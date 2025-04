Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que Cloudflare Registrar ?

Cloudflare Registrar est un service d'inscription de noms de domaine qui n'augmente pas le prix pour le faire. Il offre essentiellement les mêmes services que les autres serveurs d'inscription de noms de domaine, mais sans majoration, sans augmentation des frais de renouvellement, mais avec quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires. En substance, Cloudflare Registrar est gratuit, le seul coût est celui facturé par les registres et par l'ICANN.

Pourquoi Cloudflare propose-t-il des noms de domaine gratuitement ?

Les serveurs d'inscription de noms de domaine essaient parfois de profiter des clients en les attirant avec des frais d'inscription initiaux bas, puis en majorant énormément les prix de renouvellement parce que les clients n'ont souvent pas d'autre choix que de renouveler pour éviter l'expiration. Cependant, les serveurs d'inscription agissent essentiellement comme des intermédiaires, et les prix qu'ils pratiquent sont généralement disproportionnés par rapport à la valeur qu'ils fournissent réellement.

Cloudflare s'est donné pour mission de bâtir un Internet meilleur. Le fait d'offrir des noms de domaine sans prix majorés est un moyen de garantir que toute personne ayant une idée à développer peut profiter de la puissance d'Internet pour le faire. N'importe qui devrait pouvoir lancer une entreprise, promouvoir une organisation ou créer une application web sans avoir à se soucier d'être facturé inutilement pour conserver son nom de domaine. C'est pourquoi Cloudflare transmet les prix facturés par les domaines de premier niveau et l'ICANN sans frais supplémentaires.

Comment Cloudflare parvient-il à ce résultat ?

Pour enregistrer les propriétaires de noms de domaine il suffit simplement d'entrer en relation avec les registres et de pouvoir envoyer certaines commandes à une API. D'un point de vue technique, l'effort requis est minime.

Cloudflare a construit son propre service d'enregistrement de noms de domaine interne bien avant d'offrir Cloudflare Registrar, pour sécuriser ses propres domaines. Cette expérience a rendu relativement simple la transition vers l'offre d'enregistrement de domaines dans le monde.

Outre le coût, comment Cloudflare Registrar se situe-t-il par rapport aux autres bureaux d'enregistrement ?

Pour la plupart des utilisateurs, Cloudflare Registrar offre le même service que les autres serveurs d'inscription. La seule différence est le prix. Cloudflare Registrar inclut également gratuitement des fonctionnalités de sécurité telles que DNSSEC et l'authentification à deux facteurs.

Pour certains utilisateurs d'entreprise, Cloudflare propose des services de nom de domaine beaucoup plus personnalisables.

Est-il possible de transférer un nom de domaine d'un autre bureau d'enregistrement vers Cloudflare Registrar ?

L'objectif est de faciliter le plus possible le transfert de leurs noms de domaine vers Cloudflare Registrar pour les clients d'un autre bureau d'enregistrement. Les clients peuvent suivre les étapes suivantes pour démarrer le processus :

Portez à la connaissance de Cloudflare quel domaine doit être transféré. Cloudflare vérifiera que le domaine peut l'être. Déverrouillez le domaine de l'ancien serveur d'inscription. Les domaines sont généralement « verrouillés » pour empêcher les utilisateurs non autorisés de les transférer. Les titulaires doivent avoir la possibilité de désactiver ce verrouillage. Obtenez un code d'autorisation. L'ancien serveur d'inscription doit fournir un code d'autorisation pour le transfert. Cloudflare utilisera ce code pour confirmer que le transfert est légitime.

Vous trouverez plus de détails dans notre documentation pour les développeurs, ou sur la page officielle du registre Cloudflare.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Un nom de domaine est simplement le nom d'un site Web. Par exemple, Cloudflare gère le nom de domaine « Cloudflare.com », ainsi qu'un certain nombre de sous-domaines, tels que « blog.cloudflare.com » et « communityinfo.cloudflare.com ». Pour qu'un utilisateur ou une organisation puisse utiliser un nom de domaine, le nom de domaine doit être enregistré.

Qu'est-ce qu'un bureau d'enregistrement ? Comment fonctionne l'enregistrement de domaine ?

Trois parties sont impliquées dans le processus d'inscription d'un nom de domaine : le registre, le serveur d'inscription et le titulaire. Le registre délivre en fait les noms de domaine, le titulaire est l'utilisateur ou l'entreprise qui « achète » ou enregistre les noms de domaine. Entre ces deux parties se trouve le serveur d'inscription : la partie faisant office d'intermédiaire pour le registre et le titulaire et qui enregistre le possesseur du domaine.

Découvrir comment choisir un serveur d'inscription.