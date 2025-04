Qu'est-ce que le confinement auprès du fournisseur ? | Le confinement auprès du fournisseur et le cloud computing

Copier le lien de l'article

Que signifie 'blocage fournisseur' ?

Le blocage fournisseur est une situation dans laquelle le coût du changement de fournisseur est si élevé que le client est essentiellement coincé avec le fournisseur d'origine. En raison de pressions financières, d'une main-d'œuvre insuffisante ou de la nécessité d'éviter les interruptions des activités commerciales, le client est "bloqué" sur ce qui peut être un produit ou un service de qualité inférieure.

Imaginez qu'un bureau fasse venir du café par un fournisseur de café, et que ce fournisseur exige des machines à café spécifiques dans le bureau que seul le fournisseur vend. Imaginez maintenant que la qualité du café livré par ce fournisseur diminue fortement. En changeant de vendeur de café, les vieilles machines qu'ils ont achetées deviennent inutiles, car ce changement nécessite probablement l'achat de nouveaux équipements de préparation du café. Étant donné les tracas et les dépenses supplémentaires qu'entraînerait le remplacement de chaque machine à café, les employés du bureau seraient en fait bloqués dans leur accord avec leur ancien vendeur et obligés de boire un café de qualité inférieure.

Un exemple concret de blocage fournisseur est la façon dont Apple a bloqué les consommateurs dans l'utilisation de iTunes au début du service, car la musique achetée via iTunes ne pouvait être lue que dans l'application iTunes ou sur un iPod.

Qu'est-ce que le blocage fournisseur dans le cloud computing ?

Dans le cloud computing, une certaine quantité de logiciels ou d'infrastructures informatiques est sous-traitée à un fournisseur de cloud computing, qui les propose comme un service et les livre sur Internet. Par exemple, les serveurs hébergés dans le cloud sont des infrastructures en tant que service (IaaS), et les applications hébergées dans le cloud sont des logiciels en tant que service (SaaS).

Parfois, une entreprise peut se retrouver bloquée chez un certain fournisseur de cloud computing. Le confinement auprès du fournisseur peut devenir un problème dans le cloud computing car il est très difficile de déplacer les bases de données une fois qu'elles sont mises en place, en particulier dans une migration du cloud, qui implique le déplacement des données vers un type d'environnement totalement différent et peut impliquer le reformatage des données. En outre, une fois que le logiciel d'un tiers est intégré dans les processus d'une entreprise, celle-ci peut devenir dépendante de ce logiciel.

Pourquoi le confinement auprès du fournisseur est-il une préoccupation ?

Un certain nombre de circonstances peuvent avoir un impact négatif sur une entreprise si elle est bloquée avec un certain fournisseur de cloud computing.

Si la qualité du service d'un fournisseur diminue, ou n'atteint jamais le seuil souhaité au départ, le client sera coincé avec

Le fournisseur peut également modifier radicalement son offre de produits de telle sorte qu'il ne répondent plus aux besoins d'une entreprise

Un fournisseur peut cesser toute activité

Enfin, un fournisseur peut imposer des augmentations excessives du prix du service, sachant que ses clients sont bloqués

Dans l'ensemble, il n'est pas facile pour une entreprise de confier à un fournisseur externe une technologie fondamentale et critique pour l'entreprise, et cela nécessite un degré élevé de confiance vis-à-vis du fournisseur.

Comment les entreprises peuvent-elles éviter les risques de confinement auprès du fournisseur ?

Évaluer soigneusement les services cloud : les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur un fournisseur de services cloud avant de s'engager, idéalement avec un déploiement de preuve de concept pour s'assurer que son niveau de service est suffisant.

: les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur un fournisseur de services cloud avant de s'engager, idéalement avec un déploiement de preuve de concept pour s'assurer que son niveau de service est suffisant. S'assurer que les données peuvent être déplacées facilement : les entreprises qui utilisent le cloud computing doivent s'efforcer de garder leurs données portables ou faciles à déplacer d'un environnement à l'autre. Elles peuvent y parvenir en partie en définissant clairement leurs modèles de données et en gardant les données dans des formats utilisables sur diverses plateformes, plutôt que dans des formats spécifiques à un fournisseur donné.

les entreprises qui utilisent le cloud computing doivent s'efforcer de garder leurs données portables ou faciles à déplacer d'un environnement à l'autre. Elles peuvent y parvenir en partie en définissant clairement leurs modèles de données et en gardant les données dans des formats utilisables sur diverses plateformes, plutôt que dans des formats spécifiques à un fournisseur donné. Sauvegardes : la conservation de sauvegardes internes de toutes les données aide une entreprise à rester prête à héberger les données ailleurs s'il est trop difficile ou trop long de les extraire du service en cloud (tout en assurant une certaine protection avec les rançongiciels).

la conservation de sauvegardes internes de toutes les données aide une entreprise à rester prête à héberger les données ailleurs s'il est trop difficile ou trop long de les extraire du service en cloud (tout en assurant une certaine protection avec les rançongiciels). Stratégie multicloud ou cloud hybride : une approche multicloud intègre plusieurs fournisseurs de cloud, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Dans un cloud hybride, certaines données resteront sous le contrôle direct d'une organisation, soit dans un cloud privé, soit stockées dans des locaux.

Comment le Cloudflare contribue-t-il à atténuer le confinement auprès du fournisseur ?

Œuvrer dans le cloud est une nécessité pour la plupart des entreprises modernes. Cloudflare permet d'éviter que les entreprises ne deviennent trop dépendantes d'un seul fournisseur de services en cloud.

Le Cloudflare est indépendant de l'infrastructure – la gamme de produits Cloudflare peut être déployée devant tout type d'infrastructure, avec tout fournisseur de cloud ou toute combinaison de fournisseurs (y compris les déploiements multicloud et hybrides). Grâce au déploiement de Cloudflare, une entreprise n'est plus dépendante des fournisseurs d'infrastructures en cloud pour les performances, la fiabilité et les services de sécurité, et elle peut facilement passer d'un fournisseur de cloud à un autre tout en offrant un service rapide et fiable à ses clients.