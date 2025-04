Copier le lien de l'article

Comment choisir un serveur d'inscription de noms de domaine

Chaque site web a besoin d'un nom de domaine. Les noms de domaine sont achetés par l'intermédiaire de serveurs d'inscription de noms de domaine. De nombreux serveurs d'inscription de noms de domaine sont présents sur le marché et à première vue, il serait tentant de penser qu'ils offrent des services identiques. Cependant, l'achat d'un domaine est un engagement à une dépense récurrente qui peut augmenter au fil du temps. Et les propriétaires de site web doivent faire en sorte de pouvoir garder le contrôle de leur domaine et d'en préserver la sécurité s'ils veulent protéger leur présence en ligne et leur marque. Étant donné les enjeux, il est primordial de choisir le meilleur serveur d'inscription de noms de domaine pour son scénario d'utilisation.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lorsqu'il s'agit de choisir un serveur d'inscription de noms de domaine, notamment la disponibilité du nom, le tarif, les périodes d'expiration et la sécurité. Le coût est probablement le facteur le plus important pour la plupart des entreprises et des exploitants de sites web, mais d'autres éléments (présentés ci-dessous) sont également déterminants.

Que fait un serveur d'inscription de noms de domaine ?

Les serveurs d'inscription de noms de domaine sont des entreprises qui permettent aux particuliers et aux organisations d'inscrire des noms de domaine. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en français la Société pour l'attribution des noms de domaine et numéros sur Internet a autorisé des centaines d'entreprises à faire office de serveurs d'inscription de noms de domaine, chacune ayant son propre modèle de tarification, ses propres caractéristiques et ses propres protocoles de sécurité.

Au moment de choisir un serveur d'inscription de noms de domaine, tenez compte des éléments suivants :

Le registraire fournit-il le nom de domaine souhaité ?

Ceux qui cherchent à inscrire un nom de domaine (les titulaires) connaissent généralement le nom de domaine qu'ils souhaitent enregistrer. Lorsqu'ils envisagent de faire appel à un serveur d'inscription, ils doivent d'abord vérifier que celui-ci fournit le nom de domaine souhaité. Tous les registraires n'ont pas accès aux mêmes domaines de premier niveau (par exemple ".com", ".net", ".io", ".biz", etc.). ). Un bon serveur d'inscription doit disposer d'une recherche de nom de domaine conviviale qui peut être utilisée pour confirmer un nom de domaine particulier peut être inscrit ou non.

Il est capital de pratiquer une tarification honnête

Certains serveurs d'inscription proposent d'excellentes offres sur l'inscription des noms de domaine, mais veillez à bien lire les moindres détails : les frais supplémentaires comme le renouvellement d'un domaine et l'enregistrement privé* peuvent être déraisonnablement élevés, et parfois même être regroupés. Pour les utilisateurs qui achètent des domaines à ces bas prix de lancement, la meilleure option est souvent de transférer le domaine à un autre serveur d'inscription pour le renouvellement afin d'éviter de payer des frais de renouvellement trop élevés.

*L'inscription privée est une option de confidentialité qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des domaines sans avoir à publier des informations personnelles dans le registre WHOIS de l'ICANN.

Attention aux frais de transfert

Soixante jours après son inscription, un nom de domaine devient éligible pour un transfert vers un autre serveur d'inscription. Certains serveurs d'inscription imposent des frais de transfert coûteux pour décourager les clients de transférer leurs domaines ; cela peut placer leurs clients dans une mauvaise posture s'ils décident de changer de serveur d'inscription tout en conservant leur nom de domaine. Il est préférable de choisir un serveur d'inscription dont les frais de transfert sont très faibles, voire nuls.

Vérifiez les délais de grâce d'expiration

Si la plupart des serveurs d'inscription proposent des services de renouvellement automatique, ils n'offrent pas tous un délai de grâce pour les noms de domaine expirés. Le délai de grâce après l'expiration peut être utile aux clients ayant dépassé le délai d'expiration. Cela peut même concerner les utilisateurs ayant opté pour le renouvellement automatique et dont la carte de crédit enregistrée a expiré.

Il est essentiel pour les utilisateurs qui veulent être certains de ne pas perdre leurs domaines de choisir un serveur d'inscription offrant un délai de grâce. Il est par ailleurs rassurant de constater que le serveur d'inscription n'essaie pas de capitaliser sur les domaines expirés ; pour en savoir plus, voir ci-dessous.

Méfiez-vous des registraires qui capitalisent sur les domaines expirés

À l'expiration des noms de domaines, la pratique courante pour la plupart des registraires consiste à mettre ces domaines aux enchères. Si le nom de domaine n'est pas très recherché, le titulaire précédent peut généralement le récupérer à un prix raisonnable.

Mais certains serveurs d'inscription passent au crible leurs domaines expirés et fixent des prix exorbitants s'ils pensent que l'ancien titulaire ou quelqu'un d'autre est prêt à payer un prix élevé pour celui-ci. Cette pratique prédatrice peut coûter des milliers de dollars au titulaire du nom de domaine, et il est intéressant de lire les avis des clients pour savoir quels serveurs d'inscription se livrent à cette pratique.

Prenez en compte les exigences supplémentaires lors de l'enregistrement d'un nom de domaine

De nombreux serveurs d'inscription proposent à leurs clients des services complémentaires, notamment l'hébergement web, l'inscription de nom de domaine en privé, l'hébergement de e-mail, les certificats SSL, la sécurité web, l'optimisation du contenu et des services de web design. Les clients doivent déterminer lequel de ces services complémentaires les intéresse lorsqu'ils choisissent un registraire. Certains titulaires préfèrent obtenir tous ces services auprès de fournisseurs plus spécialisés, tandis que d'autres préfèrent la commodité d'utiliser un seul compte avec un seul fournisseur.

Questions de sécurité : protégez-vous contre le détournement de noms de domaine

Le détournement de noms de domaine correspond à la pratique consistant à modifier les informations d'inscription d'un nom de domaine à l'insu du titulaire initial. C'est une façon de prendre frauduleusement le contrôle d'un nom de domaine, souvent avec l'intention de le revendre à la victime ou à un concurrent.

Toute personne soucieuse d'empêcher le détournement d'un nom de domaine doit examiner minutieusement les services de protection des domaines d'un serveur d'inscription et ses méthodes d'autorisation pour les transferts. Certains serveurs d'inscription offrent des couches de sécurité supplémentaires (telles que des verrouillages de registre et de serveur d'inscription) et des processus d'authentification personnalisés pour augmenter considérablement la difficulté d'un détournement de nom de domaine.

Prenez en compte l'expérience utilisateur

Le site Web d'un serveur d'inscription doit être facile à explorer et à utiliser. Les actions telles que la modification des enregistrements DNS et le transfert de domaines doivent être intuitives. En outre, le serveur d'inscription doit fournir un bon service d'assistance à la clientèle. Un client potentiel doit être en mesure de créer une demande d'assistance et de connaître le temps de réponse avant d'inscrire un domaine. Il est conseillé de consulter la base de connaissances de l'entreprise ou d'autres documents d'assistance. Les avis des utilisateurs peuvent également être utiles pour évaluer l'expérience utilisateur d'un serveur d'inscription.

Premiers pas avec un serveur d'inscription de noms de domaine

Les caractéristiques décrites ci-dessus doivent toutes être prises en compte lors du choix d'un registraire de noms de domaine. Les clients doivent noter les caractéristiques qui leur importent le plus afin de prendre une décision éclairée.

Observez que Cloudflare propose un service simple d'utilisation, Cloudflare Registrar, qui ne facture aucune majoration ni aucuns frais supplémentaires et vend les noms de domaine à prix coûtant. Cloudflare Registrar s'intègre facilement à la plateforme complète de Cloudflare destinée à la création, la protection et l'accélération des sites web et des applications.

Recherchez les noms de domaine disponibles dès maintenant, ou découvrez comment acheter un nom de domaine.