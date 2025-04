Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un enregistrement DNS A ?

Le « A » signifie « adresse » et c'est le type le plus fondamental d'enregistrement DNS : il indique l'adresse IP d'un domaine donné. Par exemple, si vous tirez les enregistrements DNS de cloudflare.com, l'enregistrement A renvoie actuellement une adresse IP de : 104.17.210.9.

Les enregistrements A ne contiennent que des adresses IPv4. Si un site Web possède une adresse IPv6, il utilisera plutôt un enregistrement « AAA » .

Voici un exemple d'enregistrement A :

example.com type d'enregistrement : valeur : TTL @ A 192.0.2.1 14400

Le symbole « @ » dans cet exemple indique qu'il s'agit d'un enregistrement pour le domaine racine, et la valeur « 14 400 » est le TTL (time to live), exprimé en secondes. Le TTL par défaut pour les enregistrements A est de 14 400 secondes. Cela signifie que si un enregistrement A est mis à jour, il faut 240 minutes (14 400 secondes) pour qu'il prenne effet.

La grande majorité des sites Web n'ont qu'un seul enregistrement A, mais il est possible d'en avoir plusieurs. Certains sites Web de profil plus élevé auront plusieurs enregistrements A dans le cadre d'une technique appelée équilibrage de charge round robin, qui peut répartir le trafic des requêtes vers une parmi plusieurs adresses IP, chacune hébergeant un contenu identique.

S’enregistrer Bénéficiez d'une protection contre les attaques DDoS dans toutes les offres Cloudflare Essayer l'offre gratuite

Quand les enregistrements A du DNS sont-ils utilisés ?

L'utilisation la plus courante des enregistrements A est la recherche d'adresses IP : faire correspondre un nom de domaine (comme « cloudflare.com ») à une adresse IPv4. Cela permet à l'appareil d'un utilisateur de se connecter à un site Web et de le charger, sans que l'utilisateur ait à mémoriser et à saisir l'adresse IP réelle. Le navigateur web de l'utilisateur effectue automatiquement cette opération en envoyant une requête à un résolveur DNS.

Les enregistrements A du DNS sont également utilisés pour exploiter une liste de trous noirs basée sur le domain Name System (DNSBL). Les DNSBL peuvent aider les serveurs de messagerie à identifier et à bloquer les messages électroniques provenant de domaines connus comme étant des spams.

Si vous voulez en savoir plus sur les enregistrements A du DNS, vous pouvez consulter le RFC original de 1987 où les enregistrements A et plusieurs autres types d'enregistrements DNS sont définis ici. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du Domain Name System, consultez Qu'est-ce que le DNS ?