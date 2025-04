Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un enregistrement DNS AAAA ?

Les enregistrements DNS AAAA font correspondre un nom de domaine à une adresse IPv6. Les enregistrements DNS AAAA sont exactement comme les enregistrements DNS A, sauf qu'ils stockent l'adresse IPv6 d'un domaine au lieu de son adresse IPv4.

IPv6 est la dernière version du protocole Internet (IP). L'une des différences importantes entre IPv6 et IPv4 est que les adresses IPv6 sont plus longues que les adresses IPv4. L'internet commence à manquer d'adresses IPv4, tout comme il n'y a qu'un nombre limité de numéros de téléphone possibles pour un indicatif régional donné. Mais les adresses IPv6 offrent un nombre exponentiel de permutations et donc beaucoup plus d'adresses IP possibles.

À titre d'exemple de la différence entre les adresses IPv4 et IPv6, Cloudflare propose un résolveur DNS public que tout le monde peut utiliser en réglant le DNS de son appareil sur 1.1.1.1 et 1.0.0.1. Il s'agit des adresses IPv4. Les adresses IPv6 pour ce service sont 2606:4700:4700::1111 et 2606:4700:4700::1001.

Exemple d'enregistrement DNS AAAA

Voici un exemple d'enregistrement AAAA :

example.com type d'enregistrement : valeur : TTL @ AAAA 2001:0db8:85a3:0000:

0000:8a2e:0370:7334 14400

Quand les enregistrements AAAA sont-ils utilisés ?

Comme les enregistrements A, les enregistrements AAAA permettent aux dispositifs clients d'apprendre l'adresse IP d'un nom de domaine. Le dispositif client peut alors se connecter au site Web et le charger.

Les enregistrements AAAA ne sont utilisés que lorsqu'un domaine possède une adresse IPv6 en plus d'une adresse IPv4, et que le dispositif client en question est configuré pour utiliser IPv6. Si tous les domaines possèdent une ou plusieurs adresses IPv4 et les enregistrements A qui les accompagnent, tous les domaines ne possèdent pas d'adresses IPv6 et tous les dispositifs utilisateurs ne sont pas configurés pour utiliser IPv6.

Cependant, l'adoption d'IPv6 est en train de croître. Cela continuera probablement à être le cas car le nombre d'adresses IPv4 disponibles diminue rapidement, ce qui oblige souvent plusieurs appareils à partager une adresse IPv4. Pour lutter contre ce phénomène, Cloudflare a commencé à activer IPv6 pour tous les clients en 2016.

Il est probable qu'à l'avenir, tous les domaines auront des enregistrements AAAA.

