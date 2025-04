Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'une stratégie multi-cloud ?

Un cloud public est un service cloud qu'un fournisseur fournit à plusieurs clients. Si Cloud Vendor, Inc. offre son produit de stockage en cloud à la fois à Acme, Inc. et à Example, Inc., alors son service est un service cloud public.

Une stratégie multicloud comprend plusieurs clouds publics de différents fournisseurs. Acme, Inc. peut décider d'utiliser plusieurs clouds publics en plus du service de Cloud Vendor, Inc., avec différentes charges de travail informatiques ou différents services cloud s'exécutant dans chaque cloud.

De nos jours, de plus en plus d'entreprises choisissent d'adopter une stratégie multicloud. Géré correctement, un déploiement multicloud peut accroître la fiabilité, réduire le risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et ajouter des capacités opérationnelles essentielles.

Qu'est-ce que la gestion multi-cloud ?

La gestion du multicloud correspond au processus de suivi, de sécurisation et d'optimisation du déploiement d'un multicloud. La gestion du multicloud suppose des difficultés différentes de celles de la gestion d'un seul cloud ou de la gestion d'une installation informatique existante. Chaque fournisseur de cloud public a des caractéristiques différentes. Chaque fournisseur propose également différents outils pour gérer son service de cloud, ses propres API et différents accords de niveau de service (SLA)*. Les employés internes peuvent avoir de l'expérience avec un type de cloud public, mais pas avec un autre. En outre, les clouds disparates doivent être connectés et sécurisés.

*Un accord de niveau de service (SLA) est un contrat qui spécifie les services qu'un fournisseur offrira, et les conditions de fourniture de ces services.

Quelle est la différence entre la gestion du multicloud et la gestion du cloud hybride ?

Un déploiement de cloud hybride implique également la combinaison de plusieurs clouds. Toutefois, le terme « cloud hybride » désigne une combinaison de deux types d'infrastructures distincts. Un cloud hybride combinera un cloud public avec un cloud privé ou une infrastructure locale existante. Les clouds privés et les infrastructures locales donnent à une organisation un contrôle plus direct sur ses serveurs en cloud et sur ses politiques de sécurité en cloud. En savoir plus sur les clouds hybrides.

Comment fonctionne la gestion multi-cloud ?

Même s'ils sont de plus en plus courants, les déploiements de clouds multiples sont relativement nouveaux, et les outils et les meilleures pratiques pour gérer plusieurs clouds publics à la fois sont encore en cours de développement. Il est possible que les équipes informatiques internes gèrent chaque cloud séparément, mais cela prend du temps et n'est pas idéal. Il existe très peu d'outils conçus uniquement pour la gestion des clouds multiples, mais plusieurs solutions informatiques modernes plus complètes intégreront la gestion des clouds multiples.

Cloudflare vise à simplifier de nombreux aspects de la gestion du multicloud en offrant un lieu unique pour gérer la sécurité, les performances et la fiabilité d'un déploiement multicloud. En combinant le DNS, leload Balancing, les services de fiabilité et d'autres technologies essentielles dans un seul tableau de bord, Cloudflare peut aider les entreprises à surmonter certains des défis majeurs de la gestion du multicloud.

Quels sont les défis de la sécurité multi-cloud ?

Le multicloud introduit un certain nombre de défis en matière de sécurité. Chaque cloud peut avoir des politiques de sécurité différentes, et les fournisseurs peuvent avoir mis en place des mesures de protection différentes. Les organisations multicloud doivent trouver le moyen d'appliquer une politique de sécurité cohérente et efficace à toutes les ressources du cloud.

Certains fournisseurs de cloud public laissent leurs clients configurer eux-mêmes des paramètres essentiels de sécurité. Il est essentiel que les équipes internes comprennent ces paramètres et les configurent correctement, surtout si une équipe des TI ou de DevOps n'a pas d'expérience avec un certain cloud. Plusieurs brèches de données ont été causées par des serveurs en cloud mal configurés (comme brèche de Capital One de 2019).

Les déploiements multicloud partagent également certains des mêmes défis de sécurité que tout autre déploiement cloud. Contrairement à la technologie traditionnelle dans les locaux, il n'y a pas de périmètre réseau clair qu'un pare-feu puisse défendre. Il convient plutôt de déployer un pare-feu cloud ou un pare-feu applicatif web (WAF). Le contrôle d'accès des utilisateurs est également très important, car les ressources du cloud sont accessibles de n'importe où.

Quelle assistance Cloudflare apporte-t-il à la sécurité des multicloud ?

Le réseau Cloudflare fournit une variété de services de sécurité et de performance agnostiques à l'infrastructure pour tout type de déploiement en nuage, notamment un pare-feu, une gestion de l'accès et un routage intelligent.

En outre, la solution Cloudflare One constitue un réseau en tant que service SASE alliant plusieurs de ces services individuels d'amélioration de la sécurité et des performances du cloud au sein d'une plateforme unique. Elle s'appuie sur le réseau mondial de Cloudflare pour assurer une connectivité sécurisée et rapide aux équipes et aux collaborateurs distribués, afin de leur permettre de se connecter à leurs déploiements multicloud ou cloud hybride depuis n'importe quel endroit du monde.