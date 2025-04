Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un domaine de premier niveau (TLD) ?

Dans la hiérarchie du DNS , un domaine de premier niveau (TLD) représente le premier arrêt après la zone racine. En termes plus simples, un TLD est tout ce qui suit le point final d'un nom de domaine . Par exemple, dans le nom de domaine 'google.com', '.com' est le TLD. D'autres TLD populaires sont '.org', '.uk' et '.edu'.

Les TLD jouent un rôle important dans le processus de recherche DNS. Pour toutes les requêtes non mises en cache, lorsqu'un utilisateur saisit un nom de domaine tel que "google.com" dans la fenêtre de son navigateur, les résolveurs DNS lancent la recherche en communiquant avec le serveur TLD . Dans ce cas, le TLD est '.com', le résolveur contactera donc le serveur DNS du TLD, qui lui fournira ensuite l'adresse IP du serveur d'origine de Google.

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a autorité sur tous les TLD utilisés sur l'internet, et elle délègue la responsabilité de ces TLD à diverses organisations. Par exemple, une société américaine appelée VeriSign gère tous les TLD ".com" et ".net".

Un autre objectif des TLD est d'aider à classifier et à communiquer l'objectif des noms de domaine. Chaque TLD vous renseignera sur le domaine qui le précède ; voyons quelques exemples :

Le site '.com' est destiné aux entreprises commerciales.

est destiné aux entreprises commerciales. .gov' est destiné aux entités du gouvernement des États-Unis.

est destiné aux entités du gouvernement des États-Unis. '.uk' est destiné aux domaines du Royaume-Uni.

Les TLD eux-mêmes sont également classés dans un de plusieurs groupes.

Quels sont les différents types de TLDs ?

TLD génériques : Les TLD génériques (gTLD) englobent certains des noms de domaine les plus courants sur le web, tels que ".com", ".net" et ".org". L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) avait l'habitude de restreindre fortement la création de nouveaux gTLD, mais en 2010, ces restrictions ont été assouplies. Il existe désormais des centaines de gTLD moins connus, tels que ".top", ".xyz" et ".loan".

TLD avec code pays : Les TLD avec code pays (ccTLD) sont réservés à l'usage des pays, des États souverains et des territoires. Parmi les exemples, citons ".uk", ".au" (Australie) et ".jp" (Japon). L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA), qui est dirigée par l'ICANN, est chargée de choisir les organisations appropriées dans chaque lieu pour gérer les ccTLD.

TLD sponsorisés : Ces TLD représentent généralement des communautés professionnelles, ethniques ou géographiques. Chaque TLD sponsorisé (sTLD) a un sponsor délégué qui représente cette communauté. Par exemple, ".app" est un TLD destiné à la communauté des développeurs, et il est parrainé par Google. De même, ".gov" est destiné à être utilisé par le gouvernement américain et est parrainé par la General Services Administration.

TLD d'infrastructure : Cette catégorie ne contient qu'un seul TLD : '.arpa'. Nommé en l'honneur de la DARPA, l'organisation de recherche militaire américaine qui a contribué à la création de l'Internet moderne, '.arpa' a été le premier TLD jamais créé et est désormais réservé à des fonctions d'infrastructure, telles que la facilitation des recherches DNS inversées .

TLD réservés : Certains TLD figurent sur une liste réservée, ce qui signifie qu'ils ne sont pas disponibles en permanence. Par exemple, '.localhost' est réservé aux environnements informatiques locaux, et '.example' est réservé aux démonstrations d'exemples.

Les TLD sont-ils importants ?

Il y a maintenant tellement d'options de TLD disponibles que le choix peut être intimidant pour quelqu'un qui essaie d'enregistrer un nouveau nom de domaine. Pendant des années, le .com a été considéré comme la seule option pour les entreprises qui voulaient être prises au sérieux. Toutefois, tandis que l'offre de domaines .com diminue et que certains des TLD les plus récents continuent de prendre de l'ampleur, le regard sur les autres possibilités de TLD est en train d'évoluer. Certaines grandes entreprises adoptent déjà d'autres domaines de premier niveau pour certains scénarios d'utilisation. Les entreprises ont aujourd'hui la possibilité de créer un nom de domaine intelligent et mémorisable en utilisant un autre TLD, plutôt que de se retrouver coincées avec un domaine « .com ».

Comment enregistrer un TLD

Tout le monde peut enregistrer un nom de domaine, y compris un TLD, par le biais d'un serveur d'inscription de noms de domaine. Les serveurs d'inscription de noms de domaine gèrent l'attribution des noms de domaine contre rémunération. Les serveurs d'inscription offrent une variété de TLD, bien que certains auront une plus grande variété disponible que d'autres. L'inscription à certains TLD coûte plus cher que d'autres ; les prix varient en fonction de l'offre et de la demande.

Les titulaires doivent savoir qu'ils ne possèdent pas leur TLD de manière permanente. Les domaines leur sont plutôt loués et peuvent expirer lorsque les conditions du contrat de location arrivent à échéance. (les serveurs d'inscription de noms de domaine fiables alertent les titulaires lorsqu'un domaine est sur le point d'expirer et les autorisent à le renouveler).

Cloudflare Registrar propose l'enregistrement et le renouvellement de domaines à prix coûtant, sans majoration ni frais dissimulés. Cloudflare Registrar prend en charge plus de 200 TLD, des TLD de niche aux plus courants tels que .com, .org et .uk. En savoir plus sur Cloudflare Registrar.