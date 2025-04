Comment protéger les domaines qui n'envoient pas de courrier électronique ?

Copier le lien de l'article

Comment protéger les domaines qui n'envoient pas d'e-mails ?

Les domaines qui n'envoient pas d'e-mails peuvent toujours être utilisés dans le cadre d'attaques d'usurpation d'e-mails ou de phishing , mais il existe des types spécifiques d'enregistrements DNS text (TXT) qui peuvent être utilisés pour étouffer les attaquants. Chacun de ces enregistrements définit des règles sur la façon dont les serveurs de messagerie doivent traiter les courriels non autorisés, ce qui rend plus difficile l'exploitation de ces domaines par les attaquants.

Un enregistrement DNS TXT permet aux administrateurs de domaine de saisir du texte dans le système de noms de domaine (DNS) . Les enregistrements DNS TXT sont utilisés pour des processus tels que l'authentification des e-mails, car ils peuvent stocker des informations importantes que les serveurs peuvent utiliser pour confirmer si oui ou non un domaine a autorisé un expéditeur d'e-mails à envoyer des messages en son nom.

Parmi les exemples de domaines qui n'envoient pas d'e-mails, citons les domaines achetés pour protéger un nom de marque ou pour une activité future. Les domaines défunts ou anciens n'ont pas non plus de raison d'envoyer des e-mails et pourraient bénéficier de ce type d'enregistrement.

Quels sont les différents types d'enregistrements DNS TXT utilisés pour l'authentification des e-mails ?

Il existe trois principaux types d'enregistrements TXT DNS utilisés pour l'authentification des e-mails. Chacun d'entre eux diffère légèrement dans son fonctionnement :

Les enregistrements SPF (Sender Policy Framework) répertorient toutes les adresses IP et tous les noms de domaine autorisés à envoyer des e-mails au nom du domaine.

répertorient toutes les adresses IP et tous les noms de domaine autorisés à envoyer des e-mails au nom du domaine. Les enregistrements DKIM (DomainKeys Identified Mail) fournissent une signature numérique permettant d'authentifier si l'expéditeur a réellement autorisé le courrier électronique ou non. Cette signature numérique permet également de prévenir les attaques de type "on-path" , dans lesquelles les attaquants interceptent les communications et modifient les messages à des fins malveillantes.

fournissent une signature numérique permettant d'authentifier si l'expéditeur a réellement autorisé le courrier électronique ou non. Cette signature numérique permet également de prévenir les attaques de type "on-path" , dans lesquelles les attaquants interceptent les communications et modifient les messages à des fins malveillantes. Les enregistrements DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) contiennent la politique DMARC d'un domaine. DMARC est un système d'authentification des courriels qui vérifie les enregistrements SPF et DKIM d'un domaine. La politique DMARC indique si les courriels qui échouent aux vérifications SPF ou DKIM doivent être marqués comme spam, bloqués ou autorisés à passer.

À quoi ressemblent ces enregistrements DNS ?

Comme ces enregistrements DNS fonctionnent tous de manière légèrement différente, chacun de leurs composants est unique.

SPF

Les enregistrements SPF peuvent être formatés pour protéger les domaines contre les tentatives d'hameçonnage en rejetant tout courrier électronique envoyé par le domaine. Pour ce faire, un enregistrement SPF doit utiliser le format suivant.

v=spf1 -all

*Note : les enregistrements SPF sont définis directement sur le domaine lui-même, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas de sous-domaine spécial.

Voici ce que signifient les différents éléments de ce dossier :

v=spf1 permet au serveur de savoir que l'enregistrement contient une politique SPF. Tous les enregistrements SPF doivent commencer par ce composant.

permet au serveur de savoir que l'enregistrement contient une politique SPF. Tous les enregistrements SPF doivent commencer par ce composant. L'indicateur -all indique au serveur ce qu'il doit faire avec les courriels non conformes ou avec tout expéditeur qui ne figure pas explicitement dans l'enregistrement SPF. Avec ce type d'enregistrement SPF, aucune adresse IP ou domaine n'est autorisé, donc -all indique que tous les e-mails non conformes seront rejetés. Pour ce type d'enregistrement, tous les e-mails sont considérés comme non conformes car il n'y a pas d'adresses IP ou de domaines acceptés.

DKIM

Les enregistrements DKIM protègent les domaines en garantissant que les courriels ont effectivement été autorisés par l'expéditeur à l'aide d'une clé publique et d'une clé privée. Les enregistrements DKIM stockent la clé publique que le serveur de messagerie utilise ensuite pour authentifier que la signature de l'e-mail a été autorisée par l'expéditeur. Pour les domaines qui n'envoient pas d'e-mails, l'enregistrement DKIM doit être configuré sans clé publique associée. Voici un exemple :

Nom Type Contenu *._domainkey.example.com TXT v=DKIM1 ; p=