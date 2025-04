Qu’est-ce qu’un cloud public ? | Cloud public ou cloud privé

Copier le lien de l'article

Qu’est-ce qu’un cloud public ?

Un cloud public est un service cloud offert à plusieurs clients par un fournisseur de cloud. Le terme « cloud public » est utilisé pour faire la différence entre le modèle de cloud original des services accessibles par Internet et le modèle de cloud privé. Les clouds publics comprennent les services SaaS, PaaS et IaaS.

Comme tous les services cloud, un service cloud public s’exécute sur des serveurs distants gérés par un fournisseur. Les clients de ce fournisseur accèdent à ces services sur Internet.

Quelle est la différence entre un cloud public et un cloud privé ?

Un cloud privé est un service cloud qui n'est partagé avec aucune autre organisation. L'utilisateur du cloud privé a le cloud pour lui seul.

En revanche, un cloud public est un service cloud qui partage des services informatiques entre différents clients, même si les données et applications de chaque client s’exécutant dans le cloud restent cachées aux autres clients du cloud.

Un cloud public, c’est un peu comme louer un appartement, tandis qu’un cloud privé revient à louer une maison de la même taille. La maison a un caractère plus privé, mais elle coûte généralement plus cher à louer, et n’est pas la plus efficace en termes d’utilisation des ressources. La maintenance de l’appartement est à la charge du gestionnaire d’immeuble, mais il est plus difficile de faire venir un entrepreneur pour réparer la maison (parfois, le locataire peut être amené à le faire lui-même).

Il existe des clouds privés hébergés, proposés par un fournisseur de cloud tiers, et des clouds privés internes qui sont gérés et maintenus par une organisation en interne.

Qu’est-ce que la mutualisation ?

Étant donné que plusieurs organisations partagent un cloud public, elles utilisent parfois le même serveur physique en même temps. C’est ce qu’on appelle la mutualisation.

On parle de mutualisation lorsque plusieurs clients d’un fournisseur de cloud accèdent au même serveur. Les données de deux sociétés différentes peuvent être stockées sur le même serveur, ou les processus de deux applications différentes peuvent être exécutées sur le même serveur.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un cloud public ?

Avantages :

Économies de coûts : le passage à un cloud public est un moyen pour les entreprises de réduire les coûts des opérations informatiques. Ils externalisent ces coûts à un tiers qui peut les gérer plus efficacement. Les clouds publics coûtent aussi généralement moins cher que les clouds privés, car le fournisseur de cloud est en mesure de maximiser l’utilisation de son matériel et ses revenus en vendant ses services à plusieurs clients à la fois.

le passage à un cloud public est un moyen pour les entreprises de réduire les coûts des opérations informatiques. Ils externalisent ces coûts à un tiers qui peut les gérer plus efficacement. Les clouds publics coûtent aussi généralement moins cher que les clouds privés, car le fournisseur de cloud est en mesure de maximiser l’utilisation de son matériel et ses revenus en vendant ses services à plusieurs clients à la fois. Moins de gestion de serveur : si une organisation utilise un cloud public, les équipes internes n’ont pas à consacrer de temps à la gestion des serveurs, comme elles le font pour les datacenters locaux existants ou pour les clouds privés internes.

si une organisation utilise un cloud public, les équipes internes n’ont pas à consacrer de temps à la gestion des serveurs, comme elles le font pour les datacenters locaux existants ou pour les clouds privés internes. Sécurité : de nombreuses petites et moyennes entreprises n’ont pas les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes. En utilisant un service public dans les clouds, ils peuvent externaliser certains aspects de la cybersécurité à un plus gros fournisseur disposant de plus de ressources.

Inconvénients :

Préoccupations en matière de sécurité et de conformité : l’architecture mutualisée peut être une source de préoccupation pour les entreprises qui doivent se conformer à des normes strictes de conformité réglementaire. L’architecture mutualisée (appelée également multi-entité) suppose un très faible risque de fuite de données, qui peut être plus élevé que ce que certaines entreprises dans des domaines spécialisés sont prêtes à tolérer. (En fait, le risque est minime, la plupart des fournisseurs de cloud suivent des normes de sécurité extrêmement élevées.) Enfin, il peut être difficile de déployer les mêmes politiques de sécurité à la fois pour les ressources internes d’une organisation et pour un cloud public qui échappe quelque peu au contrôle de l’organisation (en particulier lors d’une migration vers le cloud).

l’architecture mutualisée peut être une source de préoccupation pour les entreprises qui doivent se conformer à des normes strictes de conformité réglementaire. L’architecture mutualisée (appelée également multi-entité) suppose un très faible risque de fuite de données, qui peut être plus élevé que ce que certaines entreprises dans des domaines spécialisés sont prêtes à tolérer. (En fait, le risque est minime, la plupart des fournisseurs de cloud suivent des normes de sécurité extrêmement élevées.) Enfin, il peut être difficile de déployer les mêmes politiques de sécurité à la fois pour les ressources internes d’une organisation et pour un cloud public qui échappe quelque peu au contrôle de l’organisation (en particulier lors d’une migration vers le cloud). Enfermement propriétaire : cet aspect est toujours problématique avec la technologie du cloud. Une entreprise utilisant le cloud réalise des économies et devient plus flexible ; toutefois, elle peut également devenir dépendante des services du fournisseur de cloud (des machines virtuelles, du stockage, des applications et des technologies qu'il fournit) pour maintenir ses activités opérationnelles.

Que signifient les termes « multicloud » et « cloud hybride » ?

Les déploiements multicloud et de cloud hybride intègrent tous deux des clouds publics :

Le terme multicloud fait référence à l'utilisation simultanée de plusieurs clouds publics.

Les déploiements cloud hybride combinent un ou plusieurs clouds publics avec un cloud privé ou avec une infrastructure sur site.

Comment Cloudflare aide-t-il les organisations qui utilisent des clouds publics ?

Pour les clients de Cloudflare, le réseau de Cloudflare est déployé en amont des clouds publics, pour plus de sécurité et de performance. Le trafic réseau des utilisateurs finaux est dirigé vers le datacenter Cloudflare le plus proche, et la pile complète de produits Cloudflare est exécutée dans chaque datacenter, afin de réduire la latence et de filtrer le trafic malveillant. Cloudflare prend également en charge les déploiements de cloud hybride, multicloud et tout autre type d'infrastructure pour les entreprises qui souhaitent également intégrer un datacenter sur site, un cloud privé ou plusieurs clouds publics. Cloudflare minimise également le risque d'enfermement propriétaire en fournissant un plan de contrôle unique pour une multitude de fonctions essentielles, notamment le DNS, le chiffrement SSL/TLS, la protection contre les attaques DDoS et la mise en cache via le réseau CDN.

Découvrez comment une cloud de connectivité s'intègre facilement à n'importe quel type de déploiement cloud.