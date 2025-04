Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le "time-to-live" (TTL) dans la mise en réseau ?

Time To Live (durée de vie ou TTL) fait référence à la durée ou au nombre de « sauts » pendant lesquels un paquet est censé exister dans un réseau avant d'être rejeté par un routeur. La TTL est également utilisée dans d'autres contextes, notamment la mise en cache RDC et la mise en cache DNS.

Comment fonctionne le TTL ?

Lorsqu'un paquet d'informations est créé et envoyé sur l'internet, il risque de passer indéfiniment d'un routeur à l'autre. Pour atténuer cette possibilité, les paquets sont conçus avec une expiration appelée « durée de vie » ou « limite des sauts ». La TTL des paquets peut également être utile pour déterminer la durée de circulation d'un paquet et permettre à l'expéditeur de recevoir des informations sur le cheminement d'un paquet sur l'internet.

Chaque paquet a un endroit où il stocke une valeur numérique déterminant combien de temps il doit continuer à se déplacer dans le réseau. Chaque fois qu'un routeur reçoit un paquet, il en soustrait un du décompte TTL et le transmet au prochain emplacement du réseau. Si, à un moment donné, le décompte TTL est égal à zéro après la soustraction, le routeur rejette le paquet et renvoie un message ICMP à son expéditeur.

Les commandes de réseau couramment utilisées, ping et traceroute, utilisent toutes deux le TTL. Lorsque la commande traceroute est utilisée, un flux de paquets avec des TTL séquentiels de plus en plus élevés est envoyé sur Internet vers une destination. Comme chaque étape de la connexion est le dernier arrêt pour l'un des paquets, chaque emplacement renvoie un message ICMP à l'expéditeur après avoir rejeté le paquet. Le temps nécessaire pour que le message ICMP retourne à l'expéditeur est ensuite utilisé pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre chaque saut successif sur le réseau.

Dans quelles autres circonstances le TTL est-il utilisé ?

Outre le traçage de l'itinéraire suivi par les paquets sur Internet, le time To Live (temps de vie) est utilisé dans le contexte de la mise en cache des informations pendant une période déterminée. Au lieu de mesurer le temps en sauts entre les routeurs, dont chacun peut prendre un temps variable, certains cas d'utilisation de réseaux fonctionnent de manière plus traditionnelle.

Les RDC comme celui de Cloudflare utilisent généralement une TTL pour déterminer la durée pendant laquelle le contenu mis en cache sera servi à partir d'un serveur latéral RDC avant qu'une nouvelle copie ne soit récupérée à partir d'un serveur d'origine. En définissant correctement le délai entre les extractions du serveur d'origine, un RDC est capable de servir du contenu mis à jour sans que les requêtes ne se propagent continuellement vers l'origine. Cette optimisation permet à un RDC de servir efficacement le contenu plus près de l'utilisateur tout en réduisant la bande passante nécessaire à partir de l'origine.

Dans le contexte d'un enregistrement DNS, TTL est une valeur numérique qui détermine combien de temps un serveur cache DNS peut servir un enregistrement DNS avant de contacter le serveur DNS de référence et d'obtenir une nouvelle copie de l'enregistrement.