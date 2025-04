Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un taux d'accès au cache ?

Le taux d'accès au cache mesure le nombre de requêtes de contenu servies par rapport au nombre de requêtes qu'il reçoit. Un réseau de diffusion de contenu (RDC) fournit un type de cache, et un RDC performant aura un taux d'accès au cache élevé.

La formule de calcul d'un taux d'accès au cache est la suivante :

Par exemple, si un RDC a 39 accès au cache et 2 échecs de cache sur une période donnée, alors le taux d'accès au cache est égal à 39 divisé par 41, soit 0,951. Le taux d'accès au cache peut également être exprimé en pourcentage en multipliant ce résultat par 100. En pourcentage, ce serait un taux d'accès au cache de 95,1 %.

Le taux d'accès au cache constitue un indicateur s'appliquant à n'importe quel cache. Il ne sert pas uniquement à mesurer les performances d'un réseau RDC. Il s'agit toutefois d'un point de repère particulièrement important pour les RDC. La plupart des services RDC présentent cet indicateur aux clients dans leur interface utilisateur ou leur tableau de bord.

Qu'est-ce qu'un accès au cache ?

Un « accès au cache », ou cache hit, se produit lorsqu'un fichier est demandé à partir d'un cache et que le cache est en mesure de répondre à cette demande. Par exemple, si un utilisateur visite une page web censée afficher l'image d'un chat jouant du piano, le navigateur peut envoyer une demande au CDN de la page web pour cette image. Si le CDN a une copie de l'image en mémoire, la demande entraîne un accès au cache et l'image est envoyée au navigateur.

Qu'est-ce qu'un échec de cache ?

Un échec de cache (cache miss) se produit lorsque le cache ne contient pas le contenu demandé. Si une copie de l'image du chat jouant du piano ne se trouve pas actuellement dans le cache RDC, cette requête entraîne un échec de cache et la requête est transmise au serveur d'origine pour l'image d'origine. Le serveur RDC mettra en cache la photo une fois que le serveur d'origine aura répondu, de sorte que des demandes supplémentaires pour la même photo entraîneront un accès au cache.

Quel est le bon taux d'accès au cache CDN pour la plupart des sites Web ?

Un site web typique composé principalement de contenu statique pourrait facilement avoir un taux d'accès au cache compris entre 95 et 99 %. Cependant, obtenir un indicateur aussi élevé que possible n'est pas le seul objectif d'un CDN. De plus, un site web avec beaucoup de contenu dynamique peut avoir un taux d'accès au cache beaucoup plus faible (bien que la mise en cache de contenu dynamique soit maintenant possible).

Un taux d'accès au cache élevé signifie-t-il toujours qu'un CDN est efficace ?

Le taux d'accès au cache ne représente pas le seul critère de performances pour un RDC, d'autres facteurs revêtent également une importance extrême pour évaluer l'efficacité de ces réseaux. Le lieu à partir duquel le contenu est diffusé se révèle tout aussi déterminant, par exemple. Idéalement, un RDC diffuse le contenu depuis le serveur RDC le plus proche de l'utilisateur final. À défaut, les performances du RDC ne sauraient être optimales. Le réseau RDC de Cloudflare est conçu pour diffuser n'importe quel contenu issu de l'un de nos emplacements 335 à travers le monde. Tout contenu mis en cache au sein d'un datacenter donné peut également être diffusé depuis l'ensemble des autres datacenters.

La mise en cache est une partie importante de l'activité d'un RDC, mais son objectif principal est de rendre les propriétés web plus rapides et plus fiables en général. Une variété de métriques de performances permettent de mesurer dans quelle mesure un RDC a contribué à accélérer une application web ou un site Web.