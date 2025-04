Qu'est-ce qu'une passerelle de messagerie sécurisée (SEG) ?

Une passerelle de messagerie sécurisée (SEG) est un outil de sécurisation du courrier électronique qui fait appel à l'analyse des signatures et à l'apprentissage automatique pour identifier et bloquer les courriers électroniques malveillants avant qu'ils n'atteignent la boîte de réception des destinataires. Ils sont importants car les attaques par courrier électronique, telles que le phishing, font partie des cybermenaces les plus courantes auxquelles les organisations sont confrontées.

Les SEG fonctionnent de la même manière que les passerelles web sécurisées (SWG) mais se concentrent sur l'identification des menaces présentes dans le trafic du courrier électronique plutôt que dans l'activité de navigation web d'un utilisateur.

À l'origine, les SEG ont été conçues pour traiter les courriers indésirables, via l'analyse d'un grand volume d'échantillons permettant d'analyser et d'identifier le contenu malveillant.Les menaces modernes par courrier électronique sont plus ciblées et plus sophistiquées et, dans des cas tels que les attaques par compromission du courrier électronique professionnel (BEC pour business email compromise), peuvent ne pas contenir de contenu ouvertement malveillant comme des liens de phishing ou des logiciels malveillants. Les SEG modernes utilisent l'apprentissage automatique et les informations sur les menaces pour identifier ces attaques plus avancées, ainsi que d'autres nouvelles menaces.