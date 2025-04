Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que l'Internet des objets (IdO) ?

L'Internet des Objets (IdO) est une expression fourre-tout désignant l'ensemble des appareils connectés à Internet autres que les ordinateurs traditionnels. Ce terme regroupe ainsi les bracelets d'activité et les montres connectées, mais également les réfrigérateurs connectés, les casques d'écoute, les appareils photo, les machines à laver, les voitures, les feux de circulation, les moteurs d'avion et les systèmes de sécurité domestiques.

À mesure que l'accès au service Internet haut débit se développe et que les processeurs deviennent plus abordables, de plus en plus de gadgets dotés de capacités Wi-Fi voient le jour. Aujourd'hui, il existe des milliards d'appareils IdO.

Ce réseau d'appareils réunit des avantages et une praticité considérables pour les utilisateurs ; cependant, les appareils IdO peuvent également être ciblés par des acteurs malveillants et être utilisés pour lancer des cyberattaques. À l'instar des ordinateurs connectés à Internet, ces appareils sont généralement sûrs, mais des précautions doivent être prises afin d'éviter qu'ils ne puissent être compromis.

Quelle est l'histoire de l'Internet des Objets ?

C'est Kevin Ashton, un chercheur britannique en technologie qui a inventé l'expression « Internet des Ojets » en 1999 ; toutefois, les développeurs réfléchissaient à l'idée d'appareils connectés à Internet depuis le début des années 1980. En réalité, le premier appareil IdO était une machine à soda modifiée, fabriquée en 1982, qui transmettait des données sur son stock et la température des boissons qu'elle contenait. Il s'agissait toutefois d'un prototype unique, et la prolifération généralisée des appareils IdO n'a débuté que 25 ans plus tard.

Deux technologies ont contribué à ouvrir la voie à la fabrication en série d'appareils IdO : les étiquettes RFID et les adresses IP au format IPv6. Les étiquettes RFID sont de petits capteurs électroniques légers, produits à très faible coût, qui peuvent transmettre des informations sans source d'alimentation. Ces étiquettes peuvent être aussi petites qu'un grain de riz et leur utilisation a été largement adoptée dans le secteur industriel. Les étiquettes RFID utilisées conjointement avec les appareils IdO ont été utilisées pour suivre les stocks d'un entrepôt, les pièces d'une chaîne de montage et même les patients dans un hôpital. Cette pratique a permis d'économiser un nombre incalculable d'heures de travail. Le secteur industriel a également été le premier à utiliser des systèmes de sécurité basés sur l'IdO, en intégrant divers appareils, tels que des caméras et des serrures intelligentes.

Signe que le nombre décroissant d'adresses IP disponibles pour les appareils Internet appartenait désormais au passé, l'émergence des adresses IPv6 a contribué à ouvrir les vannes de la production de masse d'appareils IdO grand public. Le concept de « maison intelligente » s'est également révélé un facteur moteur essentiel pour placer les appareils IdO à la disposition des consommateurs, en créant une forte demande de systèmes de sécurité variés pour la maison : caméras, téléviseurs, enceintes (par exemple, Google Home), systèmes d'éclairage et thermostats intelligents.

Comment les appareils IdO peuvent-ils être utilisés dans les cyberattaques ?

Le firmware (c'est-à-dire, le microprogramme) de la plupart des appareils IdO ne dispose pas du même niveau de protection que les systèmes d'exploitation modernes fonctionnant sur la plupart des ordinateurs et smartphones. Dans de nombreux cas, le firmware de ces appareils ne peut d'ailleurs faire l'objet d'aucun correctif. Les appareils IdO sont donc souvent considérés comme des cibles faciles par les acteurs malveillants.

Un exemple pertinent est celui du botnet Mirai. Mirai est une suite de logiciels malveillants permettant de prendre le contrôle d'appareils IdO dans le but de créer un botnet utilisé pour lancer des attaques DDoS. Mirai opère en analysant de vastes pans d'Internet à la recherche d'appareils IdO, puis en tentant de se connecter à ces appareils avec une série de combinaisons de nom d'utilisateur/mot de passe qui sont les valeurs par défaut préconfigurées pour plusieurs appareils. Puisque de nombreux utilisateurs ne prennent jamais la peine de modifier les identifiants de connexion de leurs appareils, Mirai peut constituer un vaste réseau d'appareils compromis, qu'il infecte ensuite avec un logiciel permettant de surcharger de trafic malveillant un serveur cible.

Pour arrêter Mirai et d'autres attaques de botnets IdO, il faudrait que tous les propriétaires d'appareils IdO redémarrent leurs appareils et mettent à jour leurs identifiants de connexion. Tant que cette précaution n'aura été prise, il restera la possibilité pour les utilisateurs de voir leurs appareils compromis et utilisés dans le cadre d'attaques DDoS. En attendant, une solution anti-DDoS comme la protection contre les attaques DDoS de Cloudflare constitue le meilleur moyen de protéger un site web ou un service contre ces attaques.

