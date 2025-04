Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la tarification du transfert de données AWS ?

Les fournisseurs de stockage cloud , tels qu'Amazon Web Services (AWS), facturent aux clients certains types de transferts de données. Ces coûts, également connus sous le nom de pricing bandwidth ou data egress fees, sont facturés mensuellement.

Les clients ne paient rien ou presque pour télécharger leurs données sur AWS. Toutefois, les clients doivent payer pour exporter des données hors du cloud et pour transférer des données entre régions (zones de disponibilité) ou vers d'autres services Amazon. Les frais de transfert de données varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le volume de données à transférer et la région vers laquelle elles sont acheminées.

Quand les clients sont-ils facturés pour le transfert de données dans le cadre du SSFE ?

Les développeurs et les entreprises envoient tous les types de données - fichiers, applications, images, vidéos, bases de données, etc. - à le cloud.

Lorsque le cloud "recueille les données", on parle d'entrée de données, qui est généralement gratuite. Cependant, la valeur des données n'est pleinement réalisée que lorsqu'elles sont utilisées en dehors du stockage. Un barrage qui libère de l'eau pour les habitations, l'irrigation et l'électricité a plus de valeur pour les résidents locaux, par exemple, qu'un barrage qui ne fait que collecter de l'eau.

Il y a sortie des données lorsque les données quittent les limites du fournisseur de cloud "" en utilisant la capacité du réseau du fournisseur, ou bande passante. AWS répercute une partie des coûts de la bande passante sur ses clients sous la forme de frais de sortie des données. C'est pourquoi la tarification du transfert de données AWS est parfois appelée tarification de la bande passante.

De nombreuses entreprises ont besoin de l'informatique dématérialisée non seulement pour stocker des données, mais aussi pour les traiter et les partager. Ils peuvent transférer des données pour des raisons telles que

Analyser et obtenir de nouvelles informations à partir des journaux et des données sur les clients

Renvoi aux clients des actifs de l'application (tels que les images et les vidéos stockées sur un site web)

Permettre la collaboration à distance sur des documents critiques

Connecter les données de l'entreprise à différentes applications

Développer, tester et mettre à jour des applications basées sur l'informatique dématérialisée

Archivage des données pour la sauvegarde ou la reprise après sinistre

Les directives en matière de transfert de données varient d'un service à l'autre. Les clients d'Amazon Simple Storage (Amazon S3) object storage, par exemple, sont facturés à chaque fois qu'ils transfèrent des données - à quelques exceptions près :

Données transférées vers l'Internet pour les 100 premiers Go par mois, regroupées dans tous les services AWS et toutes les régions (à l'exception de la Chine et de GovCloud).

Données transférées entre des buckets S3 dans la même région AWS

Données transférées d'un bac Amazon S3 vers tout service AWS situé dans la même région AWS que le bac S3.

Données transférées vers Amazon CloudFront

Comment les clients peuvent-ils calculer le prix de la bande passante Amazon S3 ?

Le calculateur de prix AWS en ligne peut aider les clients à estimer le prix de la bande passante, qui est basé sur le type d'emplacement, la région (une "région AWS" étant un emplacement physique où Amazon regroupe des centres de données), le service Amazon spécifique utilisé, le niveau du client et d'autres facteurs.

Amazon S3 offre aux clients 100 Go de transfert de données gratuit vers l'internet chaque mois, pour l'ensemble des services AWS et des régions AWS (à l'exception de la Chine et de GovCloud). Les clients qui dépassent ce montant se verront facturer des frais supplémentaires en fonction du volume de données qu'ils transfèrent.

Transfert de données d'Amazon S3 vers Internet* Prix par Go Première tranche de 10 TB / mois 0,09 $ par Go 40 TB suivants / Mois 0,09 $ par Go 100 TB suivants / Mois 0,07 $ par Go Plus de 150 TB / mois 0,05 $ par Go

*Exemple basé sur des données situées à l'ouest des États-Unis et au nord de la Californie

Les clients américains seront également facturés à hauteur de 0,02 $ par Go pour le transfert de données de S3 vers une autre zone de disponibilité AWS. Un supplément doit être payé pour améliorer la performance du transfert de données, c'est-à-dire pour obtenir la latence la plus faible). Pour revenir à l'analogie avec l'eau, c'est comme si un client payait un supplément à son fournisseur d'eau parce qu'il utilise une pomme de douche à haute pression plutôt qu'à faible débit.

Bien que le calculateur de prix AWS soit utile, certains clients peuvent considérer que les frais de transfert de données sont imprévisibles. En effet, Amazon répertorie plus d'une douzaine de raisons pour lesquelles les coûts réels peuvent différer de ceux indiqués par le calculateur de prix. Voici quelques-unes de ces raisons :

Région utilisée : Les services varient en fonction de la zone de disponibilité, en partie parce que le coût du terrain, de la fibre, de l'électricité et des taxes payées par Amazon varient également en fonction de la région.Les clients peuvent également avoir des exigences spécifiques en matière de souveraineté des données (telles que le RGPD), qui dicteront l'endroit où déployer leurs applications.

Les services varient en fonction de la zone de disponibilité, en partie parce que le coût du terrain, de la fibre, de l'électricité et des taxes payées par Amazon varient également en fonction de la région.Les clients peuvent également avoir des exigences spécifiques en matière de souveraineté des données (telles que le RGPD), qui dicteront l'endroit où déployer leurs applications. Modification des prix : Les clients qui utilisent la tarification de type "pay-as-you-go" se voient facturer des montants différents de ceux qui bloquent une "réservation" d'un ou trois ans.

Les clients qui utilisent la tarification de type "pay-as-you-go" se voient facturer des montants différents de ceux qui bloquent une "réservation" d'un ou trois ans. Taxes : Le calculateur de prix AWS n'estime pas les taxes.

Le calculateur de prix AWS n'estime pas les taxes. Tarification échelonnée : Certains clients peuvent bénéficier de remises sur le volume.

En ce qui concerne la tarification échelonnée, les gros clients peuvent également être en mesure de négocier des réductions supplémentaires. Par exemple, le système de données et d'informations sur les sciences de la Terre de la NASA, qui devrait stocker 247 pétaoctets de données d'ici à 2025<a href='https://www.earthdata.nasa.gov/learn/articles/cloud-data-egress/'target="_blank">, a bénéficié d'une tarification spéciale pour l'accès et le stockage sur AWS. (À titre de comparaison, un seul pétaoctet de données équivaut à peu près à 13 ans de vidéo HD).

Cependant, les coûts de transfert des données AWS peuvent devenir prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises ou les développeurs qui souhaitent éviter le verrouillage des fournisseurs , au profit d'une approche cloud hybride ou multi-cloud .

Comment les clients de l'informatique dématérialisée peuvent-ils réduire les coûts de transfert des données ?

En raison de l'adoption rapide de l'informatique dématérialisée, les dépassements de budget sont devenus de plus en plus courants.Plus de la moitié des cadres de niveau C et des professionnels DevOps <a href='https://www.techrepublic.com/article/kubernetes-cloud-adoption-challenges/'target="_blank">citent les "dépenses importantes ou inattendues en matière d'informatique, de stockage, d'infrastructure réseau et/ou d'IaaS en cloud" comme leur plus grand défi.

L'optimisation des coûts de l'informatique dématérialisée peut aider les entreprises à réduire leurs coûts de transfert de données. Voici quelques stratégies clés à prendre en compte :

Centraliser la gestion des coûts avec un "centre d'excellence" dans le cloud.

Si vous utilisez Amazon, envisagez d'utiliser d'autres services AWS qui peuvent contribuer à réduire les frais de bande passante des fournisseurs d'accès à Internet ou minimiser la distance que les données doivent parcourir.

Renseignez-vous sur d'autres fournisseurs de services cloud ainsi que d'autres types de stockage cloud pour répondre à différents types de données.

Cloudflare facture-t-il les clients de stockage pour la sortie ou la bande passante ?

Cloudflare R2 est un stockage d'objets compatible S3 sans frais de sortie, ce qui le rend plus abordable que les services de stockage cloud habituels. Grâce à R2, les développeurs peuvent stocker de grandes quantités de données non structurées sans avoir à s'acquitter de frais élevés de bande passante sortante. Pour estimer les économies potentielles liées à l'utilisation de Cloudflare R2 plutôt qu'Amazon S3, vous pouvez accéder au calculateur de prix de R2.