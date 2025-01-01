Copier le lien de l'article

Comment acheter un nom de domaine

L'achat d'un nom de domaine consiste à trouver et à acheter un nom disponible auprès d'un serveur d'inscription de noms de domaine. Pour toute personne démarrant une nouvelle activité, développer une application ou lancer un site web, apprendre à acheter un nom de domaine constitue une première étape importante.

Pour acheter un domaine :

Trouvez des serveurs d'inscription de noms de domaine ayant une bonne réputation Identifiez les options de nom de domaine disponibles Choisissez un nom de domaine Comparez les prix des différents serveurs d'inscription Achetez le nom de domaine

Certaines plateformes de création de sites web proposent également des services de serveur d'inscription intégrés, ce qui peut s'avérer pratique. Cloudflare vend des noms de domaine à prix coûtant, sans majoration ni frais, et propose une page facile à utiliser pour en trouver un.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Un nom de domaine correspond au nom d'un site web, ou à ce que l'on appelle parfois l'«URL» : « cloudflare.com » est par exemple un nom de domaine.

Les noms de domaine sont utilisés au lieu des adresses IP pour trouver et charger des sites web. Comme chaque maison et chaque bâtiment a sa propre adresse postale, les sites web et les applications sur Internet ont tous leur propre adresse IP . Mais les adresses IP sont constituées d'une longue série de chiffres (ou, en IPv6, de caractères alphanumériques), et elles sont difficiles à mémoriser et à saisir correctement. Ainsi, pour rendre le web plus utilisable, le système de noms de domaine (DNS) associe des noms de domaine lisibles par l'homme aux adresses IP. Au lieu d'avoir en mémoire un grand nombre de chiffres, les utilisateurs peuvent simplement saisir « cloudflare.com » ou le site web de leur choix.

En outre, les adresses IP peuvent être modifiées si les sites web changent de serveur d'hébergement. Cependant, même si les adresses IP changent, le DNS permet aux utilisateurs d'utiliser le même nom de domaine qui leur est familier pour accéder au site web dont ils ont besoin.

Comment fonctionnent les noms de domaine

Un nom de domaine comporte deux ou trois éléments principaux : le domaine de premier niveau (TLD), le domaine de deuxième niveau (2LD) et, pour certains noms de domaine, le domaine de troisième niveau (3LD).

Le TLD se trouve à la toute fin du nom de domaine, par exemple « .com, » « .org, » ou « .gov », ou des codes de pays tels que « .uk » ou « .fr. » Le nom du site web, de l'entreprise ou du service est le 2LD ou le 3LD (« cloudflare » est le 2LD dans « cloudflare.com »).

Le domaine de deuxième ou troisième niveau représente la partie la plus unique du nom de domaine. Mais il est important de tenir compte le TLD et le code pays lors de l'achat d'un nom de domaine. Un site web avec pour TLD « .com » est perçu différemment d'un site web dont le TLD est « .org ». Et les visiteurs de site web au Royaume-Uni peuvent être plus enclins à faire confiance à un site web avec un TLD « .uk » qu'à un autre TLD. Sachez qu'un nom de domaine peut ne pas être disponible dans toutes les combinaisons TLD/2LD/3LD.

Comment acheter un nom de domaine : les étapes de base

1. Trouvez des serveurs d'inscription de noms de domaine dignes de confiance

Les serveurs d'inscription de noms de domaine répertorient les noms de domaine à louer pour toute personne souhaitant créer un site web. Veillez à trouver des sites réputés qui ne facturent pas de frais inutiles et ne pratiquent pas le « squat » de domaine. Les meilleurs serveurs d'inscription de noms de domaine ont des pages qui facilitent la recherche des domaines disponibles.

2. Identifiez les options de nom de domaine

Faites une liste des possibilités parmi les noms de domaine disponibles que vous trouvez. Idéalement, les noms de domaine doivent être courts, directs et faciles à retenir : le nom de l'entreprise, du service ou du site web, plus un TLD correspondant. Les noms de domaine étant proposés à des prix différents, dressez une liste des options disponibles dans les limites de votre budget. Gardez à l'esprit que le prix d'un nom de domaine est une formule annuelle, et non un coût unique.

3. Choisissez un nom de domaine

Sélectionnez le nom qui correspond le mieux à votre budget et à votre scénario d'utilisation.

4. Comparez les prix des différents registraires

Certains serveurs d'inscription de noms de domaine majorent les domaines ou facturent des frais de renouvellement. (Ce n'est pas le cas de Cloudflare .) C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction de l'endroit où le domaine est acheté.

5. Achetez le nom de domaine

Suivez les instructions du serveur d'inscription pour finaliser le processus d'achat du nom de domaine. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) assure un suivi des responsables du fonctionnement de chaque nom de domaine sur Internet, certaines informations de contact sont donc nécessaires.

Sachez que s'il est courant de parler d'un « achat » de nom de domaine, en réalité les noms de domaine sont loués. Les registres de noms de domaine émettent et gèrent les noms de domaine contre rémunération. Les serveurs d'inscriptions sont les intermédiaires entre les registres et les opérateurs de site web, et ils permettent aux opérateurs de site web de louer des noms de domaine pour un an, deux ans, ou jusqu'à cinq ans à chaque fois. Les noms de domaine doivent être renouvelés à la fin du contrat de location initial.

6. Renouvelez le nom de domaine

La plupart des serveurs d'inscription renouvellent les domaines automatiquement (en utilisant la méthode de paiement enregistrée). Ils annoncent un préavis de 30 jours pour permettre aux inscrits de refuser le renouvellement.

Les serveurs d'inscription prédateurs ont tendance à ne pas le faire : ils préfèrent laisser le contrat de location de domaine expirer, puis le revendent au titulaire d'origine à un prix majoré. C'est également pour cela qu'il est important d'utiliser un serveur d'inscription bénéficiant d'une bonne réputation.

Si le contrat de location du domaine expire en l'absence de renouvellement, il existe généralement une période de grâce pendant laquelle le titulaire peut racheter le domaine. Enfin, l'enregistrement du titulaire du domaine est supprimé et le nom de domaine est à nouveau proposé au public. En savoir plus sur ce qu'il advient des domaines expirés.

Combien coûte un nom de domaine ?

Le prix des noms de domaine est établi en fonction de la demande et de la disponibilité. Si un nom de domaine est très demandé, il sera probablement plus cher. Le registre de noms de domaine fixe les prix pour la plupart des domaines. Certains serveurs d'inscription majorent ensuite le prix des noms de domaine pour réaliser des profits. Envisagez le registre comme un grossiste qui vend des biens à des détaillants (les serveurs d'inscription), qui vendent ensuite ces biens à des consommateurs.

Le TLD est également un facteur de coût. Les TLD spécialisés coûtent plus cher que les TLD génériques tels que .com ou .org.

Les serveurs d'inscriptions peuvent également facturer des frais de renouvellement à l'expiration de la durée initiale de l'achat du nom de domaine. Cela s'ajoute au coût d'un nom de domaine.

Malgré ces majorations et ces frais potentiels, il reste de nombreux noms de domaine à faible coût disponibles. Certains serveurs d'inscription n'ajoutent pas de majoration ni de frais, ce qui permet de réaliser d'importantes économies.

Cloudflare vend-il des noms de domaine ?

Cloudflare propose une plateforme complète pour la création et le lancement de sites web et d'applications, en plus d'assurer leur protection et leur accélération.

Cette plateforme comprend Cloudflare Registrar, un service permettant d'acheter des noms de domaine. Cloudflare Registrar ne majore pas les enregistrements de domaine ni ne facture de frais de renouvellement : Cloudflare répercute simplement le prix facturé par le registre. Les économies réalisées peuvent être considérables ; pensez à la différence entre les achats chez un grossiste et les achats dans un magasin de vente au détail.

Cloudflare Registrar facilite la recherche et l'achat d'un nom de domaine, ainsi que la configuration d'un site web. Rechercher des domaines disponibles aujourd'hui.

FAQ

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Un nom de domaine correspond à l’adresse d’un site web, par exemple « cloudflare.com ». Les sites web ont tous des adresses IP, qui sont comme des numéros de téléphone pour les ordinateurs et appareils connectés à Internet. Mais les adresses IP sont de longues chaînes de caractères alphanumériques difficiles à mémoriser et à saisir correctement, c'est pourquoi l'utilisation de noms de domaine correspondant à des adresses IP simplifie l'accès au web.

Qu'est-ce qu'un bureau d'enregistrement de noms de domaine ?

Un serveur d’inscription de noms de domaine est un service qui permet aux particuliers ou aux entreprises de louer des noms de domaine pour leurs sites web.

Qu'est-ce qu'un domaine de premier niveau ?

Un domaine de premier niveau (TLD) correspond à la partie finale d'un nom de domaine, telle que « .com », « .org, » ou « .gov », Le TLD indique souvent le type ou l'emplacement d'un site web.

Quelles sont les étapes à suivre pour acheter un nom de domaine ?

Pour acheter un nom de domaine, commencez par trouver des serveurs d'inscription de noms de domaine réputés. Ensuite, recherchez les noms disponibles, choisissez un nom, comparez les prix et achetez le domaine que vous avez choisi.

Comment le prix des noms de domaine est-il déterminé\u00a0?

Le prix des noms de domaine varie en fonction de la demande, de la disponibilité et du TLD. Certains serveurs d'inscription ajoutent des majorations ou des frais de renouvellement, tandis que d'autres, comme Cloudflare, vendent les domaines à prix coûtant.

Qu'est-ce que le DNS (Système de noms de domaines) ?

Le DNS convertit les noms de domaine conviviaux en adresses IP alphanumériques, permettant aux utilisateurs d'accéder aux sites web à l'aide de noms faciles à mémoriser.

Possédez-vous un nom de domaine de manière permanente ?

Non, les noms de domaine sont loués, pas achetés directement. Vous payez une redevance annuelle pour continuer à utiliser le nom et devez la renouveler avant l'expiration du bail.

Qu'est-ce que Cloudflare Registrar ?

Cloudflare Registrar est le service d'inscription de domaines de Cloudflare qui vend des domaines à prix coûtant, sans majoration ni frais de renouvellement.

Comment un nom de domaine est-il structuré ?

Aux États-Unis, un nom de domaine comporte généralement un domaine de niveau supérieur (TLD), un domaine de deuxième niveau (le nom principal) et parfois un domaine de troisième niveau (comme « www » ou « blog »). Dans d'autres pays, le TLD est presque toujours un code pays (comme « .uk » ou « .ca »), suivi d'un domaine de deuxième niveau comme .co, puis d'un domaine de troisième niveau (le nom principal du site web).

Qu'est-ce que l'ICANN ?

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est l'organisation qui assure le suivi des propriétaires et des gestionnaires de noms de domaine à l'échelle mondiale, parmi de nombreuses autres responsabilités liées au maintien de la stabilité d'Internet.