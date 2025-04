Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le cloud de connectivité ?

Les environnements informatiques sont intrinsèquement différents selon qu'il s'agit d'un domaine sur site, d'un cloud, d'une solution SaaS (Software-as-a-Service) ou de l'Internet public, et les outils mis en œuvre pour les relier et les protéger conjointement n'engendrent généralement que davantage de complexité. Le cloud de connectivité se présente sous la forme d'une plateforme unique de services cloud-native qui simplifie la sécurisation de la connectivité point à point (any-to-any) dans les environnements informatiques. Elle permet aux organisations de reprendre le contrôle et la visibilité sur leurs domaines numériques tentaculaires.

Pour comprendre le fonctionnement du cloud de connectivité, prenons l'exemple d'une entreprise de vente au détail hypothétique, Acme Inc. Les bureaux d'Acme sont répartis dans plusieurs pays et emploient des milliers de personnes, dont certaines travaillent en partie ou constamment à distance, et d'autres sont des sous-traitants. Acme exerce ses activités dans le cadre de centaines de magasins physiques et d'un site de commerce électronique en ligne proposé dans différentes langues. Compte tenu de la diversité des lieux, appareils, applications et infrastructures liés aux activités multinationales d'Acme et à des effectifs hybrides, la sécurisation des connexions s'avère coûteuse et complexe. Cependant, grâce au cloud de connectivité, Acme est en mesure de sécuriser et connecter efficacement tous ses environnements numériques sur une seule plateforme.

Bien que chaque environnement informatique d'entreprise comprenne des outils, des processus et des configurations architecturales très spécifiques, une plateforme de cloud de connectivité s'adapte aux besoins uniques d'une organisation tout en offrant des expériences utilisateur uniformes. Les responsables de la technologie disposent ainsi d'un plan de contrôle personnalisable pour l'ensemble de leur environnement, quel que soit l'endroit où se trouvent les personnes, les applications ou les données.

À quelles difficultés le cloud de connectivité apporte-t-il des solutions ?

De nombreux décideurs en matière d'informatique et de sécurité ont vu leurs responsabilités considérablement augmenter et gagner en complexité au cours des dernières années. Les responsables de la technologie sont censés assumer un large éventail de responsabilités, ils doivent par exemple :

Sécuriser l'accès à distance aux applications et aux données

Gérer plusieurs clouds, réseaux et fournisseurs

Mise en œuvre des politiques harmonisées en matière d'informatique et de sécurité dans des systèmes disparates

Garantir la stabilité et les performances de la technologie utilisée par des effectifs distribués

Les entreprises qui tentent de répondre à ces demandes en combinant de multiples clouds, solutions ponctuelles et matériels sur site peuvent se trouver confrontées à de nouveaux problèmes, à savoir : moins de contrôle sur leurs environnements informatiques, une surface d'attaque élargie, des difficultés à maintenir la productivité, une augmentation des coûts en fournisseurs et des difficultés à respecter les exigences en matière de conformité des données.

Avec le cloud de connectivité, ces lacunes en matière d'informatique et de sécurité sont résolues, et les organisations bénéficient d'un meilleur contrôle et d'une meilleure visibilité sur les applications, les utilisateurs, les réseaux et les données.

Quels sont les scénarios d'utilisation du cloud de connectivité ?

Développement et test agiles

Les organisations qui adoptent la modernisation numérique lancent continuellement de nouvelles fonctionnalités numériques et des expériences d'application Internet. Mais les ingénieurs et les gestionnaires de sites web risquent de s'enliser dans les tâches de dimensionnement d'application, d'intégration de la sécurité et des performances, et autres tâches de déploiement chronophage. Avec le cloud de connectivité, ces aspects sont soit intégrés, soit entièrement automatisés. Ainsi, l'essentiel du travail constant d'amélioration de la sécurité et des performances des applications est « externalisé » vers une solution de cloud de connectivité, de sorte que les développeurs peuvent se concentrer sur la création et le test des applications.

Mise en œuvre du modèle SASE

Les entreprises internationales qui mènent des activités multinationales et comptent une main-d'œuvre hybride sont particulièrement vulnérables à la perte de contrôle et de visibilité en informatique. L'établissement de connexions sécurisées entre une diversité d'endroits, d'appareils, d'applications et d'éléments d'infrastructure peut rapidement devenir particulièrement chronophage. Grâce au cloud de connectivité, les organisations peuvent à la fois sécuriser et connecter l'ensemble de leurs composants réseau sur une plateforme unique, sans qu'il soit nécessaire d'adopter des intégrations complexes ni de solutions de contournement, peut-être même en conservant un modèle SASE (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie).

Application et infrastructure sécurisées et rapides

Les grandes entreprises peuvent compter de nombreux sites web internes ou externes pour leurs différentes marques et régions ; en plus des multiples interfaces de programmation des applications (API) reliant ces sites à des services tiers essentiels. Grâce au cloud de connectivité, elles peuvent suivre les menaces de tous types depuis un panneau unique, avant d'appliquer efficacement les nouvelles politiques et les modifications des politiques à l'ensemble du catalogue.

Quels sont les composants architecturaux d'une solution de cloud de connectivité ?

De nombreuses plateformes basées sur le cloud offrent des services de sécurité, de mise en réseau ou de développement à partir du cloud. Mais lorsque ces plateformes ne permettent pas la mise en œuvre de certains scénarios d'utilisation critiques ou ne garantissent pas une connectivité aisée à tous les domaines de l'environnement informatique, elles peuvent former un autre silo informatique.

Pour permettre la connexion de n'importe quel appareil et de tout le monde dans l'environnement numérique d'une organisation, le cloud de connectivité présente les qualités architecturales suivantes :

Intégrations profondes dans tous les réseaux . L'Internet public et divers autres réseaux d'entreprise constituent de gros composants de l'« expansion » informatique. Un cloud de connectivité s'intègre nativement à tous les réseaux, qu'il s'agisse de réseaux d'entreprise ou de réseaux Internet, et offre une connectivité sécurisée, à faible latence et évolutive. Il offre un contrôle complet depuis l'origine de la demande de réseau jusqu'à la destination de la ressource.

. L'Internet public et divers autres réseaux d'entreprise constituent de gros composants de l'« expansion » informatique. Un cloud de connectivité s'intègre nativement à tous les réseaux, qu'il s'agisse de réseaux d'entreprise ou de réseaux Internet, et offre une connectivité sécurisée, à faible latence et évolutive. Il offre un contrôle complet depuis l'origine de la demande de réseau jusqu'à la destination de la ressource. Architecture composable et programmable . Chaque entreprise dispose d'une architecture informatique et de sécurité existante, qui doit pouvoir être prise en charge pas le cloud de connectivité. À cette fin, le cloud de connectivité offre une interopérabilité programmable par API avec les systèmes existants dans le cloud ou sur site, ainsi qu'une mise en réseau personnalisable.

. Chaque entreprise dispose d'une architecture informatique et de sécurité existante, qui doit pouvoir être prise en charge pas le cloud de connectivité. À cette fin, le cloud de connectivité offre une interopérabilité programmable par API avec les systèmes existants dans le cloud ou sur site, ainsi qu'une mise en réseau personnalisable. Intelligence de plateforme intégrée . Un cloud de connectivité dispose d'un large éventail de fonctions intégrées de sécurité, de performances, de confidentialité des données et de conformité qui réduisent les compromis nécessaires en termes d'informatique. Elle est capable d'analyser des volumes extrêmement importants de trafic Internet afin de mettre à jour automatiquement les modèles et de fournir des informations transversales sur les réseaux et sur les menaces.

. Un cloud de connectivité dispose d'un large éventail de fonctions intégrées de sécurité, de performances, de confidentialité des données et de conformité qui réduisent les compromis nécessaires en termes d'informatique. Elle est capable d'analyser des volumes extrêmement importants de trafic Internet afin de mettre à jour automatiquement les modèles et de fournir des informations transversales sur les réseaux et sur les menaces. Interface unifiée et simplifiée. Le cloud de connectivité fournit un plan de contrôle unique pour tous les services fonctionnant sur tous les serveurs. Cela permet de réduire la prolifération d'outils inefficaces, la surcharge des tableaux de bord et la lassitude liées aux alertes.

Quels sont les avantages d'un cloud de connectivité ?

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des décideurs informatiques interrogés reconnaissent que les entreprises gagneraient en valeur si elles disposaient d'une solution de cloud de connectivité offrant une connectivité sécurisée, performante et point à point (c'est-à-dire une connectivité entre davantage de personnes, d'applications, de données, d'appareils, de réseaux et de clouds). Par ailleurs, près de la moitié des décideurs informatiques estiment que ce type de solution permettrait d'accélérer la transformation numérique.

Les autres avantages fondamentaux d'une solution de cloud de connectivité sont les suivants :

Visibilité, performances et évolutivité accrues à mesure que les organisations se connectent entre clouds (IaaS, PaaS, SaaS), réseaux et connectés à Internet

Intégration plus rapide des employés grâce à la simplification des mises à jour des politiques, de la création de comptes d'utilisateurs et d'autres tâches de sécurité quotidiennes

Délai de mise sur le marché plus court grâce à un développement et à une livraison plus efficaces des applications

Allègement des risques pour les organisations, grâce à une protection intégrée contre les menaces pour les utilisateurs, les clouds, les applications et les réseaux

Alignement plus étroit sur les exigences en matière de conformité, de confidentialité et de souveraineté des données

Réduction des coûts et de la complexité de l'informatique grâce au regroupement des fournisseurs et à la diminution des frais de trafic de données sortant.

En quoi le cloud de connectivité diffère-t-il des solutions réseau ou de connectivité par le cloud traditionnelles ?

Le cloud de connectivité est fondamentalement différente des autres solutions basées sur le cloud à plusieurs égards :

Les clouds publics ou privés offrent moins d'agilité lorsqu'il s'agit de transférer des données vers d'autres plateformes ou de « mélanger et assortir » des solutions dans le cloud (par exemple, en intégrer le réseau de diffusion de contenu d'un cloud public avec le stockage d'objets d'un cloud privé).

offrent moins d'agilité lorsqu'il s'agit de transférer des données vers d'autres plateformes ou de « mélanger et assortir » des solutions dans le cloud (par exemple, en intégrer le réseau de diffusion de contenu d'un cloud public avec le stockage d'objets d'un cloud privé). Les réseaux traditionnels (y compris les solutions SD-WAN ou MPLS ) n'ajoutent pas de nouveaux services de manière unifiée ou programmable. Ils proposent généralement de nouvelles solutions sous forme de services complémentaires, au lieu de solutions intégrées.

(y compris les solutions SD-WAN ou MPLS ) n'ajoutent pas de nouveaux services de manière unifiée ou programmable. Ils proposent généralement de nouvelles solutions sous forme de services complémentaires, au lieu de solutions intégrées. Les « plateformes » de mise en réseau correspondent généralement à un ensemble de services disparates présentés comme un système unifié. Ces services peuvent être accessibles via un tableau de bord unique (voire un mélange de différentes interfaces utilisateur) ; mais côté back-end, il peut arriver que certaines fonctionnalités de la plateforme ne soient disponibles qu'à certains endroits ou qu'elles s'exécutent sur une infrastructure cloud hybride public/privé, ce qui peut ajouter de la latence et de la complexité. Différents services peuvent nécessiter des intégrations complexes et la compatibilité avec les applications connexes peut manquer d'homogénéité.

correspondent généralement à un ensemble de services disparates présentés comme un système unifié. Ces services peuvent être accessibles via un tableau de bord unique (voire un mélange de différentes interfaces utilisateur) ; mais côté back-end, il peut arriver que certaines fonctionnalités de la plateforme ne soient disponibles qu'à certains endroits ou qu'elles s'exécutent sur une infrastructure cloud hybride public/privé, ce qui peut ajouter de la latence et de la complexité. Différents services peuvent nécessiter des intégrations complexes et la compatibilité avec les applications connexes peut manquer d'homogénéité. Les clouds spécialisés , y compris les fournisseurs de SaaS qui se concentrent sur une solution unique (par ex. une collaboration reposant sur le cloud), ne prennent pas obligatoirement en charge les environnements multiclouds et ne sont pas capables d'exécuter des services de calcul et de sécurité d'une manière composable et unifiée.

, y compris les fournisseurs de SaaS qui se concentrent sur une solution unique (par ex. une collaboration reposant sur le cloud), ne prennent pas obligatoirement en charge les environnements multiclouds et ne sont pas capables d'exécuter des services de calcul et de sécurité d'une manière composable et unifiée. Les architectures non cloud-native (y compris les architectures hybrides) ne peuvent pas garantir que tous les services sont toujours harmonisés, disponibles et indifférents au fait qu'il s'agisse d'emplacements sur site ou de fournisseurs cloud.

Comment mettre en place un cloud de connectivité

Cloudflare est la plateforme de cloud de connectivité la plus importante au monde, un ensemble programmable et unifié de services de sécurité et de connectivité proposé par le biais d'un réseau mondial couvrant plus de 335 villes. L'entreprise permet aux sociétés et autres organisations de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts.

Avec un cloud de connectivité alimenté par un réseau cloud mondial intelligent et programmable, Cloudflare aide les entreprises à connecter, gérer, sécuriser et accélérer leur trafic et leurs applications. En savoir plus sur le cloud de connectivité de Cloudflare.