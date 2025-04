Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la fraude par e-mail ?

La fraude par e-mail désigne toute une série d'escroqueries et d'activités malveillantes menées dans le cadre d'un e-mail. Ces attaques peuvent aller de la simple escroquerie par avance de fonds ciblant des particuliers peu méfiants à des attaques sophistiquées de type E-mail d’entreprise compromis (BEC) qui tentent de faire payer des factures frauduleuses à de grands services de comptabilité à payer. Les auteurs de fraudes par e-mail utilisent souvent les tactiques d'ingénierie sociale, par exemple en se faisant passer pour une figure d'autorité digne de confiance ou en utilisant un langage d'urgent ou chargé d'émotion pour manipuler leurs victimes afin qu'elles prennent des mesures préjudiciables pour elles-mêmes ou pour leur organisation.

Quels sont les exemples de fraude par e-mail ?

Il existe de nombreux exemples de fraude par e-mail, mais l'un des plus connus est l'escroquerie par avance de fonds ou l'e-mail provenant du « Prince étranger ». Dans cette escroquerie, un individu se faisant passer pour un prince fortuné promet de transférer une importante somme d'argent sur le compte de la victime en échange d'un petit paiement initial ou de frais de transfert. Une fois le paiement effectué, les fonds promis ne se concrétisent jamais.

Cette escroquerie existe depuis des siècles. Son origine remonte à la fin des années 1800 ; elle était alors connue sous le nom d'escroquerie au prisonnier espagnol. Dans cette version, un escroc contactait les victimes en prétendant aider un riche prisonnier espagnol à s'évader et en promettant une récompense en échange d'un pot-de-vin à un gardien.

L'escroquerie a évolué et continuera d'évoluer, mais son principe fondamental reste le même, à savoir promettre quelque chose pour rien en profitant des vulnérabilités des personnes.

Quel est l'objectif de la fraude par e-mail ?

La fraude par e-mail est une pratique dangereuse qui est devenue de plus en plus courante à l'ère numérique. L'objectif premier des attaquants est généralement de voler de l'argent ou des données personnelles - ou les deux. Ils adoptent diverses tactiques, telles que des escroqueries et des e-mails de phishing pour inciter les victimes à divulguer des informations sensibles ou à transférer des fonds sur des comptes frauduleux. Les conséquences de la fraude pare-mail peuvent être considérables, allant des pertes financières au vol d'identité et à l'atteinte à la réputation.

Comment repérer les fraudes par e-mail ?

La fraude par e-mail peut être difficile à repérer, mais les signes les plus courants sont les suivants :

Le message ne passe pas les contrôles d'authentification du courrier électronique. Les protocoles Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), et Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) peuvent être utilisés pour authentifier l'origine d'un courrier électronique. Si un e-mail ne passe pas l'un de ces contrôles, il est peut-être frauduleux.

Les protocoles Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), et Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) peuvent être utilisés pour authentifier l'origine d'un courrier électronique. Si un e-mail ne passe pas l'un de ces contrôles, il est peut-être frauduleux. L'e-mail indique une notion d'urgence ou un délai limite. Un autre signe doit vous alerter : le langage est urgent ou menaçant, par exemple le message insiste pour que la victime prenne des mesures immédiates afin d'éviter des conséquences négatives. Les agresseurs ont souvent recours à des tactiques dont le but est de faire peur aux victimes pour les inciter à agir rapidement sans réfléchir.

Un autre signe doit vous alerter : le langage est urgent ou menaçant, par exemple le message insiste pour que la victime prenne des mesures immédiates afin d'éviter des conséquences négatives. Les agresseurs ont souvent recours à des tactiques dont le but est de faire peur aux victimes pour les inciter à agir rapidement sans réfléchir. Des erreurs, des erreurs, des erreurs. Le corps du message est truffé d'erreurs, par exemple une grammaire déplorable, des fautes d'orthographe et une structure de phrase incorrecte.

Ce sont là les signes courants d'escroquerie par e-mail, mais les attaquants sont devenus de plus en plus sophistiqués au fil du temps et ont appris à créer des e-mails convaincants qui sont difficiles à détecter. L'accès plus généralisé à des chatbots d'apprentissage automatique puissants a permis aux attaquants de générer du texte d'e-mail sans erreur à un débit plus élevé qu'avant.

Comment les entreprises peuvent-elles bloquer la fraude par e-mail ?

La fraude par e-mail est là pour durer et des programmes de sensibilisation ne suffiront pas à nous en débarrasser.Il existe cependant des recommandations de pratiques et de techniques de sécurité pour les e-mails qui peuvent contribuer à réduire les chances de réussite d'une attaque frauduleuse par e-mail.