Qu'est-ce que le DNS dynamique (DDNS) ?

De nombreuses propriétés web, telles que les API ou les sites Web, s'exécutent sur des connexions Internet dont les adresses IP changent fréquemment. De tels changements posent un problème si les opérateurs de ces propriétés veulent donner à une ressource hébergée un nom de domaine spécifique, qui doit ensuite stocker une adresse IP dans les enregistrements DNS (Domain Name System). Le DNS dynamique (DDNS) est un service qui met à jour le DNS avec l'adresse IP correcte de la propriété Web, même si cette adresse change constamment.

Par exemple, si un administrateur Web exploite un petit site Web ayant pour nom de domaine www.example.com et pour adresse IP 192.0.2.0, à chaque fois qu’un autre utilisateur entre www.example.com dans son navigateur, le DNS le dirige vers le serveur à l'adresse 192.0.2.0. Si le FAI de l’administrateur remplace de façon dynamique l’IP par 192.0.2.1, un service DNS dynamique peut automatiquement mettre à jour les enregistrements DNS de l’administrateur pour que les utilisateurs qui consultent www.example.com soient dirigés vers la bonne adresse IP.

Pourquoi certaines adresses IP changent-elles ?

Au début d’Internet, les adresses IP changeaient rarement et la gestion des domaines était beaucoup plus simple. Mais la croissance rapide du réseau et du nombre d'ordinateurs domestiques disposant d'un accès Internet a créé une pénurie des adresses IP disponibles. Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) apporte une solution en permettant aux FAI d’attribuer de façon dynamique des adresses IP à leurs utilisateurs. Les FAI disposent généralement d’un pool partagé d’adresses IP et les attribuent ou les « louent » aux utilisateurs selon les besoins pour la durée de leur connexion ou jusqu'à ce qu'un délai maximum ait été atteint. Bien que l’introduction d’IPV6 ait atténué la pénurie d’adresses IP, les FAI utilisent fréquemment DHCP parce qu’il est plus rentable que l’attribution d’adresses IP statiques.

Les grandes entreprises qui exécutent d’importants services web exigent que leur FAI leur attribue des adresses IP fixes ou « statiques » afin de pouvoir utiliser des pratiques DNS normalisées. Les adresses IP des services plus petits quant à elles sont fréquemment modifiées par leur FAI, ces services ont donc besoin d’une solution de DNS dynamique pour maintenir leurs enregistrements DNS à jour. Ces services plus petits sont par exemple des sites web de petites entreprises, des sites web personnels, des magnétoscopes numériques et des caméras de sécurité.

Comment fonctionne le DNS dynamique ?

De nombreuses entreprises proposent des services DNS dynamiques avec diverses fonctionnalités et technologies. Une méthode très courante d’activation du DNS dynamique consiste à fournir aux utilisateurs un logiciel qui s’exécute sur leur ordinateur ou routeur. Ce logiciel communique avec le fournisseur de service DNS dynamique à chaque fois que les adresses IP fournies par le FAI sont mises à jour. À son tour, le fournisseur de service DNS dynamique met à jour le DNS avec ces modifications, en offrant des mises à jour quasi instantanées.

Comment configurer le DNS dynamique dans Cloudflare

Si vous avez besoin d'aide pour configurer le DNS dynamique dans Cloudflare, consultez la page Dynamically update DNS records (en anglais uniquement).