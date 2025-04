Copier le lien de l'article

Qu’est ce qu’une zone DNS ?

Le DNS est divisé en plusieurs zones différentes. Ces zones font la différence entre les zone gérées distinctement dans l’espace de noms du DNS. Une zone DNS est une portion de l’espace de nom du DNS qui est gérée par une organisation ou un administrateur spécifique. Une zone DNS est un espace administratif qui permet un contrôle plus granulaire des composants DNS, comme les serveurs de noms faisant autorité. L’espace de noms de domaine est une arborescence hiérarchique avec le domaine racine du DNS en haut. Une zone DNS commence au niveau d’un domaine dans l’arborescence et peut s’étendre aux sous-domaines de sorte que plusieurs sous-domaines peuvent être gérés par une seule entité.

Une erreur courante consiste à associer une zone DNS à un nom de domaine ou à un seul serveur DNS. En réalité, une zone DNS peut contenir plusieurs sous-domaines et il peut exister plusieurs zones sur le même serveur. Les zones DNS ne sont pas nécessairement séparées physiquement les unes des autres, elles sont strictement utilisées pour déléguer le contrôle.

Par exemple, imaginez une zone hypothétique pour le domaine cloudflare.com et trois de ses sous-domaines : support.cloudflare.com, community.cloudflare.com, et blog.cloudflare.com. Supposons que le blog est un site robuste et indépendant qui a besoin d’une administration distincte, mais que les pages de support et de la communauté sont plus proches de cloudflare.com et peuvent être gérées dans la même zone que le domaine principal. Dans ce cas, cloudflare.com ainsi que les sites de support et de la communauté seraient dans une seule et même zone, tandis que blog.cloudflare.com existerait dans sa propre zone.

Toutes les informations relatives à une zone sont stockées dans un fichier de zone DNS qui est essentiel pour comprendre le fonctionnement d'une zone DNS.

Qu'est-ce qu'un fichier de zone DNS ?

Un fichier zone est un fichier en texte brut stocké dans un serveur DNS qui contient la représentation réelle de la zone et contient tous les enregistrements pour chaque domaine de la zone. Les fichiers zone doivent toujours commencer par un enregistrement SOA (Start of Authority) qui contient des informations importantes, y compris les coordonnées de l’administrateur de la zone.

Qu'est-ce qu'une zone de recherche inversée ?

Une zone de recherche inversée contient la correspondance entre une adresse IP et l'hôte (fonction inverse de la plupart des zones DNS). Ces zones sont utilisées pour le dépannage, le filtrage des spams et la détection de bots.

En savoir davantage sur le DNS de Cloudflare