie un message qui est ensuite acheminé par des serveurs de messagerie électronique avant d'arriver à la boîte de réception du destinataire. Dans un contexte postal réel, les particuliers et les entreprises peuvent établir diverses directives pour déterminer quelles lettres sont acheminées ou redirigées vers quelles personnes. Le routage des courriels fonctionne de la même manière.

Le premier élément de l'acheminement du courrier électronique est la relation entre l'expéditeur et le destinataire. Le routage basé sur l'expéditeur attribue une adresse électronique à des comptes d'utilisateurs individuels, et les courriels envoyés à partir de ce compte sont routés en conséquence. Ce type de système est couramment utilisé lorsque certains départements au sein d'une organisation utilisent leur propre domaine (par exemple, @SalesTeam-CompanyName.com) pour envoyer des messages internes, alors que d'autres départements utilisent leur propre domaine (@companyname.com) pour envoyer des messages internes. utiliser le nom de domaine principal de leur entreprise.

Le routage basé sur le récepteur repose sur l'utilisation de filtres qui déterminent les adresses électroniques qui doivent recevoir chaque type de message en fonction de certains critères, tels que les informations de contact du destinataire. Lorsqu'un serveur de filtrage reçoit un message, il compare l'adresse IP de l'expéditeur avec la liste des destinataires connus, qui est stockée en mémoire ou dans une base de données. Si le destinataire du courriel correspond à une personne qui est censée recevoir ce type de message, alors le serveur de filtrage permet la transmission du message à cette personne.

Le deuxième élément de l'acheminement des courriels est le chemin qu'un courriel peut emprunter. Le routage du courrier électronique peut utiliser des voies de transfert en ligne, différées ou au niveau du transport. Le routage en ligne relie les boîtes aux lettres individuelles d'un domaine en un "flux en ligne". Un "flux en ligne" est le système qui touche le courriel de l'expéditeur au destinataire. Le routage différé achemine tous les messages entrants directement vers une boîte aux lettres spécifiée par l'expéditeur ou le destinataire, sans passer par d'autres boîtes aux lettres intermédiaires. Quant au routage au niveau du transport, il achemine tous les messages électroniques via un serveur de transport spécifique plutôt que de passer par le système de livraison général du réseau.

Pourquoi le routage du courrier électronique est-il important ?

Le routage des courriels est important car il permet de s'assurer que les bons messages parviennent aux bonnes personnes. Le routage des emails simplifie la gestion de la boîte de réception et permet aux utilisateurs d'envoyer différents types de courriels (tels que marketing, transactionnels ou administratifs) à des comptes distincts en fonction de critères tels que l'adresse ou le service du destinataire.

Pour les entreprises : Les organisations ont tendance à utiliser différentes adresses électroniques pour des types de demandes différents, mais elles ont souvent du mal à contrôler les destinataires de ces courriels.L'évolution de l'entreprise s'accompagne d'une évolution des types de demandes de renseignements. En configurant rapidement les boîtes aux lettres et les alias, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité.

Pour les utilisateurs individuels : Le routage des courriels permet aux individus de créer des adresses personnalisées pour divers besoins, de sorte qu'ils ne partagent pas leurs adresses électroniques privées avec des bulletins d'information, des entreprises ou des sites de commerce électronique. Le routage des courriels réduit l'encombrement et peut protéger les utilisateurs contre les courriels de marketing excessifs.

Pour les familles : Avec un domaine familial, les utilisateurs peuvent créer des adresses personnalisées pour chaque membre de la famille ou à des fins spécifiques, telles que des adresses personnalisées pour les factures du ménage.

Quelles sont les différentes façons d'utiliser le routage des courriels ?

Il existe plusieurs façons d'utiliser le routage des courriels. En voici quelques-unes :

Automatiser les actions à l'aide de déclencheurs : Envoi automatique de certains messages à des destinataires spécifiques en fonction de conditions prédéterminées. Cette méthode de routage permet de gagner du temps en s'assurant que les messages importants sont acheminés aux destinataires appropriés en temps voulu, évitant ainsi la nécessité de parcourir les boîtes de réception à la recherche de messages spécifiques. Créer des filtres personnalisés : Créer des filtres personnalisés pour le courrier entrant afin que seuls les courriels que les utilisateurs souhaitent voir apparaissent dans leur boîte de réception. Cela permet aux utilisateurs de gérer plus efficacement leur charge de courrier. Configurer les règles de la boîte aux lettres : Pour spécifier comment le courrier entrant doit être traité - par exemple, classé immédiatement, envoyé directement dans un autre dossier ou supprimé complètement. Configurer les paramètres du serveur : Configurez les paramètres de manière à ce que les courriels sortants passent par plusieurs services avant d'atteindre leur destination finale. Cette méthode permet de s'assurer que le message arrive à destination sans erreur ni retard. Segmentation de la gestion de la relation client (CRM) : Utilisez la segmentation des systèmes CRM ou des données clients pour créer des campagnes de marketing ciblées. En adaptant le contenu des courriels en fonction des segments d'audience spécifiques, les utilisateurs peuvent personnaliser leur communication en fonction des préférences et de l'historique d'interaction de chaque destinataire

L'anatomie d'un courriel - et comment le routage des courriels s'y intègre

Un courrier électronique se compose de l'enveloppe, de l'en-tête et du corps du message :

L'enveloppe fait partie du protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et indique aux serveurs d'où vient le courrier électronique et où il est censé être délivré. Le routage des courriers électroniques joue un rôle crucial en permettant de changer ou d'ajouter des destinataires à un message, en fonction de règles de routage prédéfinies, tout en supprimant le destinataire initial.

Les en-têtes contiennent des informations telles que le chemin d'acheminement du message, la date, les adresses de l'expéditeur et des destinataires, ainsi que d'autres métadonnées techniques telles que SPF pass results, DKIM signatures, et anti-spam scores. C'est ici que les règles d'acheminement du courrier électronique sont reflétées.

C'est dans le corps du message que se trouve le message proprement dit. Il peut être en texte clair ou en HTML, contenir des pièces jointes ou être signé et chiffré. Il s'agit du message qui est envoyé au bon destinataire en fonction des configurations d'acheminement du courrier électronique.

Pour approfondir la question du SMTP, présente un diagramme simplifié du fonctionnement du protocole SMTP.

Ce que vous voyez sous "protocole SMTP" sont considérés comme des "verbes" que le protocole prend en charge. Le client SMTP est l'expéditeur et le serveur SMTP est le destinataire. Lorsque des protocoles de routage de courrier électronique sont programmés, ils fonctionnent généralement selon le principe "RCPT To:". Ce diagramme illustre le parcours d'un courrier électronique, de l'envoi à la destination.

Comment Cloudflare prend-il en charge le routage des courriels ?

Cloudflare Email Routing est un service qui agit comme un routeur intelligent au niveau de la couche de transport et garantit que SPF, DKIM et d'autres protocoles de sécurité ou anti-spam restent en place. Il permet aux utilisateurs de Cloudflare de créer des adresses électroniques personnalisées pour leurs domaines. Les messages sont reçus, traités selon les règles configurées et acheminés vers leur destination finale. En savoir plus sur Cloudflare Email Routing.