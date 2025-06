Copier le lien de l'article

Comment transférer un nom de domaine ?

Un nom de domaine correspond au nom d'un site web, par exemple « cloudflare.com ». Les noms de domaine sont réservés par l'intermédiaire de serveurs d'inscription. Les propriétaires de sites web qui souhaitent changer la manière dont leur domaine est géré doivent effectuer un transfert de domaine d'un serveur d'inscription à un autre.

Le transfert d'un domaine vers Cloudflare Registrar est simple : suivez les étapes présentées dans ce document pour commencer. Cloudflare Registrar ne facture aucune majoration sur les domaines et fournit des niveaux de sécurité renforcés pour empêcher le détournement de domaines et d'autres attaques. Pour en savoir plus sur les transferts de domaines, poursuivez la lecture.

Qu'est-ce qu'un transfert de domaine ?

Le transfert de domaine est une action qui consiste à déplacer un nom de domaine d'un serveur d'inscription vers un autre serveur d'inscription. Les serveurs d'inscription de noms de domaine sont des entreprises qui permettent aux gens d'inscrire des noms de domaine (les utilisateurs ont l'habitude de dire qu'ils « achètent » des noms de domaine, mais en fait les noms de domaine sont loués). Il peut arriver qu'un particulier ou une entreprise souhaite déplacer son domaine d'un serveur d'inscription à un autre afin de profiter de fonctionnalités ou d'une tarification particulières.

Notez que les domaines sont verrouillés pendant 60 jours après leur inscription, donc un domaine doit avoir été inscrit pendant au moins ce délai pour pouvoir être transféré.

Comment effectuer un transfert de domaine ?

Le processus de transfert d'un nom de domaine varie légèrement en fonction du serveur d'inscription ou de l'hébergeur web . Mais ces étapes de base font presque toujours partie du processus :

Le serveur d'inscription actuel et le nouveau serveur d'inscription contactent tous deux le titulaire au cours du processus de transfert, la mise à jour ou la confirmation des informations de contact est donc une première étape importante.

La confirmation des informations de contact permet également de faire en sorte que les titulaires ne perdent pas le contrôle de leurs noms de domaine lors du transfert. Par exemple, si un code d'autorisation est nécessaire pour transférer le domaine (plus d'informations concernant ces codes sont données ci-après), il risque d'être envoyé à la mauvaise adresse e-mail si les informations de contact associées au domaine sont obsolètes. Une personne autre que le titulaire de l'enregistrement peut alors utiliser ce code pour transférer le domaine vers un nouveau serveur d'inscription et prendre le contrôle du domaine.

Toutefois, toute modification des coordonnées de contact peut entraîner le verrouillage du domaine pendant 60 jours par le serveur d'inscription. En gardant les informations de contact du domaine à jour en permanence, les titulaires peuvent éviter ces délais de verrouillage.

L'ICANN — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet), qui gère les noms de domaine — exige la présence d'un enregistrement de l'utilisateur de chaque nom de domaine. Les titulaires ayant activé la confidentialité du domaine peuvent dissimuler ces informations à la vue du public, mais il se peut qu'il soit nécessaire de désactiver la confidentialité du domaine pour finaliser le transfert vers le nouveau serveur d'inscription.

2. Lancer le transfert du domaine

Ensuite, le titulaire doit contacter le serveur d'inscription actuel et demander un transfert. Parallèlement, il doit créer un compte avec le nouveau serveur d'inscription et ajouter le domaine au compte.

3. Déverrouiller le nom de domaine

Les domaines sont généralement verrouillés par défaut pour éviter qu'ils ne soient modifiés ou supprimés par erreur. Les verrouillages du serveur d'inscription de noms de domaine permettent également d'empêcher le détournement de domaine. Pour qu'un domaine puisse être transféré, il faut d'abord qu'il soit déverrouillé. Les serveurs d'inscriptions ont différentes méthodes pour déverrouiller les domaines, mais généralement, une option est prévue sur leur tableau de bord.

4. Demander le code d'autorisation

Il s'agit d'un niveau de sécurité supplémentaire pour garantir que les domaines ne soient pas transférés sans le consentement du titulaire. Le serveur d'inscription existant envoie un code d'autorisation par e-mail au titulaire de l'enregistrement, qui doit ensuite fournir ce code au nouveau serveur d'inscription pour finaliser le transfert. Le code d'autorisation peut prendre quelques jours pour arriver.

5. Confirmer le transfert

Le serveur d'inscription actuel et le nouveau serveur d'inscription contactent le titulaire par e-mail pour obtenir l'approbation finale du transfert du domaine. Le nouveau serveur d'inscription peut prendre quelques jours avant de terminer la configuration du domaine.

Qu'est-ce que le verrouillage d'un domaine ?

Le verrouillage d'un domaine est une mesure de sécurité permettant de faire en sorte que les titulaires ne perdent pas le contrôle de leurs domaines. C'est comme un gel de crédit qui empêche les parties malveillantes de manipuler le crédit d'un particulier. Les domaines verrouillés ne peuvent être ni transférés ni modifiés.

Les domaines peuvent être verrouillés à la fois par les serveurs d'inscription et les registres. Définitions rapides :

Les registres de domaines sont autorisés à émettre des noms de domaine (comme un grossiste)

de domaines sont autorisés à émettre des noms de domaine (comme un grossiste) Les serveur d'inscription de noms de domaine sont des entreprises accréditées qui louent des noms de domaine à des particuliers et à des entreprises (comme un commerçant au détail)

sont des entreprises accréditées qui louent des noms de domaine à des particuliers et à des entreprises (comme un commerçant au détail) Les titulaires de domaines sont les particuliers ou les entreprises qui achètent des domaines (comme un client de détail)

Verrouillage du serveur d'inscription

Les verrouillages de serveur d'inscription, comme leur nom l'indique, sont mis en œuvre par le serveur d'inscription de noms de domaine. De nombreux serveurs d'inscription appliquent ces verrouillages par défaut pour protéger leurs titulaires. Pour ce faire, ils appliquent le code de statut « Registrar-lock » aux enregistrements des noms de domaine. En général, les serveurs d'inscription proposent aux titulaires un moyen simple de libérer le verrouillage dans leur interface utilisateur.

Verrouillage du registre

Les verrouillages de registre sont appliqués par le registre de domaines, et non par le serveur d'inscription. Semblables aux verrouillages du serveur d'inscription, ils protègent les noms de domaine contre le transfert, la modification ou la suppression. Pour supprimer ce verrouillage, le serveur d'inscription doit contacter le registre au nom du titulaire. Le registre prévoit généralement des étapes supplémentaires pour authentifier la demande avant de remédier au verrouillage. Les verrouillages de registre sont indiqués par un code de statut "serverUpdateProhibited" dans les enregistrements du domaine.

Les étapes à suivre pour supprimer un verrouillage de registre impliquent généralement un certain nombre d'opérations manuelles de confirmation. Vous trouverez ci-dessous un exemple d'une telle procédure :

Le serveur d'inscription contacte par téléphone un ensemble de dirigeants « à appeler impérativement » (prédéfinis par le titulaire) afin de solliciter leur approbation.

Tous les dirigeants doivent prononcer le ou les mots de passe vocaux appropriés pour valider la demande.

Une fois l'approbation vérifiée manuellement, le serveur d'inscription contacte le registre (par exemple, Verisign pour les domaines .com) pour supprimer le verrouillage et procéder à la modification.

Un domaine verrouillé à la fois par le serveur d'inscription et le registre bénéficie d'une sécurité supplémentaire contre le détournement de domaine ; toutefois, le transfert d'un tel domaine peut prendre plus de temps, en raison des nombreuses couches d'autorisation impliquées dans la suppression des deux verrouillages.

Quels sont les avantages et les inconvénients liés au transfert d'un domaine ?

Tous les serveurs d'inscription n'offrent pas les mêmes niveaux de protection de domaine, et certains sont plus facturés que d'autres. Par ailleurs, de nombreux serveurs d'inscription proposent également des services d'hébergement web. Le transfert de domaines depuis des serveurs d'inscription proposant l'hébergement peut provoquer la perte d'accès à ces services d'hébergement.

Les transferts de domaines prennent du temps : de quelques jours à quelques semaines. Les transferts de domaines présentent également un certain risque, car il est toujours possible qu'une personne malveillante tente de détourner le domaine pendant son transfert, généralement en le transférant vers un autre serveur d'inscription.

Le transfert d’un domaine vers un serveur d’inscription moins coûteux présente des avantages liés aux économies réalisées. Il est également possible de transférer des domaines vers des serveurs d'inscription qui offrent une sécurité de domaine plus robuste ou des fonctionnalités supplémentaires d'hébergement et de développement web.

Comment transférer un domaine vers Cloudflare ?

Le transfert d'un domaine vers Cloudflare Registrar permet d'importantes économies et offre une sécurité renforcée.

Découvrez comment transférer des domaines vers Cloudflare depuis les principaux serveurs d'inscription tels que GoDaddy, Namecheap et Squarespace.